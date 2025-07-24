Исход войны РФ против Украины может определить будущее не только Украины, но и всей европейской либеральной демократии, и мир не должен повторять ошибки умиротворителей 1930-х годов, пишет колумнист Financial Times Мартин Вольф в материале за 22 июля.

Он напоминает, что Украина борется за свободу от тирании и за право своего народа самостоятельно определять свою судьбу.

Вольф приводит фрагмент статьи Фионы Хилл и Анджелы Стент для Foreign Affairs от 2022 года, где сказано, что российский диктатор убежден в «божественном праве России управлять Украиной» и искоренить ее национальную идентичность, и поэтому начал полномасштабное вторжение.

«Европейцам следует помнить, что их континент испещрен аналогичными спорными границами. Как только этот ящик Пандоры откроется, кто его закроет, особенно учитывая, что политическая пятая колонна Путина все ближе к власти на континенте?» — пишет он.

Вольф отмечает, что в случае победы Россия станет крупнейшей военной державой в Европе и будет напрямую угрожать соседним странам — членам НАТО и ЕС, в то время как США все менее заботит судьба Европы. Он также предупреждает, что если США останутся в стороне, а европейские лидеры не смогут действовать эффективно, преимущество окажется у оси Россия — Китай — Северная Корея и баланс сил и идей в мире будет нарушен.

Вольф пишет, что, согласно июньскому отчету Центра международных и стратегических исследований, с 2024 года Россия захватила менее 1% территории Украины, при этом потеряв с 2022 года в пять раз больше людей, чем во всех российских и советских войнах вместе взятых с момента окончания Второй мировой.

«Беседы с информированными людьми из Украины, свидетельствуют о том, что, как выразился один из них, „ситуация нестабильная“. Люди измотаны, но продолжают бороться. Более того, они борются за всех нас на Западе. Мы не должны повторять ошибок умиротворителей перед Второй мировой войной. Мы должны, по крайней мере, предоставить Украине необходимые ресурсы», — призывает автор.

Он подчеркивает, что стране-агрессору пока не удалось победить, хотя ее население почти в четыре раза превышает население Украины, а ВВП по паритету покупательской способности выше больше чем в 10 раз. Также есть основания считать, что российская экономика в более напряженном состоянии, чем признает кремлевский режим. По мнению Министерства финансов Швеции, внутренние данные российского правительства об инфлации значительно выше опубликованных, пишет Вольф.

Население и ВВП ЕС и Великобритании превышают российские в 3,5 и 4,8 раза соответственно. До сих пор европейские правительства тратили на помощь Украине всего 0,1% годового ВВП. По мнению Вольфа, это сумму нужно немедленно удвоить минимум вдвое. Это все равно будет меньше половины того, что выделяют Дания и страны Балтии, и примерно столько же, сколько предоставляют Польша и Нидерланды.

«Для достижения этой общей цели крупные страны должны выделить значительно больше средств, в частности, Франция, Италия и Испания. Однако, что особенно важно, это не так сложно. Пока Германия мобилизовала всего 0,13% ВВП — ничтожная сумма, учитывая масштабы кризиса. Франция выделяет меньше половины этой суммы. Обе страны могут и должны предоставить гораздо больше. Это могут сделать и другие», — пишет Вольф.

Он также предупреждает, что Европе придется производить больше оружия самостоятельно, финансировать производство в Украине и закупать вооружение напрямую у США.

Инфографика: NV

«Теперь мы знаем — возможно, даже Трамп знает, — что Путин заинтересован лишь в том, чтобы получить за столом переговоров то, чего он не смог добиться на поле боя. Европейцы также знают, что США при Трампе — ненадежный союзник, но их можно уговорить или купить, чтобы они предоставили необходимое. Они также должны понимать, что их будущее все больше зависит от них самих, хотя, в случае Украины, и с помощью международных институтов, в частности МВФ. Они должны понимать, не в последнюю очередь, что вопрос не в ресурсах, а в воле и времени. Они должны мобилизовать все необходимое, чтобы доказать россиянам, что им не позволят победить, а украинцам — что они — надежные союзники», — подчеркивает автор.

В конце материала Вольф отмечает, что принимаемые сейчас решения, как и в 1930-х годах, могут определить будущее континента и даже мира на протяжении поколений.

«Я не настроен оптимистично. Но в одном я уверен: если демократическая Европа не сможет действовать сообща, она обречена», — заканчивает он.