19-й день войны — хроника. В Харькове из-за обстрелов разрушено уже около 600 домов, в переговорах с РФ — «техническая пауза» 15 марта, 06:28 Цей матеріал також доступний українською Поврежденный в результате обстрела оккупационных войск трамвай в харьковском депо (Фото:REUTERS/Oleksandr Lapshyn)

Вторник, 15 марта — двадцатый день противостояния Украины полномасштабному вторжению РФ. Сегодня между Киевом и Москвой в формате видеоконференции проходит новая переговорная сессия.

Как пояснил ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, в ходе сегодняшних переговоров Украина и РФ должны подвести предварительные итоги предыдущих наработок по условиям прекращения огня и вывода российских войск из Украины.

Вслед за заявлениями ОП в Госдепе США отметили, что видят со стороны Кремля первые признаки готовности к «предметным переговорам с Украиной».



Пока же российские войска продолжают зверства и военные преступления на территории Украины. 13 марта 35 человек погибли и 137 были госпитализированы после удара по Яворовскому полигону; российское оружие принесло новые смерти в Николаев, Мариуполь, Харьков, под Киевом россиянами был убит американский журналист-документалист. В ночь на 14 марта снаряд попал в многоэтажку в Оболонском районе Киева.

НВ следил за главными событиями нового дня войны в режиме онлайн.

Главное к 23:00

Сегодня Украина провела новый раунд переговоров с РФ, позиции Офиса президента неизменны: «Наши позиции неизменны: немедленное прекращение огня, отвод всех российских войск, и только после этого мы можем говорить о каких-то соседских отношениях и политическом урегулировании», — заявил советник главы ОП Михаил Подоляк. Позже он сообщил, что в переговорах « взята техническая пауза» до завтра



«Наши позиции неизменны: немедленное прекращение огня, отвод всех российских войск, и только после этого мы можем говорить о каких-то соседских отношениях и политическом урегулировании», — заявил советник главы ОП Михаил Подоляк. Позже он сообщил, что в переговорах взята техническая пауза» до завтра Утром российские войска нанесли несколько ударов по Киеву : обстреляли жилой дом на Оболони ( один погибший) и завод Антонов. Кроме того, украинская система ПВО сбила ракету оккупанта над Киевом, ее остатки упали на Куреневке ( еще один погибший, шесть раненых).

: обстреляли жилой дом на Оболони один погибший) и завод Антонов. Кроме того, украинская система ПВО сбила ракету оккупанта над Киевом, ее остатки упали на Куреневке еще один погибший, шесть раненых). Послы Великобритании, США, Канады, ЕС, Японии требуют от РФ освобождения мэров Мелитополя и Днепрорудного

Российские оккупанты продолжают бомбардировать и обстреливать украинские города : массированные удары были нанесены по Ахтырке Сумской области, Нежину и Чернигову, Николаеву, многочисленным городам Луганской области, вблизи Ровно повреждена телевышка

: массированные удары были нанесены по Ахтырке Сумской области, Нежину и Чернигову, Николаеву, многочисленным городам Луганской области, вблизи Ровно повреждена телевышка В Мариуполе ВСУ удалось в одном из локальных боев несколько отбросить россиян от города и разбить несколько единиц техники. Под Изюмом удалось совершить небольшое контрнаступление и отбросить россиян.

ВСУ удалось в одном из локальных боев несколько отбросить россиян от города и разбить несколько единиц техники. Под удалось совершить небольшое контрнаступление и отбросить россиян. В 13 областях Украины возобновили школьное обучение

С начала войны РФ нанесла по Украине 259 ракетных ударов , было выпущено 395 крылатых ракет, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

, было выпущено 395 крылатых ракет, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. По состоянию на 13:00 14 марта по дороге в Бердянск из Мариуполя удалось выехать более 160 частным автомобилям.

удалось выехать более 160 частным автомобилям. В ближайшее время кремлевский пропагандист Владимир Соловьев , который публично поддерживает военные преступления ВС РФ против мирных жителей Украины, будет объявлен в международный розыск, сообщили в ГБР.

, который публично поддерживает военные преступления ВС РФ против мирных жителей Украины, будет объявлен в международный розыск, сообщили в ГБР. Американский журнал Forbes обновил глобальный рейтинг миллиардеров . Петр Порошенко и Александр и Галина Гереги в него больше не входят.

. Петр Порошенко и Александр и Галина Гереги в него больше не входят. Украина включила пункт о репарациях в иск против России в Международном Суде ООН в Гааге

в иск против России в Международном Суде ООН в Гааге По второму « зеленому коридору» из Луганской области эвакуированы еще более 1700 человек

зеленому коридору» из эвакуированы еще более 1700 человек Персонал ЧАЭС перестал проводить ремонт и техническое обслуживание оборудования из-за усталости

перестал проводить ремонт и техническое обслуживание оборудования из-за усталости Российские оккупанты взорвали часть боеприпасов на территории Запорожской атомной электростанции возле руин учебно-тренировочного центра и энергоблока № 1

возле руин учебно-тренировочного центра и энергоблока № 1

Российские оккупанты уничтожили очистные сооружения в Васильевке Запорожской области .

. По меньшей мере, два человека погибли и один получил ранения в результате артиллерийского удара россиян по жилому дому на улице Свободы в центре Харькова утром 14 марта

утром 14 марта МВФ прогнозирует падение ВВП Украины на 10% и ускорение инфляции до 19,1%

на 10% и ускорение инфляции до 19,1% Девять человек погибли в результате авиаудара РФ по телевышке в Ровенской области

Эстония стала первой страной-членом НАТО, призвавшей мир закрыть небо над Украиной

стала первой страной-членом НАТО, призвавшей мир закрыть небо над Украиной Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что из-за российской агрессии против Украины стала возможной перспектива ядерного конфликта



В ближайшее время может состояться обмен пленными между Украиной и Россией, сообщила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.

