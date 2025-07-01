Новоизбранный президент Польши сделал заявление относительно вступления Украины в ЕС и НАТО

Навроцкий заявил, что «сегодня нет возможности для вступления Украины в НАТО» (Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Об этом сообщает PAP.

Навроцкий заявил, что «сегодня нет возможности для вступления Украины в НАТО», поскольку, как он отметил, «она находится в состоянии войны». Он повторил, что «является противником безусловного вступления Украины в Европейский союз».

«Многие государства, в том числе Польша, ждали годами, чтобы выполнить конкретные требования ЕС и стать его частью», — подчеркнул Навроцкий.

Избранный польский президент также заявил, что не сомневается в том, что «в геополитическом смысле, учитывая стратегические потребности Польши, нужно сотрудничество с Украиной». Но, как добавил политик, «он не меняет своего мнения, что это сотрудничество должно происходить на партнерских условиях».

Навроцкий добавил, что его встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским «в каком-то соответствующем цикле встреч» состоится.

«Разумеется, Украина, которая находится в состоянии войны, также является нашим соседом, и я посещу всех наших соседей как президент Польши», — подчеркнул он.

На вопрос, хотел бы он поговорить с Зеленским, Навроцкий ответил, что «ему придется с ним поговорить».

«У Польши и Украины много общих интересов, общих целей. Есть и такие вещи, которые до сих пор не были урегулированы и не соответствуют потребностям поляков или их эмоциям, как, например, эксгумации на Волыни. Поэтому в партнерском духе мы, конечно, будем обязаны решать вопросы нашего региона также, с президентом Зеленским», — добавил он.

1 июня в Польше состоялся второй тур президентских выборов. После обработки 100% протоколов стало известно, что побеждает консерватор Кароль Навроцкий с 50,89% голосов. Кандидат от правящей коалиции, либерал Рафал Тшасковский получил 49,11%.

28 июня Зеленский пригласил нового президента Польши Навроцкого посетить Украину.