Приостановка ядерных испытаний и стремление к экономическому росту в КНДР - правда или уловка? Обзор прессы

Заседание Центрального комитета Трудовой партии Кореи 20 апреля, во время которого Ким Чен Ын объявил о заморозке ракетных и ядерных испытаний

21 апреля стало известно, что глава Северной Кореи Ким Чен Ын объявил, что КНДР замораживает ракетные и ядерные испытания, закрывает ядерный полигон и прекращает запуски межконтинентальных баллистических ракет. По его словам, ядерное оружие уже было испытано и в дополнительных испытаниях нет нужды. Ким Чен Ын также заявил, что власти страны сконцентрируются на экономическом развитии Северной Кореи.

НВ собрало реакцию мировых СМИ на это заявление.

The Washington Post - Белый дом скептически относится к планам Северной Кореи заморозить ядерные испытания

Белый дом Трампа отреагировал скептически на заявление Северной Кореи о планах заморозить испытания ядерного оружия. Он предостерегает, что Ким Чен Ын может расставлять ловушку, и обещает не отступать от жесткой позиции перед возможной встречей двух лидеров, пишет издание.

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По мнению помощников Трампа, действия Кима имеют целью предложить относительно скромные обещания, которые можно бы было быстро отменить, чтобы создать "иллюзию", что он "благоразумен" и готов пойти на компромисс.

Кима хочет предложить относительно скромные обещания, которые можно бы было быстро отменить

Один из помощников Трампа говорит, что это может осложнить отказ от требований Севера.

Сотрудники Белого дома также считают, что это заявление - сигнал о том, что цель Кима - заставить США и их союзников ослабить экономические санкции.

The Wall Street Journal - Трамп заявит Ким Чен Ыну, что отказ от ядерного арсенала должен предшествовать экономическим выгодам

Президент США Дональд Трамп призовет Северную Корею быстро ликвидировать свой ядерный арсенал во время встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном и не собирается существенно сокращать санкции против Пхеньяна в обмен на замораживание ядерных и ракетных испытаний, заявили изданию чиновники администрации президента США.

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"Когда президент говорит, что не повторит ошибок прошлого, это означает, что США не пойдут на уступки такие, как снятие санкций до того, как Северная Корея уничтожит свои ядерные программы", - сообщил источник издания.

The Guardian - Северная Корея прекращает ядерные и ракетные испытания перед запланированной встречей с Трампом

..Некоторые аналитики приветствовали заявление Севера с осторожностью, отметив, что режим отверг предыдущие ядерные сделки и что в субботнем заявлении не упоминаются баллистические ракеты более короткого радиуса действия, способные поразить Японию и Южную Корею.

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Кэтрин Дилл, старший научный сотрудник Института международных исследований Мидлбери в Монтерее, заявила, что обещание прекратить ракетные и ядерные испытания "не приравнивается к демонтажу ядерных и ракетных программ".

Она добавила: "Возможно, это свидетельствует о том, что Северная Корея достаточно уверенна в своих ядерных и ракетных программах, чтобы отказаться от испытаний, растянув перспективы верифицированного демонтажа на многие годы после президентства Трампа".

Заявление Кима следует рассматривать как первую часть переговоров. Его можно легко отменить, но оно также может превратиться в основу сделки.

Скот Ла Фой, аналитик, который работает со спутниковыми снимками в Вашингтоне, специализирующийся на баллистических ракетных и космических технологиях, считает, что заявление Кима следует рассматривать как "первую часть переговоров. Его можно легко отменить, но оно также может превратиться в основу сделки. Его нельзя рассматривать как конкретное обещание, это следует рассматривать как начало сложного обсуждения".

Bloomberg - Северная Корея собирается остановить работу ядерного полигона и ракетные испытания

..Ядерный полигон Пунгери, построенный в укромной горной долине к северо-востоку от Пхеньяна, на котором проводились все шесть ядерных испытаний северокорейского режима, уже был сомнительным местом для проведения дальнейших взрывов - некоторые обозреватели утверждали, что новые испытания на нем были бы небезопасны.

Коммерческие спутниковые снимки Пунгери от 17 марта не выявили никаких признаков прокладывания туннелей, персонала или техники в ключевых местах, согласно сайту 38 North, публикующего данные мониторинга Северной Кореи.