между Украиной и Россией, сообщила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова. В румынском муниципалитете Думитра в северной части страны днем ​​13 марта пал вероятно российский беспилотник.

в северной части страны днем ​​13 марта пал вероятно российский беспилотник. По состоянию на 14 марта 10 раненых в результате удара российских оккупационных войск по Яворовскому полигону в тяжелом состоянии.

в тяжелом состоянии. Британский журналист 14 марта получил осколочные переломы обеих ног в результате действий российских оккупантов

14 марта получил осколочные переломы обеих ног в результате действий российских оккупантов Украинским спортсменам запретили выйти на церемонию закрытия Паралимпиады в Пекине в масках с надписью « Мир»

в Пекине в масках с надписью Мир» Комитет постоянных представителей стран ЕС в Брюсселе ( COREPER) согласовал четвертый пакет санкций против России

COREPER) согласовал четвертый пакет Российские войска потеряли до 100 человек личного состава, два танка, три БМП и один БТР в результате неудачной попытки прорвать оборону украинских защитников на Донецком направлении

В Харькове из-за постоянных обстрелов города российскими оккупантами разрушены около 600 жилых домов, сообщил мэр города Игорь Терехов.

из-за постоянных обстрелов города российскими оккупантами разрушены около 600 жилых домов, сообщил мэр города Игорь Терехов.

Международный суд ООН вынесет решение по делу Украины против России 16 марта

вынесет решение по делу Украины против России 16 марта На 13 марта Укрпочта доставила 52,16% пенсий ( или 5,5 млрд грн)

или 5,5 млрд грн) Оккупанты обстреляли колонну мирных жителей во время эвакуации из Гостомеля , одна женщина погибла

, одна женщина погибла Редактор российского Первого канала вышла в прямом эфире с призывом остановить войну России против Украины. В руках она держала плакат с надписью: «Нет войне! Остановите войну! Не верьте пропаганде, здесь вам лгут»

вышла в прямом эфире с призывом остановить войну России против Украины. В руках она держала плакат с надписью: «Нет войне! Остановите войну! Не верьте пропаганде, здесь вам лгут» В результате обстрелов Чернигова 14 марта 2022 года погибли 10 человек

14 марта 2022 года погибли 10 человек Оккупационные войска обстреляли из Града Новые Петровцы . В результате обстрела погиб один мирный житель, еще один получил ранения.

. В результате обстрела погиб один мирный житель, еще один получил ранения. Зеленский передал в Совет указ о продлении военного положения еще на 30 суток

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что в течение сегодняшнего дня эвакуировали около 4 тысяч человек.

Война России против Украины — события 14−15 марта 2022

06:13 Російські окупанти розстріляли українського вченого під Києвом

Російські окупанти 13 березня розстріляли у Ворзелі Київської області фізика-експериментатора та заступника директора Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України Василя Кладька.

06:02 США застерегли Китай від фінансової та військової допомоги Росії

США застерегли Китай від надання військової чи фінансової допомоги Росії після її повномасштабного вторгення до України.

«Ми дуже чітко поінформували Пекін, що не стоятимемо осторонь. Ми не дозволимо жодній країні компенсувати Росії її втрати», — сказав журналістам речник Держдепу Нед Прайс після зустрічі радника президента США з нацбезпеки Джейка Саллівана з членом політбюро Компартії Китаю Яном Цзєчі.

05:53 Korean Air призупиняє пасажирські та вантажні рейси до Москви

Korean Air призупинить усі пасажирські та вантажні перевезення до Москви та Владивостока і назад до кінця квітня. Компанія посилається на «операційні проблеми та проблеми безпеки».

Вантажні рейси з проміжною посадкою в Москві включені у зупинку.

05:36 Нова Зеландія прийме 4 тисячі біженців з України за «спеціальною політикою»

Уряд Нової Зеландії ухвалив рішення прийняти близько 4 тисячі біженців з України. Відповідно до нової політики батьки та інші члени родин українців у Новій Зеландії, які живуть в Україні, зможуть приїхати до країни.



05:33 МЗС України заявило, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну загрожує продовольчій безпеці Європи, Близького Сходу, Південно-Східної Азії та Африки

У своїй заяві у Twitter зовнішньополітичне відомство зазначило, що російські загарбники продовжують завдавати ударів по цивільним об'єктам України.

05:16 США заявили, що готові запровадити повне торгове ембарго проти РФ за вторгнення в Україну

Заступник міністра фінансів США Уоллі Адейемо заявив, що США готові запровадити повне торгове ембарго проти РФ за вторгнення в Україну.



05:07 Словаччина висилає з країни трьох працівників російського посольства

Словаччина вирішила вислати з країни трьох працівників російського посольства. Причина — «порушення Віденської конвенції про дипломатичні відносини».



05:06 У Києві чутно сирени через повітряну тривогу. Потужні вибухи пролунали у декількох частинах міста.

Зокрема, журналіст Fox повідомив про вибух у центі столиці.

04:51 Росія зазнала втрат в Україні більше, ніж за дві війни у Чечні - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський розповів, що у війні проти України РФ зазнала більших втрат, ніж у двох чеченських війнах.

04:15 Більшість жителів Франції та Німеччини підтримали вступ України до ЄС — опитування



У середньому 71% жителів Німеччини, Франції, Італії та Польщі підтримали вступ України до Європейського Союзу.

Про це свідчать дані опитування Ifop для Ялтинської європейської стратегії та Фонду Жан-Жореса.

04:02 Генерал США: Росія втратить можливість атакувати Україну за 10 днів

Колишній командувач армії США в Європі, генерал у відставці Бен Ходжес вважає, що за днів у Росії закінчаться можливості активно наступати в Україні.

В ефірі американського телеканалу MSNBC він зазначив, що для досягнення своїх цілей агресору не вистачає часу, людських ресурсів та боєприпасів.

