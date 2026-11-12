Глава украинской делегации Рустем Умеров выступает во время брифинга со спецпосланцами президента США Джаредом Кушнером и Стивом Виткоффом, первым заместителем главы ОП Украины Сергеем Кислицей, главой ОП Кириллом Будановым и лидером фракции Слуга народа Давидом Арахамией после переговоров в Абу-Даби (Фото: REUTERS/Rula Rouhana)

Чрезвычайный и полномочный посол, советник директора Национального института стратегических исследований Андрей Веселовский в интервью Radio NV — о результатах трехсторонних переговоров в Абу-Даби, позиции России, идее США изменить границы Донецкой области и ожиданиях от саммита ЕС в Дублине.

— Как вы оцениваете переговоры в Абу-Даби: что удалось, что нет и что стало главным итогом этих двух дней встреч?

— Начну с итога. Итог прост: Российская Федерация намерена продолжать войну. РФ не хочет идти ни на какие серьезные, субстантивные, содержательные переговоры и не собирается прекращать огонь.