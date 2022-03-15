США заявили, что готовы ввести полное торговое эмбарго против РФ за вторжение в Украину 15 марта, 05:16 Цей матеріал також доступний українською Уолли Адейемо заявил о готовности США выполнить просьбы Зеленского (Фото:Greg Nash/Pool via REUTERS)

Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо заявил, что США готовы ввести полное торговое эмбарго против РФ за вторжение в Украину.



Об этом сообщает CNBC.



Журналист телеканала напомнил чиновнику, что о полном торговом эмбарго против РФ просил президент Украины Владимир Зеленский.

«То, что мы решили сделать и что нам поручил сделать президент, — это убедиться, что наши действия направлены на то, чтобы оказать влияние на Россию и свести к минимуму влияние на наших союзников и партнеров в будущем. Это именно то, что мы собираемся сделать. Итак, вы увидите, как мы продолжаем оказывать давление на российскую экономику, чтобы лишить ее возможности проецировать силу. Мы продолжим преследовать российскую элиту, чтобы отобрать ресурсы у президента Путина», — отметил заместитель министра.

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Он также отметил, что США будут продолжать поддерживать украинскую армию, которая борется с агрессором.

«Действия, которые они предприняли, чтобы остановить вторжение России, были отличными, и мы продолжаем их поддерживать», — заявил Адейемо.

8 марта глава Белого дома Джо Байден заявил, что США запретили импорт российских нефти и газа.

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