04:01 Японія запроваджує санкції проти 17 громадян РФ, більшість — депутати

Уряд Японії запровадив персональні санкції проти 17 фізичних осіб із Росії. До нового списку санкцій увійшли 11 депутатів Держдуми.



03:35 МВС видало цивільним десятки тисяч одиниць зброї - Монастирський

Глава Міністерства внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що з початку війни Росії проти України цивільним було надано десятки тисяч одиниць зброї.

«Кожен громадянин України може звернутися до управління поліції, довести, що він дійсно працює на захист України, працює або перебуває в лавах територіальної оборони, добровольчих формувань, територіальних громад, та отримати відповідну зброю. Йдеться насамперед про автоматичну зброю. Ми вже видали кілька десятків тисяч автоматів по країні», — заявив Монастирський.

03:33 США запровадили санкції проти 11 високопосадовців оборонного сектору РФ. Серед них — глава Росгвардії

США запровадили санкції проти 11 високопосадовців оборонного сектору Росії. Відповідну заяву оприлюднив Держдеп.

Усе майно нинішніх або колишніх працівників обороного сектору РФ, яке знаходиться у Штатах або володінні чи під контролем осіб зі США, буде заблоковане, заявили в Держдепі.

03:29 Росія з Іскандерів завдала ударів по Харкову зі своєї території

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що 14 березня по Харкову було завдано удару ракетними комплексами Іскандер з території РФ.

У своїй заяві він розповів, що Збройні сили України не пускають ворога в місто та здійснюють контрнаступальні операції по області, а окупанти продовжують завдавати ударів по житлових масивах Харкова, знищуючи його історичний центр.

03:04 Окупанти у Тростянці заганяють людей у фейкові «зелені коридори» — голова ОДА

Російські окупанти в Тростянці Сумської області заганяють місцевих у фейкові «зелені» коридори. Вони масово відбирають мобільні телефони. Про це повідомив голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.

03:01 РФ може планувати хімічну атаку проти України — британська розвідка розповіла, як це може бути

Росія може планувати застосування проти України хімічної або біологічної зброї, вдавшись до операції під «чужим прапором». Про це заявили в Міністерстві оборони Великої Британії у понеділок, 14 березня.

За даними британської розвідки, таку операцію можуть реалізувати у формі фейкових атаки або «викриття» українських агентів чи хімічних боєприпасів. Також можлива публікація фейкових «доказів», що українець нібито планував застосувати таку зброю.

02:52 Окупанти обстріляли Велику Писарівку з артилерії, у Шостці палає підприємство

В понеділок, 14 березня, російські окупанти обстріляли Велику Писарівку Сумської області з артилерії. У Шостці після авіаудару палає підприємство.

Внаслідок ворожих ударів загорілися будинки мирних жителів і об'єкти цивільної інфраструктури у Великій Писарівці.

02:46 Кількість випущених по Україні ракет наближається до 1000

Представник Пентагону повідомив, що від початку війни Росії проти України окупанти випустили понад 900 ракет.



02:22 Росія просить в Китаю сухпайки, це показує, наскільки серйозні в неї проблеми — CNN

Росія попросила в Китаю військову та фінансову допомогу, зокрема військові сухпайки, на тлі повномасштабного вторгнення в Україну, — про це повідомляє CNN з посиланням на два поінформованих джерела.

За словами співрозмовників телеканалу, серед запитаної Росією допомоги — сухпайки, які в США називають Meal, Ready-to-Eat (MRE, буквально — їжа, готова до вживання).

02:21 У міськраді Маріуполя спростували інформацію щодо кількості загиблих у місті

Офіційна та підтверджена інформація станом на кінець 14 березня 2022 року складає приблизно 2357 тисяч загиблих маріупольці. Радник мера міста заявляв про 20 тисяч загиблих.



02:04 Радник мера Маріуполя заявив про 20 тисяч загиблих у місті



Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко назвав загальну ситуацію у місті катастрофічною. Кількість жертв російських обстрілів може наближатися до 20 тисяч.



В новому зверненні президент України Володимир Зеленський розповів про ситуацію на фронті, подякував російській армії за «постачання зброї» і анонсував податкову реформу для бізнесу.

В новому зверненні президент України Володимир Зеленський розповів про ситуацію на фронті, подякував російській армії за «постачання зброї» і анонсував податкову реформу для бізнесу.

Зведення Генштабу ЗСУ на 00:00 15 березня:

окупанти планують посилити угруповання військ ЗС РФ на Харківському напрямку;

на Волинському напрямку зберігається висока імовірність проведення провокацій на білоруських об'єктах, щоб втягнути у війну Білорусь;

на Поліському напрямку окупаційні війська ведуть бойові дії в районах населених пунктів Поліське, Кропивня, Захарівка, Олива, Слобода, Кухарська, Жовтневе, Озерщина, Липівка, Копилів, Мотижин, Бузова, Гореничі, Буча, Демидів;

на Сіверському напрямку війська РФ ведуть бойові дії в районах населених пунктів Любеч, Славутич, Коврита, Золотинка, Мена, Браниця, Каліта, Богданівка, Лукаші, Ромни, Недригайлів. Активних наступальних дій не проводять, але готують штурм у напрямку Броварів;

на Слобожанському напрямку ворог намагається оточити Суми та веде бойові дії в районах населених пунктах Сватове, Ізюм, Грушеваха, Петрівське, Гусарівка, Балаклія, Ліман, Малинівка, Кочеток, Безруки, Олександрівка, Велика Писарівка, Тарасівка, Олешня, Недригайлів, Ромни, Талалаївка;

на Донецькому та Таврійському напрямках окупанти ведуть бойові дії в районах населених пунктів Борова, Тернове, Новокраснянка, Луганське, Горлівка, Пантелеймонівка, Микільське, Гуляйполе, Оріхів, Камʼянське;

на Авдіївському напрямку в районі Кам’янки, під час проведення розвідки боєм окупанти зазнали значних втрат, вимушені були відійти, на Волноваському — окупанти не припиняють спроб прориву в напрямку Вугледара.

