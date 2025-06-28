Зеленский пригласил нового президента Польши Навроцкого посетить Украину

Президент Владимир Зеленский в День Конституции Украины, 28 июня 2025 года (Фото: REUTERS/Thomas Peter)

Новый президент Польши Кароль Навроцкий получит приглашение посетить Украину . Об этом во время брифинга в субботу, 28 июня, сказал украинский президент Владимир Зеленский, сообщает Укринформ .

«Что касается приглашения, вы знаете, что для нас важно сохранять тесные, сильные отношения между нашими странами, и конечно же, будем приглашать нового президента [Польши Кароля Навроцкого] в Украину», — сказал Зеленский.

Украинский президент добавил, что с радостью отреагирует, если Навроцкий пригласит его в Польшу. По его словам, сейчас важно сохранить единство между Украиной и Польшей.

«Для нас чрезвычайно важно сохранить такой характер отношений, сохранить такую поддержку, такое взаимопонимание между нашими нациями. Принцип добрососедства, принцип „За нашу и вашу свободу“, принцип решать любую проблему через очень уважительный диалог. Все это должно сохраняться», — добавил Зеленский.

28 июня Анджей Дуда совершил последний визит в Киев на посту президента Польши.

1 июня в Польше состоялся второй тур президентских выборов. После обработки 100% протоколов стало известно, что побеждает консерватор Кароль Навроцкий с 50,89% голосов. Кандидат от правящей коалиции, либерал Рафал Тшасковский получил 49,11%.

Согласно избирательному кодексу, новый президент Польши Кароль Навроцкий должен вступить в должность 6 августа.