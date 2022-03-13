В Офисе президента Украины рассказали, о каких еще санкциях против РФ ведут переговоры с Евросоюзом 13 марта, 17:54 Цей матеріал також доступний українською Игорь Жовква (Фото:Владимира Федотова/НВ)

Украина рассчитывает от Европейского Союза на введение более жестких санкций против РФ. В частности, речь идет об отключении от SWIFT крупнейших российских банков, заявил замглавы Офиса президента Игорь Жовква в интервью ТСН.

По его словам, банки РФ, которые Запад уже отключил от международной межбанковской системы платежей, "второстепенные". Украина хочет, чтобы в этом перечень еще вошли Сбербанк, Газпромбанк и другие основные банки.

"Также закрытие портов всех государств-членов ЕС на прием судов с российскими товарами. Заморозка и конфискация российских счетов в жесткой валюте в европейских банках", — добавил Жовква.

Он настаивает на европейских банках, поскольку "другие государства достаточно активно внедряют санкции, поэтому мы направляем наши усилия именно на ЕС". Кроме того, по его словам, Украина говорит с Евросоюзом и об эмбарго на импорт российских энергоносителей.

"Вот где-то примерно такой пакет. Мы об этом говорим на ежедневной основе с руководством ЕС. Но опять же, к сожалению, процесс принятия решений довольно медленный. Когда президент [Франции Эмманюэль] Макрон после Версальского саммита говорил, ну еще давайте, мы еще большие санкции готовы ввести, если ситуация ухудшится... Наш вопрос к нему: а сколько еще нужно жизней граждан Украины отдать, детей Украины, чтобы были эти санкции?" Президент Украины перед войной говорил о превентивных санкциях. Никто этого не сделал. Санкции начали вводить только сейчас, когда идет война", — сказал замглавы ОП.

После признания Россией "независимости" самопровозглашенных "Л/ДНР" Евросоюз ввел против России уже три пакета санкции, четвертый — анонсировали 11 марта.

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