на Маріупольському напрямку противник намагається захопити Маріуполь, українські військові успішно відбивають атаки окупантів.

на Південнобузькому напрямку ворог намагається закріпитися в районах населених пунктів Томина Балка, Надеждівка, Киселівка, Первомайске, Михайло-Ларине, Ульянівка, Піски, Добре, Снігурівка, Архангельске, Заградівка, Осокоровка, Берислав, Каховка.

В Чорноморській та Азовській операційних зонах ознак підготовки до проведення морської десантної операції не виявили.

00:55 «Подбаємо, щоб мали зброю». США нададуть Україні гроші, продукти та чекають на біженців — Байден

00:48 Російська делегація розуміє, що їхня «операція» пішла не за планом — Кулеба про переговори



Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про перебіг переговорів з Росією.

Глава МЗС зазначив, що переговорна позиція України сильна завдяки постачанню зброї від партнерів, санкціям проти країни-агресора та захисту нашої країни українськими героями. За його словами, Росія не може зламати українську позицію.

00:44 Армія окупантів зазнала втрат на напрямі Василівка-Пологи в Запорізькій області

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух заявив, що російські окупанти зазнали втрат на напрямі Василівка-Пологи.

«Що стосується наших підрозділів, вони продовжують завдавати вогневих поразок противнику як на передньому краї, так і в глибину його оперативної побудови й бойових порядків. Окупанти зазнали втрат на напряку Василівка-Пологи», — заявив Старух.

00:28 Українські військові за день знищили чотири вертольоти та один літак окупантів РФ — командування Повітряних Сил

Протиповітряна оборона Повітряних Сил ЗСУ за понеділок, 14 березня, знищила чотири вертольоти та один літак російських окупантів.

Про це повідомляє командування Повітряних Сил ЗСУ.

Там підтвердили збиття крилатої ракети РФ із українського винищувача. Кілька авіанальотів на колони техніки окупантів здійснила ударна авіація Повітряних Сил — бомбардувальники Су-24м та штурмовики Су-25.

00:04 Зеленський написав листа сім'ї американського журналіста, вбитого російськими окупантами в Ірпені



Президент Володимир Зеленський написав листа рідним американського журналіста, якого 13 березня вбили російські окупанти в Ірпені.



00:01 У Чернігові внаслідок обстрілів з боку окупантів загинули 10 людей

У Чернігові розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, пов’язаного з умисним убивством 10 людей під час чергового обстрілу військами РФ.

За даними слідства, 14 березня російські окупанти вкотре обстріляли житлові квартали та інфраструктуру Чернігова.

23:56 Окупанти обстріляли з Градів Нові Петрівці під Києвом — загинув мирний житель

У понеділок, 14 березня, російські окупанти обстріляли із установок залпового вогню Град село Нові Петрівці у Вишгородському районі Київської області.

В Офісі генерального прокурора повідомили, що загинув один мирний житель, ще один отримав поранення.

23:44 Наступ Росії сповільнився — Пентагон

Майже всі «успіхи» російських окупантів зайшли в глухий кут. Наступ Росії на Україну сповільнився. Про це заявив представник Пентагону.

Відсутність прогресу, за його словами, здебільшого пов’язана із опором України.



23:31 За день було евакуйовано 4 тисячі людей, колона з гуманітарним вантажем не доїхала до Маріуполя — Верещук

Віцепрем'єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук розповіла про результати роботи гуманітарних коридорів 14 березня.



23:27 Євросоюз припинив ліцензії десятків російських авіаперевізників

Агентство з авіаційної безпеки Євросоюзу (EASA) призупинило дію десятків ліцензій російських авіаперевізників через початок війни Росії проти України.

Зазначається, що ліцензії призупинені в тому числі на продукцію, запчастини та прилади, тренувальні центри тощо.

До списку потрапили, зокрема, компанії Аерофлот, S7, Волга-Дніпро, Уральські авіалінії, Азур та інші.



23:25 Окупанти вивезли мера Мелітополя до Луганська

Мер Мелітополя Іван Федоров, якого викрали російські військовослужбовці, зараз перебуває в окупованому Луганську.

Про це повідомив голова Запорізької ОДА Олександр Старух.

Він уточнив, що окупанти хочуть «судити» мера Мелітополя за «тероризм».

23:13 Бойовики Рамзана Кадирова хотіли захопити дитячий будинок у Київській області



У планах ворога був шантаж української влади, повідомляє прес-служба МВС.

Зазначається, що лідер Чечні опублікував відео де він нібито в Україні.

У МВС проаналізували відео Кадирова та повідомили, що кадировці планували захопити мешканців дитячого будинку у заручники.

Основна мета терористів — шантажувати Україну.

Радник голови МВС Вадим Денисенко зазначив, що чеченські бойовики зняли відео в одному із дитячих будинків Київської області. Проте, на щастя, звідти ще раніше евакуювали людей.

«Мета відео Кадирова — показати, що він воює разом зі своїми бойовиками, аби відбілити репутацію його підрозділів, яких використовують лише як загороджувальні загони», — сказав радник голови МВС України.

23:10 РФ веде варварську війну проти мирного населення і це загрожує безпеці всієї Європи — Боррель

«По суті, мій візит відбувається на тлі варварської агресії Путіна проти народу України. Повторюю: варварський напад Путіна, тобто війна Путіна проти народу України. Не лише військові, а й цивільні. Російські збройні сили продовжують завдавати ракетно-повітряних та артилерійських ударів по мирним жителям, мирним кварталам, завдавати ударів по запасах продовольства, лікарням та школам», — цитує Борреля Європейська служба зовнішніх дій.

