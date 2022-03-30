Борис Джонсон хочет отправить Украине более смертоносное оружие — The Times 30 марта, 09:01 Цей матеріал також доступний українською Борис Джонсон (Фото:REUTERS/Henry Nicholls/Pool)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил Кабинету министров, что хочет предоставить Украине более смертоносное оружие, поскольку Владимир Путин может ухудшить ситуацию, сообщает The Times.

Война России против Украины — главные события 30 марта

Адмирал сэр Тони Радакин провел брифинг для министров, на котором сказал, что ситуация переросла в «более традиционную войну», поскольку Украина перешла от попыток дать отпор российским силам к удержанию позиций и возвращению территорий.

Видео дня

Он сказал, что Британия переходит в «новую фазу» в своей поддержке Украины.

Источник издания сказал, что «украинская армия не только удерживает большие города, но и заставляет россиян отступать».

«Наша поддержка должна измениться вместе с этим», — добавил он.

В настоящее время правительство рассматривает вопрос о том, какую военную технику можно предоставить.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.