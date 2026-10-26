В Белграде и других сербских городах прошли массовые празднования (Фото: REUTERS/Marko Djurica)

Вечером 25 октября в Белграде и других сербских городах прошли массовые празднования из-за поражения партии Объединенная Сербия экс-президента Александара Вучича на выборах.

Об этом сообщает The Guardian.

Издание отмечает, что только что стало известно о завершении 12-летнего правления Вучича, на улицах Белграда и других городов начались стихийные уличные празднования.

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«Для меня это как Новый год, как три Нового года сразу. Мы наконец-то можем вздохнуть с облегчением», — заявила 43-летняя местная жительница, добавив, что надеется на скорейшее привлечение к ответственности высокопоставленных чиновников времен Вучича.

Другие приветствовали полицейских на улицах рукопожатиями, жестом «дай пять» и объятиями, а из проезжавших мимо машин раздавались сигналы. Радуясь поражению Вучича, люди запускали фейерверки, жгли файеры, танцевали и прыгали на улицах и центральных площадях своих городов.

В штаб-квартире Студенческого списка сторонники скандировали «Победа, победа!».

«Дорогая Сербия, сегодня вечером слышен голос народа», — заявил профессор Белградского университета Радомир Саичич, выступая от имени студентов в их штаб-квартире.

NV публикует фоторепортаж праздований в Сербии.

Фото: REUTERS/Marko Djurica

Фото: REUTERS/Marko Djurica

Фото: REUTERS/Marko Djurica

Фото: REUTERS/Marko Djurica

Фото: REUTERS/Marko Djurica

Фото: REUTERS/Marko Djurica

Фото: REUTERS/Marko Djurica

Фото: REUTERS/Marko Djurica

Фото: REUTERS/Marko Djurica

Фото: REUTERS/Marko Djurica

Фото: REUTERS/Marko Djurica

Фото: REUTERS/Marko Djurica

Фото: REUTERS/Marko Djurica

Фото: REUTERS/Marko Djurica

Фото: REUTERS/Marko Djurica

Фото: REUTERS/Marko Djurica

Фото: REUTERS/Marko Djurica

Согласно прогнозу Центра свободных выборов и демократии (CeSID) и социологического агентства Ipsos, Студенческий список набирает 52,9% голосов на внеочередных парламентских выборах в Сербии. Объединенная Сербия экс-президента Александара Вучича получает 38,8% голосов.

Досрочные парламентские выборы, объявленные Вучичем в сентябре, состоялись после почти двух лет студенческих демонстраций против коррупции и усиления авторитарных тенденций. Протесты вспыхнули после гибели 16 человек в результате обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад в 2024 году.

27 сентября президент Сербии Александар Вучич объявил об уходе с поста главы государства, который занимал с 2017 года. После сложения полномочий он планирует принять участие в кампании перед досрочными парламентскими выборами и претендовать на должность премьер-министра.

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Сам Вучич еще в ноябре 2025 года допускал, что парламентские выборы могут состояться раньше запланированного срока, но тогда речь шла лишь о переносе голосования с 2027-го на 2026 год, а не о немедленных досрочных выборах.

В конце июня 2026 года Вучич заявил о намерении досрочно уйти в отставку в течение нескольких недель, после чего в стране должны были состояться одновременные досрочные президентские и парламентские выборы. Согласно Конституции Сербии, второй срок Вучича должен был завершиться в 2027 году.

5 сентября Сербская прогрессивная партия на заседании своего главного комитета выдвинула Александара Вучича кандидатом на пост премьер-министра.