Уиткофф и Кушнер покинули Кремль после двухчасовых переговоров с Путиным

Кортеж спецпосланников США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера покинул территорию Кремля после встречи с российским диктатором Владимиром Путиным, которая длилась около двух часов.

Об этом сообщают российские пропагандисты РИА Новости.

На данный момент стороны не делали официальных заявлений по итогам переговоров.

Уиткофф во время встречи с российским диктатором поблагодарил членов российской делегации за работу по поиску путей завершения войны и заявил, что после переговоров попытается убедить президента Украины Владимира Зеленского выбрать один из предложенных вариантов её завершения.

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12 ноября спецпредставители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Кремль на переговоры с Путиным после трехсторонней встречи между США, Украиной и Россией в Абу-Даби.

После переговоров с Путиным они, как ожидается, отправятся на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Дублине, куда он прибыл на саммит Европейского политического сообщества.

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Кушнер выразил надежду, что Путин согласится расширить формат мирных переговоров, чтобы в них принимала участие Европа.

11 ноября в Абу-Даби завершились двухдневные переговоры в формате «Украина — США — РФ», по итогам которых была достигнута договоренность о масштабном обмене пленными. После трехсторонних встреч украинская делегация провела отдельные переговоры с европейскими представителями, которые также присутствовали в ОАЭ.