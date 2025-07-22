Коалиция желающих: что Украина упускает из виду

Уже через пару недель оказалось: на эти гарантии безопасности для Украины сами Британия и Франция как двигатели Коалиции сами нуждаются в гарантиях — от США. А те, как известно, взяли курс на модераторство в российско-украинской войне вместо того, чтобы стратегически поддержать Украину в этом конфликте.

Соответственно, уже на старте Коалиция решительных превратилась в более скромную Коалицию желающих. А дальше — все больше сама себя загоняла в политическую ловушку: все ее действия (контингент, закрытое небо и что-либо другое) четко требовало гарантий со стороны Вашингтона, который откровенно и честно говорит — гарантий не будет не только для Украины, но и для Европы.

Темп любых процессов в Коалиции резко пошел на спад. Украинская дипломатия, стараясь окончательно не рассориться с Трампом, все же не скрывала: ставка Украины на Европу. Переговоров (в смысле реальных переговоров) с Россией нет и не будет, Трампа пока удается формально удерживать по эту сторону баррикад, но Коалиция явно растеряла за последние четыре месяца существенную долю своего стартового потенциала. Формально, все вроде бы движется. Даже штаб-квартиру с ротационным пребыванием в Париже и Лондоне создали. Но тут кроется самое интересное: дальнейшую судьбу партнерства в рамках Коалиции желающих в Украине, с одной стороны, и среди самих «желающих» рассматривают по-разному. А это — принципиально важно.

Коалиция попала, как по мне, в созданную ею же ловушку

Итак, в украинском прочтении Коалиция желающих обсуждается, воспринимается и подается украинской аудитории как Коалиция, где поддержка Украины — в центре всех процессов. И изначально идея Коалиции была именно в этом. Но ситуация изменилась. И если погрузиться в то, как британская сторона сейчас понимает Коалицию и ее задачи, то разница — существенная.

Да, Коалиция все больше рассматривается как партнерство, но не ради, не вокруг и точно не исключительно для поддержки Украины. Более того, по итогам некоторых разговоров с коллегами, которые «в теме» с британской стороны, могу небезосновательно сказать: эту Коалицию все больше воспринимают как мини-НАТО, где будет действовать тот же принцип коллективной безопасности и более четко и уж точно наверняка будет действовать принцип «нападение на одного — нападение на всех». Тот самый принцип, который ошибочно считают статьей 5 Вашингтонского договора. Тот самый, который имеет целью атаковать Россия, чтобы показать неспособность НАТО вступить в войну коллективно, если будет гибридная или конвенциональная атака на одного из членов.

Как доказательство того, что дискуссия реально движется именно в этом направлении, служат постоянные упоминания об Эстонии как стране, за которую Коалиция желающих должна вступиться в случае атаки России. Еще раз: союзничество в рамках Коалиции обсуждается все чаще в привязке к другим членам НАТО и Коалиции, но не к Украине.

Второй принципиальный момент — относительно институционализации Коалиции. С украинской перспективы создание штаб-квартиры Коалиции выглядело и подавалось как серьезный шаг, но на самом деле начало бюрократизации и институционализации не является однозначным плюсом. Главное отличие коалиции заключалось в политической решимости, гибкости, взаимном правительственном согласии. Именно это отличало изначально идею Коалиции. Зато теперь дискуссия среди наших друзей все чаще — о бюрократических вещах. В рабочем порядке звучат предложения подписать отдельный договор среди участниц Коалиции желающих, да еще и с ратификацией в парламентах. Думаю, излишне говорить, что решимости в противодействии России уже здесь и сейчас никакие договоры не добавят.

И момент третий, на этот раз — достаточно известный и обсуждаемый в Украине. Коалиция попала, как по мне, в созданную ею же ловушку: если не будет устойчивого режима тишины в Украине, то ни одна из активностей Коалиции за пределами того, что они делают для Украины сейчас, не запустится в действие. На одном из открытых мероприятий, я сказала коллегам: а если режима тишины так и не будет, что очень вероятно, то, получается, что уже к концу этого года вся Коалиция будет выглядеть, мягко говоря, несерьезно. Со штаб-квартирой, дальновидными планами и вечным режимом ожидания, что когда-то в Украине чудом наступит «перемирие» и вот тогда — Коалиция Украине поможет. Ответ на этот вопрос был о чем угодно, но не о готовности менять подход Коалиции к поддержке Украины.

