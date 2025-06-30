Две Польши

Впервые напечатано в журнале NV за июнь 2025 года. Републикация запрещена

Хочу еще раз поговорить о президентских выборах в Польше и победе на них Кароля Навроцкого. Они важны не только потому, что Польша по своей значимости — второй после России наш большой сосед. А еще и потому, что ход этих выборов и их результаты открывают возможные сценарии будущего Украины и мира — конечно, если не произойдет еще чего-то более катастрофического.

Прежде всего, результаты польских выборов еще раз показывают, что нет ничего такого хорошего, чего нельзя было бы испортить. Лучше всего об этом написал журналист Славек Сераковский: «Не впервые, — пишет он, — Польша стала посмешищем во всем мире. Мы можем вести войны и восставать против диктатур — как это сделала „Солидарность“, свергнув коммунизм — но, очевидно, мы не способны поддерживать нормальное, серьезное управление. Что бы мы ни строили, мы сразу же начинаем разрушать».