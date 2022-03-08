США запретили импорт российских нефти и газа — Байден 8 марта, 18:31 Цей матеріал також доступний українською Джо Байден (Фото:Saul Loeb/Pool via REUTERS)

США запретили импорт российских нефти и газа. Об этом во вторник, 8 марта, заявил президент Джо Байден.

По его словам, эта мера имеет мощную двухпартийную поддержку и была введена после консультаций с европейскими союзниками. Байден заявил, что понимает неготовность стран Европы сделать сейчас аналогичный шаг из-за зависимости от российских энергоресурсов, но Штаты с ними сотрудничают для разработки долгосрочной стратегии.



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«Это значит, что российская нефть больше не будет приемлема для портов США, и американский народ нанесет еще один мощный удар по этой военной машине [российского диктатора Владимира] Путина», — сказал Байден.



Байден добавил, что такое решение отразится также и на американской экономике. По его словам, вторжение РФ в Украину уже вредит американским семьям, в том числе и повышением цен на газ, но он говорил и раньше: «защита свободы будет стоить и Соединенным Штатам».



В 2021 году доля российской нефти в импорте США составляла около 3%, а с учетом нефтепродуктов — до 8%.



Ранее Bloomberg сообщил, что Евросоюз хочет уменьшить зависимость от российского газа на 80% в этом году. 8 марта Европейская комиссия предложила план, как сделать Европу независимой от российского ископаемого топлива «задолго до 2030 года» на фоне вторжения России в Украину. Уменьшать зависимость от газа начнут уже в этом году.



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