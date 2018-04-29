Трамп поблагодарил лидера Южной Кореи за помощь в подготовке к предстоящей встрече с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп обсудил с южнокорейским лидером Мун Чжэ Ином состоявшийся в пятницу саммит в Пханмунджоме и поблагодарил его за оказанную помощь в ходе подготовки к переговорам между Вашингтоном и Пхеньяном, говорится в заявлении пресс-службы Белого дома, распространенном по итогам телефонной беседы политиков.

"Президент Трамп поблагодарил президента Муна за сотрудничество двух государств в преддверии встречи, а также обещал поддерживать контакт в течение ближайших недель", - говорится в сообщении.

Также оба лидера отметили, что "мирное и светлое будущее для Северной Кореи может наступить только после полной, достоверной и необратимой денуклеаризации" Корейского полуострова.

Ранее о своем разговоре с южнокорейским лидером Трамп рассказал в своем Twitter, отметив, что обсудил с Муном место и время проведения встречи с руководством Северной Кореи.

Предварительно переговоры между Ким Чен Ыном и Дональдом Трампом запланированы на конец мая – начало июня. Северокорейское телевидение сообщало, что для проведения саммита рассматриваются Хабаровск, Владивосток и Сингапур. Американские СМИ называли Сингапур и Монголию.

В пятницу, 27 апреля, лидеры двух Корей провели историческую встречу в пограничной деревне Пханмунджом (на территории Южной Кореи).

После переговоров лидеры двух стран анонсировали подписание в конце 2018 года мирного договора, который положит конец войне между двумя странами, которая формально продолжается с 1953 года.

Американский сенатор заявил, что Трамп достоин Нобелевской премии мира за позицию, которая помогла вернуть Северную Корею за стол переговоров. В прошлом году во время обострения отношений между США и КНДР Трамп называл Ким Чен Ына суицидальным ракетчиком и психом.