Путин принял решение о полномасштабном вторжении в Украину за год до его начала — СМИ 25 апреля, 21:31 Владимир Путин (Фото:Sputnik/Pavel Bednyakov/Pool via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин принял решение о полномасштабной войне против Украины в конце февраля — начале марта 2021 года, сообщает Верстка. Журналисты издания побеседовали с бывшими и нынешними чиновниками в российских и украинских властях.

По словам собеседников издания, причиной войны с Украиной для Путина в значительной степени стали личное оскорбление и желание мести, а негативное отношение к Украине у российского диктатора формировалось много лет.

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Как утверждает один из давних знакомых диктатора, «сильно завел Путина» «наезд» на его кума Виктора Медведчука, потому что существование Медведчука и его телевизионных каналов — «это был как мостик и надежда как-то ситуацию решить политическими методами». По его словам, на решение Путина повлиял и сам Медведчук, регулярно рассказывавший ему о большой поддержке его лично и пророссийских настроений в Украине.

«Он рассказывал сказки, осваивал эти деньги, которые ему платили за организацию политического сопротивления, и не верил, что кто-то когда-нибудь проверит, — вспоминает источник, близкий к администрации президента. — Рассказывал о лояльности территории, тупо вводя в заблуждение Путина», — говорится в расследовании.

Подготовка к вторжению длилась почти год, но все это время в Кремле исходили из ложных предпосылок и расчетов, говорится в расследовании. Решающую роль состоит в том, что Путин решил начать вторжение, как утверждается, сыграл его друг, бизнесмен Юрий Ковальчук. Он, по словам близкого к Кремлю собеседника издания, убедил Путина, что Европа разделена противоречиями, и именно сейчас есть лучшее время для быстрой операции.

Еще один источник, близкий к администрации президента, рассказал, что на дискуссионном клубе Валдай в октябре 2021 года один из присутствующих силовиков подтверждал в частных разговорах, что Россия хочет сменить власть в Украине. Другой источник говорит, что уже в декабре 2021 обсуждался вопрос о том, как будут делить Украину между крупными корпорациями.

«Путин действительно поверил, что можно изменить режим в Киеве быстро и безболезненно», — говорится в расследовании. Источники издания говорят, что многие силовики были против, при этом «министр обороны Сергей Шойгу не спорил, а даже обрадовался решению Путина».

«Он не понимал, в каком состоянии армия находится, и ему было интересно. Он поверил в то, что Путин знает что-то, чего он не знает, и действительно думал, что будет что-то не слишком серьезное, чем аннексия Крыма», — утверждает один из старых приятелей Путина. Остальные элиты были поставлены перед фактом уже в день вторжения.

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину утром 24 февраля 2022 года. По данным ООН, к середине апреля 2023 года в результате боевых действий погибли более восьми с половиной тысяч мирных жителей, более 14 тысяч пострадали. Авторы доклада отмечают, что речь идет только о документированных и подтвержденных случаях гибели мирных жителей. На самом деле число погибших может быть в разы больше.