23:03 Зеленський передав до Ради указ про продовження воєнного стану

Про це повідомляється у Telegram-каналі Верховної Ради. У пояснювальній записці сказано, що дію воєнного стану пропонується продовжити з 26 березня 2022 ще на 30 діб.

22:56 Міністерка з питань реінтегрції тимчасово окуповних територій Ірина Верещук повідомила, що протягом сьогоднішнього дня евакуювали близько 4 тисяч людей.

З десяти зелених коридорів спрацювало лише сім, розповіла вона у відеозверненні.

22:39 Окупаційні війська обстріляли з Граду Нові Петрівці. Внаслідок обстрілу загинув один мирний мешканець, ще один отримав поранення.

Про це повідомляється в Telegram-каналі Офісу Генпрокурора.

«Від масованої атаки окупантів зазнали пошкоджень та руйнувань Національний музей-заповідник „Битва за Київ у 1943 році“, церква та інші об'єкти інфраструктури. Дані щодо руйнувань та потерпілих уточнюються», — зазначаєься в повідомленні.

«14 березня 2022 року, поблизу міста Буча окупанти здійснили цілеспрямований мінометний обстріл автобуса, який рухався зеленим коридором в колоні з іншими транспортними засобами, якими здійснювалася евакуація людей з Гостомеля. Внаслідок ворожої атаки загинула 65-річна жінка, поранено водія автобуса», — заявили також в Офісі Генпрокурора. Раніше про цей інцидент повідомляли в поліції.

22:35 Україна захищає Європу від війни і не дозволяє російській агресії вийти за межі держави, переконаний політолог Микола Давидюк.

«Вся країна завелася. Виявилося, що [Україна] - суперталановита країна суперлюдей з суперможливостями. Я думаю, що Європі теж треба подумати про свої таланти, тому шо погрози росіян про одну з країн блоку НАТО не безпідставні. Росіяни дійсно хочуть втягнути світ у Третю світову [війну]. Треба говорити світу, що ми воюємо локально, ми не розкидаємо цей конфлікт далі. Чи могли б ми відповідати Росії на території Білорусі? Могли б. Чи могли б росіянам в Москву ракети слати? Та теж могли б. Але ми максимально намагаємося цей удар витягнути на собі, тому Європа має максимально допомогти нам. <...> Європі треба зрозуміти, що їм дуже пощастило в тому, що на сході - Україна, а не інша держава, яка просто склала б зброю і пропустила [б агресора]», — зазначив в ефірі Радіо НВ Давидюк.



22:32 У російському міністерстві оборони заявили, що планують нові удари по «підприємствах оборонно-промислового комплексу» України та «місцях перебування іноземних найманців»

Як стверджують в оборонному відомстві країни-агресора, Росія планує вивести з ладу «підприємства оборонно-промислового комплексу України», які виробляють, ремонтують та відновлюють озброєння. У РФ звинуватили Україну в нібито ударі «тактичною ракетою Точка-У з касетним боєприпасом по Донецьку».

У Центрі протидії дезінформації при РНБО спростували інформацію про «обстріл густонаселеного кварталу» в Донецьку Точкою-У. Там повідомили, що на відео з моментом нібито влучення снаряда невеликий вибух, який не може бути вибухом снаряда, випущеного комплексом Точка-У. Також «наслідки вибуху» не відповідають влученню снаряда Точки-У, після якого залишається двигун.

Також у міноборони РФ заявили, що будуть нещадно завдавати ударів по «місцях перебування іноземних найманців». Росія взяла на себе відповідальність за удари по населених пунктах Федорівка, Винарівка та Антопіль (в останньому загинули дев’ять мирних жителів), а також заводу Антонов, звідки нібито вели вогонь по російських окупантах.

22:24 Внаслідок обстрілів Чернігова 14 березня 2022 року загинули 10 людей

Про це повідомляється в Telegram-каналі Офісу генпрокурора.

«За даними слідства, 14 березня 2022 року окупанти вкотре обстріляли житлові будинки та інфраструктуру міста Чернігова. За попередньою інформацією, внаслідок обстрілів загинуло 10 людей», — зазначається в повідомленні.

Повідомляється також, що важкою артилерією окупаційних військ були пошкоджені

будівля Національного університету Чернігівська Політехніка;

ринок Привокзальний;

оптово-роздрібна база;

декілька житлових будинків;

насосна станція КП Чернігівводоканал;

адміністративна будівля КП Чернігівгаз;

чотири транспортні засоби.

22:18 Канал Fox News прокоментував травмування їхнього кореспондента Бенджаміна Холла під час збору новин під Києвом, про яке раніше повідомляла генпрокурорка Ірина Венедіктова.

Watch the latest video at foxnews.com

Як зазначили у Fox News, Бен Холл зараз госпіталізований, «команди працюють на місцях над збором додаткової інформації у міру того, як ситуація швидко розвивається.

Раніше Венедіктова заявила, що британський журналіст отримав осколковий перелом обох ніг внаслідок бойових дій російських окупаційних військ.

22:11 Росія оновить скандальну систему супутникового зв’язку Гонець

Про це 10 березня заявив голова Роскосмосу Дмитро Рогозін.

«Обов’язково країні мати — такій країні як наша — незалежний, суверенний космічний інтернет. І, відповідно, наземне обладнання має бути максимально дешевим для того, щоб люди могли ним користуватися. Тоді ми невразливі. А зараз ми зазнаємо тиску і в цій сфері», — повідомив він на зустрічі з депутатами Держдуми.

Нині діюча система «Гонец-Д1М» надає зв’язок за рахунок 12 низькоорбітальних супутників. Передбачуваний апгрейд буде здійснено за допомогою ще шести апаратів.

