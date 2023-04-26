Как Путин возненавидел Украину? Интервью NV с автором резонансного расследования Ильей Жегулевым 26 апреля, 21:19 NV Премиум Российский диктатор Путин и президент Украины Зеленский (Фото:Коллаж NV / Sputnik/Gavriil Grigorov/Kremlin via REUTERS / Офис президента Украины)

Российское независимое издание Верстка опубликовало масштабное расследование под названием Как Путин возненавидел Украину.

Журналисты поговорили с бывшими и нынешними чиновниками в российских и украинских властях и узнали, что Владимир Путин принял решение о полномасштабной войне против Украины за год до вторжения — в конце февраля — начале марта 2021 года.

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Radio NV поговорило с автором расследования Ильей Жегулевым. В интервью он рассказал, кто и что повлияло на решение Путина, а также о том, понимают ли сейчас в Кремле, когда закончиться война.