Туннели на полигоне обваливались во время и после каждого ядерного испытания, рассказал Хонг Ти-Кен, профессор геофизики в Университете Йонсей в Сеуле.

"Огромное количество туннелей рухнуло, и там даже есть возможность радиоактивных утечек", - добавил Хонг, - "Если судить реалистично, вряд ли они могут быть использованы для ядерных испытаний".

Огромное количество туннелей рухнуло. Вряд ли они могут быть использованы для ядерных испытаний.

Если Северная Корея в какой-то момент возобновит ядерные испытания, она, вероятно, выберет другой участок на менее населенном востоке с более низким риском загрязнения для Пхеньяна, считает профессор.

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Шин Беомчул, профессор Корейской национальной дипломатической академии, назвал заявление Кима "очень тщательно скоординированным расчетом, чтобы создать надежды у всего мира, что он открыт для изменений, которые могут последовать после его переговоров".

"После этого утверждения по-прежнему сложно понять, есть ли у него настоящее намерение денуклеаризировать КНДР", - говорит Шин, - "В содержании его заявления не видно каких-либо реальных изменений в его положении".

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Двое американских чиновников, которые пожелали остаться анонимными, заявили Bloomberg, что нет оснований не верить, что обещание Кима было подлинным. Давление США изменило точку отсчета для Кима, сказал один из них.

"Это очень серьезная инициатива, она вписывается в политику Северной Кореи и то, что они заявляли какое-то время, - считает Джоэл Уит, старший научный сотрудник Института США и Кореи в Школе перспективных международных исследований Джона Хопкинса который участвовал в переговорах с Северной Кореей с 1993 по 1995 год, - Они решили, что сейчас самое время переключить механизмы и сосредоточиться на развитии своей экономики".

The New York Times - Китай, чувствуя, что его вытеснили, серьезно обеспокоен переговорами между Северной Кореей и США

Пока северокорейский лидер Ким Чен Ын готовится встретиться с президентами Южной Кореи и США, Китай оказался в непривычной для себя роли наблюдателя со стороны, пишет издание.

Хуже того, многие китайские аналитики утверждают, что Северная Корея может заключить грандиозную сделку, призванную не только приблизить изолированную страну к двум ее бывшим врагам в Корейской войне, но и уменьшить ее зависимость от Китая в торговле и безопасности.

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"Потеря престижа - большая проблема для Китая и Си, который хочет, чтобы все остальные рассматривали Китай как важного субъекта международных отношений, особенно в контексте Северо-Восточной Азии, - говорит Чжан Баохуи, профессор международных отношений в гонконгском Университете Линнан, - Теперь внезапно оказалось, что Китай больше не имеет значения".

Единая демократическая Корея в союзе с США будет опасна для коммунистического режима в Китае, хотя и не обязательно для китайской нации

Китайские аналитики считают, что во время переговоров о денуклеаризации КНДР Пекин должен волноваться об изменении геополитической ситуации.

"Если между Кимом и Трампом может быть достигнута грандиозная сделка в форме денуклеаризации в обмен на нормализацию двусторонних отношений, то Северо-Восточная Азия может увидеть крупную перегруппировку сил, считает Чжан Баохуи, - Китай не управляет внешней политикой Кима, и они это знают".

Возможная перегруппировка сил на Корейском полуострове, которая в наибольшей степени касается Пекина, - это объединение Северной и Южной Корей с сохранением присутствия американских войск на Юге.

"Единая демократическая Корея в союзе с США будет опасна для коммунистического режима в Китае, хотя и не обязательно для китайской нации", - считает Ся Яфенг, эксперт из Северной Кореи в Университете Лонг-Айленда.

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Возможно, опасаясь отчуждения Севера и недовольный решением Трампа ввести таможенные пошлины на китайский импорт, Пекин уже не хочет наказать КНДР, говорят китайские аналитики.

Уже есть признаки того, что на границе Китая с Северной Кореей осуществляется торговля, утверждают китайские трейдеры, что может означать послабление после шести месяцев почти полного торгового эмбарго.

Через несколько часов после объявления КНДР в субботу, 21 апреля, о приостановлении ядерных испытаний одна из китайских государственных газет The Global Times заявила, что Организация Объединенных Наций должна "немедленно обсудить отмену части санкций против Северной Кореи".

В дальнейшем Соединенные Штаты, Южная Корея и Япония должны снять свои односторонние санкции против Севера, говорится в публикации.

Перевод НВ