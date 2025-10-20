Издание со ссылкой на дипломатические источники сообщает, что одно из предложений предусматривает: новые страны сначала будут присоединяться к ЕС без права голоса.

Это, в частности, может сделать позицию таких лидеров, как премьер Венгрии Виктор Орбан, более гибкой по расширению блока.

По данным издания, инициатива находится на начальном этапе обсуждения и требует одобрения всех государств-членов.

Основная идея заключается в том, что новые члены смогут пользоваться большинством преимуществ ЕС, но получат полные права только после проведения ключевых институциональных реформ, в частности — перехода к принятию решений квалифицированным большинством.

«Будущие члены обязаны отказаться от права вето до тех пор, пока не будут реализованы ключевые институциональные реформы, такие как введение квалифицированного большинства в большинстве сфер политики. Расширение не должно замедляться блокированием реформ отдельными государствами-членами ЕС», — заявил председатель комитета по европейским делам Бундестага Германии Антон Гофрайтер.

Инициатива, по его словам, позволит государствам-кандидатам — Украине, Молдове, Черногории и другим — получить доступ к европейским преимуществам раньше, не дожидаясь завершения всех внутренних реформ в ЕС.

Гофрайтер отметил, что подобный подход уже получает положительные отзывы среди западнобалканских стран.

Кроме того, по информации Politico, Еврокомиссия может предложить ускорить процесс расширения, принимая промежуточные решения без необходимости одобрения всех 27 членов. Это позволило бы избежать блокирования со стороны правительств, подобных венгерскому.

29 сентября Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос сообщила, что Еврокомиссия завершила процесс скрининга украинского законодательства.

27 августа сообщалось, что из-за обострения напряженности между Будапештом и Киевом надежды на то, что Венгрия отменит свое вето на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС, уменьшаются. Литва предложила обойти блокировку и найти способ продвинуться дальше.

21 августа президент Украины Владимир Зеленский просил президента США Дональда Трампа повлиять на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, чтобы он не блокировал вступление Украины в Европейский Союз.

15 августа Politico писало, что ЕС рассматривает возможность предоставления Молдове «большого шага» вперед в ее стремлении присоединиться к блоку накануне парламентских выборов в конце сентября, впервые опередив Украину.