Однак, згідно із заявою представника компанії-оператора під час круглого столу Місце супутникових технологій на ринку інтернету речей, російська супутникова система ніколи не окупиться. Крім того, ВАТ Супутникова система Гонець звинувачувалося в розкраданні 350 млн рублів.

22:06 Українські захисники знищили командний пункт військ РФ у Чернігівській області

Про це повідомляє Оперативне командування Північ у Facebook.

«КП „Z“ чернігівські оборонці помножили на нуль. Військові частини оперативного командування Північ, обороняючи Сіверщину, впевнено продовжують вичищати з української землі рашистську нечисть», — сказано у повідомленні.

Зазначається, що українські сили знищили значну кількість живої сили окупантів та військової техніки РФ.

21:57 Увечері 14 березня у прямому ефірі російського Первого канала вийшла дівчина із закликом зупинити війну Росії проти України.

На опублікованих кадрах у мережі видно, як ведуча розповідає про останні новини. Раптом позаду неї вибігає дівчина з плакатом «Ні війні! Зупиніть війну! Не вірте пропаганді, тут вам брешуть». Дівчина також вигукувала «Зупиніть війну». За кілька секунд режисери швидко увімкнули сюжет, обірвавши слова ведучої, проте дівчину з плакатом якийсь час було ще чути.

За інформацією джерел пропагандистського агентства ТАСС, дівчині, яка увірвалася в ефір програми Время, загрожує адміністративна справа. Вона є співробітницею телеканалу. Її вже затримали.



Дівчина є редактором Первого канала. Перед цією акцією вона записала відеозвернення із закликом припинити війну.



21:48 Окупанти обстріляли колону мирних жителів під час евакуації з Гостомеля, одна жінка загинула



Про це повідомляється в Telegram-каналі Нацполіції України.

Згідно з повідомленням, перша колона з Гостомеля з 10 автобусів, в яких були переважно матері з дітьми, літні люди та люди з інвлідністю, успішно дісталася до місця призначення.



«По іншій колоні із 4 автобусів російські війська здійснили мінометний обстріл. Внаслідок обстрілу було травмовано водія одного із автобусів. Також під обстрілом в колоні опинився легковий автомобіль Volkswagen з подружжям, яке отримало поранення. На жаль, жінка померла на місці події», — сказано в повідомленні поліції.

Решті людей з обстріляної колони вдалося дістатися місця призначення.

21:45 Російський наступ зупинено практично на всіх напрямках і раніше заплановані два-три дні на вторгнення — цілком не виправдали себе, каже оглядач НВ Іван Яковина.

21:42 Радіо НВ дізналося у російського журналіста Михайла Фішмана, хто відповідатиме перед диктатором Володимиром Путіним за провал Росії у війні, чи може Україна скористатися цією внутрішньою нестабільністю та як відреагує населення на зникнення іноземних компаній та блокування соцмережі Інстаграм.



21:35 Станом на 13 березня Укрпошта доставила 52,16% пенсій (або 5,5 млрд грн). Доставка проводиться по всіх областях.

«В областях, де тривають активні бойові дії, доставка пенсій ускладнюється, проте за першої можливості проводиться виплата. Так, в Миколаївській області попри щоденні обстріли вже виплачено 45,04% пенсій. В Харківській, Херсонській та Сумській областях поки виплачено 19,76%, 14,33% та 12,30% відповідно. Проте як тільки будуть сформовані зелені коридори до міст, які тимчасово окуповані російськими нападниками, Укрпошта одразу доставить виплати», — заявили у компанії.

У компанії нагадали, що Укрпошта доставляє виплати також тимчасово переміщеним особам в межах України — наразі надійшло 11,3 тис. звернень на переадресацію.



21:23 Повітряний простір над Україною залишається спірним, а росіяни не змогли досягти переваги в повітрі над усією територією країни

Про цеповідомляє СNN із посиланням на неназваного чиновника Міноборони США.

«Ми, як і раніше, стверджуємо, що повітряний простір є спірним, що росіяни не домоглися переваги в повітрі над усією Україною», — сказав чиновник.

«Ми, як і раніше, стверджуємо, що повітряний простір є спірним, що росіяни не домоглися переваги в повітрі над усією Україною», — сказав чиновник.

«Хоча росіяни не домоглися переваги в повітрі, у них, безумовно, більше доступних їм ресурсів, і вони літають набагато частіше за день, ніж українці», — додав чиновник.

За його словами, поведінка України у повітрі змінюється щодня.

«Я не можу говорити про повітряний план українців, він змінюється щодня. Вони, як ми думаємо, належним чином обережні зі своїми повітряними засобами та тим, як і для чого вони їх використовують», — сказав чиновник.



Також урядовець додав, що Росія перемістила на територію України 100% військових сил, які стягувала місяцями до українського кордону.

21:15 Міжнародний суд ООН винесе рішення у справі України проти Росії 16 березня

У Twitter суду сказано, що відкрите засідання розпочнеться о 16:00 у Палаці миру в Гаазі.

21:03 У Генеральному штабі ЗСУ розповіли про оперативну ситуацію в Україні станом на 18:00 понеділка, 14 березня



За даними Генштабу:

окупанти не досягли основної мети бойових дій на території України. Вони зазнають втрат і дедалі частіше змушені переходити до оборони та здаватися в полон;

при спробі просунутися вперед на більшості напрямків ворог стикається з опором ЗСУ та цивільним опором місцевого населення;

оскільки противник не досяг особливих успіхів, він продовжує завдавати авіаударів, знищувати об'єкти військової та цивільної інфраструктури України. Окупанти використовують боєприпаси великої потужності та невибіркові дії по житлових районах великих міст, ігноруючи норми міжнародного гуманітарного права;

окупанти посилили охорону українсько-білоруського кордону підрозділами білоруських військ;

російські війська намагаються захопити населені пункти в районі Ізюма Харківської області;

українські захисники продовжують оборонну операцію в межах Південної, Східної та Північної операційної зон.

