Российский журналист рассказал, почему Путин решился на вторжение в Украину после «обиды» Медведчука

27 апреля, 16:19
NV Премиум
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В момент начала широкомасштабного вторжения Медведчук был под домашним арестом (Фото:Serhii Nuzhnenko/REUTERS)

В момент начала широкомасштабного вторжения Медведчук был под домашним арестом (Фото:Serhii Nuzhnenko/REUTERS)

Автор расследования российского независимого издания Верстка под названием Как Путин возненавидел Украину Илья Жигулев в эфире Radio NV рассказал, почему российский диктатор Владимир Путин решился на полномасштабное вторжение после «обиды» своего кума Виктора Медведчука.

Как объяснил Жегулев в эфире Radio NV, сначала россияне рассчитывали на Минские соглашения — «считали, что Зеленский пойдет на поводу у Москвы».

Поняв свой провал на саммите в Нормандском формате в Париже, по словам журналиста, они решили «сделать ставку на смену власти в Киеве» — сначала политическими средствами.

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Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Владимир Путин Украина-Россия Виктор Медведчук Минские соглашения Война в Украине Нормандский формат Владимир Зеленский Российско-украинская война Война России против Украины радио NV

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