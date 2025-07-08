Европа вооружается. Как растут военные бюджеты стран ЕС и доходы оборонных гигантов

В марте 2025 года президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила план перевооружения Европы, который предусматривает привлечение около 800 миллиардов евро на оборонные расходы. Согласно ему, страны ЕС готовы значительно увеличить свои оборонные расходы в ближайшие годы — как для того, чтобы активнее поддерживать Украину, так и для того, чтобы позаботиться о собственной безопасности в долгосрочной перспективе.

Однако авторы обнародованного в июне исследования Кильского института мировой экономики и аналитического экономического центра Bruegel, покаусилий Европы для укрепления обороны недостаточно для достижения паритета с Россией. Чтобы изменить ситуацию, Европа должна увеличить производство оружия в пять раз — для желаемого увеличения военного потенциала к 2030 году.