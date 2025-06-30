Министр государственных активов Польши Якуб Яворовский заявил, что его страна увеличит производство боеприпасов для гаубиц в пять раз, поскольку страна стремится уменьшить зависимость от импортного оружия и защитить себя от российской угрозы на востоке.

Об этом сообщает Financial Times.

В интервью изданию Яворовский заявил, что государственная оборонная группа PGZ «в ближайшие дни» получит 663 млн долларов США государственного финансирования для увеличения производства боеприпасов крупного калибра и решения одного из самых острых дефицитов обороны Польши.

Инвестиции направлены на увеличение годового производства группы 155-мм артиллерийских снарядов, которые используются для гаубиц стандарта НАТО, и 120-мм снарядов для танков.

Война России в соседней Украине показала, что «155-мм боеприпасы играют ключевую роль на современном поле боя и нужны в большом количестве», сказал Яворовский.

«Наша цель в краткосрочной перспективе — значительно увеличить внутреннее производство этого типа вооружения, а также стать независимыми от иностранных поставок и построить устойчивую основу для национальной автономии. Это один из наших приоритетов», — добавил польский министр.

Польша выделяет 4,7% своего ВВП на военные нужды в бюджете этого года, однако значительная часть этих расходов до сих пор была направлена на закупки из-за рубежа, главным образом из США и Южной Кореи.

Правительство премьер-министра Дональда Туска сейчас переключает внимание на внутреннее производство, в соответствии с более широкими европейскими усилиями по уменьшению зависимости от США и других иностранных военных поставщиков.

25 марта заместитель начальника Главного управления разведки МОУ генерал-майор Вадим Скибицкий заявил, что Россия рассматривает 15 возможных сценариев военных конфликтов до 2045 года, из которых шесть касаются Северной Европы, а четыре — Польши.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, комментируя информацию ГУР, заявил, что НАТО ответит «полной силой» в случае нападения России на одну из стран Альянса.

В январе министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что учитывая рост российской армии существует вероятность попытки нападения РФ на страны НАТО в 2029—2030 годах. В связи с этим он отметил важность укрепления обороноспособности Альянса до этого времени.

12 апреля генинспектор Бундесвера Карстен Бройер заявил, что он считает, что Россия может совершить нападение на страны НАТО уже в 2029 году, который, по его словам, станет целевым для перевооружения немецкой армии.

6 мая премьер-министр Нидерландов Дик Схоф заявил, что угроза со стороны России не ограничивается только Украиной и все чаще приобретает гибридные формы.

В аналитическом докладе организации Rand Corporation, который был опубликован 29 мая, спрогнозировали ход возможного военного конфликта между НАТО и Россией — и специалисты пришли к выводу, что Североатлантический альянс будет иметь решающее преимущество в воздухе. Причем это может сыграть ключевую роль в результате гипотетического противостояния, считают в Rand Corporation.

9 июня генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия усиливает свой военный потенциал и может представлять реальную угрозу для стран-членов НАТО уже в течение следующих пяти лет.