20:57 У Харкові через постійні обстріли міста російськими окупантами зруйновано близько 600 житлових будинків

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

За його словами, ці будинки не підлягають відновленню, тому люди фактично втратили житло. Також у Харкові розбомбили 50 шкіл та низку медустанов, зокрема пологові будинки.

«Нам доводиться передислоковуватись, перевозити людей, доставляти допомогу. Також ми організовуємо гаряче харчування, забезпечуємо людей медикаментами, зокрема, інсуліном. Ми контролюємо ситуацію у місті», — сказав Терехов.

Він наголосив, що зараз головне завдання — зберегти життя людей та припинити війну. Під час спілкування з Лорі Лайтфутом, мером Чикаго, Терехов наголосив, що необхідно закрити небо над Україною.



20:49 Росія вже неодноразово розповсюджувала фейки про біологічні лабораторії, які фінансує уряд США на території України. Тепер до цих звинувачень приєднався Китай.



20:44 Російські війська втратили до 100 людей особового складу, два танки, три БМП і один БТР внаслідок невдалої спроби прорвати оборону українських захисників на Донецькому напрямку

Про це повідомляє пресслужба Оперативно-тактичного угруповання Схід у Facebook станом на 17:00 понеділка, 14 березня.

«Завдяки успішним діям наших воїнів був вчасно виявлений противник, який намагався атакувати на Волноваському напрямку. Внаслідок бою було знищено чотири БМП і два взводи піхоти», — сказано в повідомленні.

В ОТУ Схід також заявили, що протягом дня українська артилерія знищила колону забезпечення з понад 12 автомобілів. Після втрат батальйонні тактичні групи 336-ї окремої бригади морської піхоти та 11-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗС РФ відступили.



20:37 Комітет постійних представників країн ЄС у Брюсселі (COREPER) погодив четвертий пакет санкцій проти Росії

Про це повідомляє постійне представництво Франції при Євросоюзі.

«Четвертий пакет санкцій, який спрямований проти фізичних та юридичних осіб, причетних до агресії проти України, а також низки секторів російської економіки, схвалений COREPER II у консультації з нашими міжнародними партнерами», — сказано в офіційному Twitter представництва.

Зазначається, що заходи набудуть чинності після опублікування в Офіційному журналі Європейського Союзу.

«COREPER також схвалив заяву до Світової організації торгівлі (СОТ) про агресію Росії проти України, яка стосується зупинення дії положення про найбільше сприяння щодо Росії та зупинення розгляду заявки Білорусі до СОТ», — сказано в повідомленні.



20:24 Снаряд окупантів пошкодив київський ТРЦ Lavina Mall

Девелопер Вагіф Алієв планує оперативно відремонтувати ТРЦ.

«Снаряд упав у районі розважального центру Галактика. Ушкодження невеликі, все відновимо», — повідомив він.

20:12 Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич отримав повідомлення від окупантів із закликом «не доводити місто до гуманітарної катастрофи». Проте у відповідь мер попросив ворога нагадати, де зараз перебуває російський військовий корабель

Про це мер повідомив у Telegram.

Ворог написав, щоб мер Миколаєва не дозволяв націоналістам прикриватися ним та обговорив із окупантами гарантії безпеки.



«Олександре Федоровичу, не доводьте до гуманітарної катастрофи, подумайте про своїх громадян та сімей! Для обговорення гарантій безпеки звертатись у Телеграм… Не дозволяйте націоналістам прикриватися вами! Зверніть увагу на ситуацію у Херсоні! Від ваших дій залежить Ваша подальша доля!», — сказано в повідомленні.

У відповідь міський голова написав: «Доброго дня. Ви не підкажете, де зараз знаходиться корабель? Якщо захочете здати техніку та заробити грошей, пишіть. Я все організую».

20:08 Просування військ РФ углиб України застопорилося, а українські сили «ефективно вразили» російські засоби логістики

Про це повідомляє СNN із посиланням на неназваного чиновника Міноборони США.

«Майже всі» російські просування в Україні «зайшли в глухий кут», заявив чиновник. За його словами, війська РФ, які рухаються у бік Києва, не просунулися значно за вихідні.

Чиновник додав, що штурм Чернігова та Харкова також залишається у глухому куті для російських військ. При цьому Росія виділила загін із 50−60 машин для руху до міста Ізюм, імовірно, щоб перекрити потік українських сил із західних регіонів країни.

Він зазначив, що Україна продовжує захищати Маріуполь, хоча місто залишається ізольованим. Також, за його словами, російські війська не наблизилися до міста Миколаїв, звідки вони могли б перекинути свої сили у бік Одеси чи на північ, у бік Києва.

Також українські сили «ефективно вразили російські засоби логістики та підтримки», заявив представник Міноборони США.

«Українці, як я вже казав, є досить винахідливими. Вони не просто женуться за боєздатністю, танками та бронетехнікою, збивають літаки, хоча вони все це роблять. Вони також навмисно намагаються завадити Росії підтримувати себе», — сказав чиновник СNN.



20:02 Українським спортсменам заборонили вийти на церемонію закриття Паралімпіади в Пекіні у масках з написом «мир»



Про це розповіла керівниця прес-служби Національного паралімпійського комітету України Наталія Гарач на своїй сторінці у Facebook.

Заборону пояснили тим, що така ініціатива українців має політичний підтекст.



«Ну що, церемонія закриття, а я сказала б голосного зачинення дверей Паралімпіади-2022, де на презентаційному відео майже немає України, хоча вона — друга за результатом, не було жодного спортсмена у ролику із наших трьох подіумів, та то таке.

Ми готувались до цього дня теж, попри те, що нас ретельно обшуковували, тут це вже стає поганою звичкою. Ми одягли ці маски, на яких лише одне слово — мир.

