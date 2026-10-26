Президент Сербии Александар Вучич и российский диктатор Владимир Путин во время встречи в Москве 23 июня 2020 года (Фото: Пресс-служба Кремля)

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва рассчитывает, что экс-президент Сербии Александар Вучич, чья партия проиграла на парламентских выборах, продолжит развивать отношения с Россией.

Об этом Песков сказал в понедельник, 26 октября, пишет российское пропагандистское агентство Интерфакс.

Спикер кремлевского режима указал, что Вучич останется в политике и выразил надежду, что, будучи в оппозиции, экс-президент Сербии все равно будет вносить «вклад в развитие двусторонних отношений».

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Песков также заявил об ожиданиях Кремля, что новая политическая сила, которая придет к власти в Сербии, продолжит курс на, как он выразился, конструктивное сотрудничество с РФ. Спикер Кремля подчеркнул, что «сотрудничество с Россией в интересах Сербии», так как, по его словам, «это выгодно прежде всего Сербии».

27 сентября президент Сербии Александар Вучич объявил об уходе с поста главы государства, который занимал с 2017 года.

25 октября в Сербии состоялись внеочередные парламентские выборы.

Согласно прогнозу Центра свободных выборов и демократии (CeSID) и социологического агентства Ipsos, Студенческий список набирает 52,9% голосов. Объединенная Сербия экс-президента Александара Вучича получает 38,8% голосов.

Вучич признал поражение.

«Окончательных результатов у нас пока нет, но, судя по выборке… очевидно, что мы проиграли эти выборы. Победил Студенческий список: они получат от 135 до 140 мест, а мы — 105, больше никто в парламент не прошел», — заявил он.

Досрочные парламентские выборы, объявленные Вучичем в сентябре, состоялись после почти двух лет студенческих демонстраций против коррупции и усиления авторитарных тенденций. Протесты вспыхнули после гибели 16 человек в результате обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад в 2024 году.

Трагедия была воспринята как показательный пример коррупции и халатности в Сербии. Критики связали катастрофически неудачную реконструкцию вокзала с президентом, тесно связанным с этим проектом.