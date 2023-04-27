Российский журналист рассказал, почему Путин решился на вторжение в Украину после «обиды» Медведчука 27 апреля, 16:19 NV Премиум В момент начала широкомасштабного вторжения Медведчук был под домашним арестом (Фото:Serhii Nuzhnenko/REUTERS)

Автор расследования российского независимого издания Верстка под названием Как Путин возненавидел Украину Илья Жигулев в эфире Radio NV рассказал, почему российский диктатор Владимир Путин решился на полномасштабное вторжение после «обиды» своего кума Виктора Медведчука.



Как объяснил Жегулев в эфире Radio NV, сначала россияне рассчитывали на Минские соглашения — «считали, что Зеленский пойдет на поводу у Москвы».

Поняв свой провал на саммите в Нормандском формате в Париже, по словам журналиста, они решили «сделать ставку на смену власти в Киеве» — сначала политическими средствами.

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