Нефтяное похмелье Путина

Украина атаковала девять российских НПЗ за 10 дней. Минус 30 процентов нефтепереработки в России и бензин по талонам. Да, опять

Украина вновь начала атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы. Один за другим она нанесла несколько мощных ударов, которые причинили серьезный ущерб военной экономике Владимира Путина и в очередной раз вызвали перебои с топливом по всей России.

Реклама

На протяжении 2026 года украинские воздушные удары охватывали все больше объектов российской энергетики и становились все интенсивнее. Однако в октябре под давлением США их пришлось приостановить, — Вашингтон опасался стремительного подорожания топлива на мировом рынке. Незадолго до выборов Дональд Трамп публично потребовал от Киева вообще прекратить атаки, что усилило разногласия между двумя столицами.

Новая волна атак началась 30 октября.

И, судя по всему, этот этап оказался особенно результативным. За 10 дней атак