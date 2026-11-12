Уиткофф похвалил российскую делегацию перед Путиным и сказал, что постарается повлиять на Зеленского

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным поблагодарил членов российской делегации за работу по поиску путей завершения войны и заявил, что после переговоров попытается убедить президента Украины Владимира Зеленского выбрать один из предложенных вариантов ее завершения.

Об этом в четверг, 12 ноября, сообщило российское агентство Интерфакс.

Уиткофф поблагодарил помощника российского диктатора Путина, Владимира Мединского, за участие в переговорах в Абу-Даби и многолетнюю работу по поиску путей прекращения войны России против Украины.

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«Я хочу поблагодарить господина Мединского за его работу. Он участвовал в переговорах в Абу-Даби и уже несколько лет работает над поиском путей урегулирования этого конфликта», — сказал Виткофф.

Он также отметил личную приверженность Мединского переговорному процессу.

Кроме того, Уиткофф поблагодарил за встречу и положительно оценил её с помощником российского диктатора Владимиром Ушаковым, а также упомянул о переговорах с представителем российского диктатора Кириллом Дмитриевым.

«Как я уже сказал, после этой встречи мы встретимся с президентом Зеленским, проинформируем его о том, каких результатов нам удалось достичь в рамках этой встречи, и постараемся также убедить его в том, что нужно идти по одному из выбранных путей для успешного завершения этого конфликта», — сказал Уиткофф во время переговоров с Путиным.

12 ноября спецпредставители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Кремль на переговоры с Путиным после трехсторонней встречи между США, Украиной и Россией в Абу-Даби.

После переговоров с Путиным они, как ожидается, отправятся на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Дублине, куда он прибыл на саммит Европейского политического сообщества.

Кушнер выразил надежду, что Путин согласится расширить формат мирных переговоров, чтобы в них принимала участие Европа.

11 ноября в Абу-Даби завершились двухдневные переговоры в формате Украина — США — РФ, по итогам которых была достигнута договоренность о масштабном обмене пленными. После трехсторонних встреч украинская делегация провела отдельные переговоры с европейскими представителями, которые также присутствовали в ОАЭ.