«Новая страница в истории страны и народа». Зеленский поздравил Студенческий список с победой на выборах в Сербии
Президент отреагировал на победу Студенческого списка на выборах в Сербии (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)
Президент Украины Владимир Зеленский назвал победу оппозиционного движения Студенческий список на парламентских выборах в Сербии «новой страницей в истории страны и ее народа».
«В Сербии произошли перемены — победа Студенческого списка, и это, очевидно, новая страница в истории страны и народа. Желаем Сербии успехов, реального развития и теплых отношений с европейским сообществом», — написал Зеленский в понедельник, 26 октября, в соцсетях.
Он добавил, что Украина благодарна Сербии «за уважение к нашему народу и государству, к нашей независимости».
«Мы готовы и дальше расширять наше сотрудничество, и пусть все добрые надежды людей в Сербии воплотятся в жизнь», — отметил президент Украины.
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25 октября в Сербии состоялись внеочередные парламентские выборы. Согласно прогнозу Центра свободных выборов и демократии (CeSID) и социологического агентства Ipsos, Студенческий список набирает 52,9% голосов. Объединенная Сербия экс-президента Александра Вучича получает 38,8% голосов.
Вучич признал поражение на парламентских выборах от Студенческого списка.
«Окончательных результатов у нас пока нет, но, судя по выборке… очевидно, что мы проиграли эти выборы. Победил Студенческий список: они получат от 135 до 140 мест, а мы — 105, больше никто в парламент не прошел», — заявил он.
Досрочные парламентские выборы, объявленные Вучичем в сентябре, состоялись после почти двух лет студенческих демонстраций против коррупции и усиления авторитарных тенденций. Протесты вспыхнули после гибели 16 человек в результате обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад в 2024 году.