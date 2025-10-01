Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина завершила внутренний скрининг законодательства на соответствие нормам Европейского Союза и готова к началу переговоров по открытию первого кластера.

В обращении к участникам заседания Европейского совета он подчеркнул, что Украина прошла эту процедуру быстрее, чем любая из предыдущих стран-кандидатов. По его словам, проверка была проведена качественно, и Украина ожидает реального прогресса в переговорах о членстве, в частности в открытии кластера Основы.

Реклама

Президент подчеркнул, что Европейский Союз должен выполнять собственные обещания так же, как страны-кандидаты добросовестно придерживаются своих обязательств. Отдельно он отметил Молдову и государства Западных Балкан, которые, по его мнению, также имеют право на европейскую интеграцию.

«И я говорю не только об Украине. Украина борется с врагом. Молдова в очередной раз четко подтвердила свой европейский выбор. Сколько еще таких проверок нам всем нужно? Конечно, мы также поддерживаем страны Западных Балкан: они тоже заслуживают быть частью нашего общего европейского дома», — заявил президент.

29 сентября Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос сообщила, что Еврокомиссия завершила процесс скрининга украинского законодательства.

27 августа сообщалось, что из-за обострения напряженности между Будапештом и Киевом надежды на то, что Венгрия отменит свое вето на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС, уменьшаются. Литва предложила обойти блокировку и найти способ продвинуться дальше.

21 августа президент Украины Владимир Зеленский просил президента США Дональда Трампа повлиять на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, чтобы он не блокировал вступление Украины в Европейский Союз.

15 августа Politico писало, что ЕС рассматривает возможность предоставления Молдове «большого шага» вперед в ее стремлении присоединиться к блоку накануне парламентских выборов в конце сентября, впервые опередив Украину.