Та раптом прибігло море людей і «попросили» нас їх зняти. Ніяких політичних заяв, нам тут заявили. Мир — це політика, як виявилось, друзі.

Те, що мир життєва необхідність вони, на жаль, зрозуміють лише тоді, коли бомби падатимуть на їхні оселі, коли будуть гинути їхні діти.

Нам все ж вдалось постояти в цих масках, поки йшов наш прапороносець — Віталій Лук’яненко. Може не так довго, як хотілось. Та вдалось", — написала Гарач.

19:56 Британський журналіст 14 березня отримав осколкові переломи обох ніг внаслідок дій російських окупантів

Про це повідомила генпрокурорка Ірина Венедіктова на своїй сторінці у Facebook.

За словами Венедіктової, трагедія сталася вдень у понеділок, 14 березня.



«Осколковий перелом двох нижніх кінцівок — „русскомирный“ діагноз, поставлений українськими лікарями британському журналісту. Наразі журналіст перебуває в реанімації під наглядом лікарів… Ще раз хочу звернутися до наших партнерів — громадянин вашої держави перебував на території України, виконуючи редакційне завдання. Його діагноз вказаний вище. Цей чоловік не був на військовому об'єкті, у які, зі слів офіційних осіб РФ, вони постійно цілять. Не будучи на військовому об‘єкті, він отримав серйозні поранення», — написала генпрокурорка.

Вона додала, що відомості про злочин внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, його розслідуватимуть належним чином. Венедіктова висловила надію, що «лідери цивілізованого світу якнайшвидше наважаться закрити небо».



19:54 У США розмірковують над подальшими планами Путіна, а в Європі оцінюють ризики, повʼязані із виїздом мільйонів українських біженців — як для країн ЄС, так і для самої України. НВ публікує огляд іноземної преси.



19:52 Влада Львівської області розповіла про стан поранених після ракетного удару по Яворівському полігону

Про це стало відомо кореспонденту НВ Львів з брифінгу начальника Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького.

За інформацією начальника ЛОВА, на понеділок 14 березня десятеро людей у тяжкому стані через ракетний удар загарбників. Також внаслідок бомбардування не постраждав жоден іноземний громадянин, як про це заявляли деякі ЗМІ РФ.

«Хочу розвіяти чергову неправдиву інформацію з боку окупанта. Йдеться про „нібито“ загибель іноземців на Яворівському військовому полігоні. Наголошую, що це не правда. Звісно, з 2014 року на території полігону військові тренери з-за кордону регулярно проводили спільні навчання з українцями, але втрат серед іноземців внаслідок атаки на полігоні не було», — наголосив Максим Козицький.

У неділю, 13 березня, начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив, що після ракетного удару по Яворівського полігону загинуло 35 військовослужбовців, 134 травмованих.



19:49 Міжнародне рейтингове агентство Fitch знизило 28 російським компаніям довгострокові рейтинги дефолту емітента в іноземній валюті до рівня CC (дефолт є можливим)

Зниження рейтингу зачепило такі компанії: Газпром, Газпром нєфть, Татнєфть, Новатек, Лукойл, Башнєфть, Eurasia Drilling Co., Якутська паливно-енергетична компанія, Сєвєрсталь, НЛМК, Магнітогорський металургійний комбінат, Evraz, Металлоінвест, Норільський нікель, Nord Петропавловск, Алроса, ПАТ Кокс, СУЕК, Русал, ВСМПО-Авісма, Сібур, Казаньоргсинтез, ЄвроХім, Акрон, Уралкалій, ФосАгро.

Також Fitch знизило рейтинги семи російських компаній, пов’язаних з державою до рівня С (дефолт є неминучим) з рівня B (значною мірою спекулятивний рейтинг). До них увійшли Автодор, Пошта Росії, Дом.РФ, Роснано, РЖД, Федеральна пасажирська компанія, Связьінвестнєфтєхім.

В агентстві зазначили, що перегляд послідував за зниженням рейтингу Росії до рівня С.

Крім того, Fitch знизило довгострокові рейтинги дефолту емітента в іноземній валюті 20 російських регіонів до рівня C (дефолт є неминучим).

Зокрема, знижено рейтинги Москви, Санкт-Петербурга, Новосибірська, Московської області, Новосибірської області, Свердловської області, Нижегородської області, Кіровської області, Ярославської області, Челябінської області, Оренбурзької області, Липецької області, Ямало-Ненецького автономного округу, Красноярського краю, Алтайського краю, Ставропольського краю, республік Саха (Якутія), Марій Ел, Башкирія та Татарстан.

19:45 Німеччина виступила проти заборони імпорту країнами ЄС російських енергоресурсів

Про це заявив сьогодні журналістам у Брюсселі перед зустріччю міністрів фінансів країн єврозони голова німецького Мінфіну Крістіан Лінднер, пише Bloomberg.

«Усі варіанти на столі, але ми маємо серйозно подумати, які заходи вплинуть на [російського диктатора Володимира] Путіна, а які можуть більше зашкодити нам самим. На мою думку, заборона не вплине на поточну ситуацію в Україні, як ми всі сподіваємося», — сказав міністр.

Міністр економіки Німеччини Роберт Хабек заявив в інтерв'ю Frankfurter Allgemeine Zeitung, що бойкот російських енергоносіїв надто дорого коштуватиме Німеччині і завдасть «глибокої економічної та соціальної шкоди».

«Йдеться про… перебої з поставками наступної зими, про економічний спад і високу інфляцію, про сотні тисяч людей, які втратять роботу, про людей, які ледве зможуть дозволити собі їздити на роботу, опалювати будинки або платити за електрику, — зазначив Хабек.

За його словами, Берлін працює над тим, щоб до осені наступного року зробити економіку Німеччини незалежною від російського вугілля, а до кінця року від російської нафти, але не може розраховувати на відмову від імпорту російського природного газу найближчим часом.

За даними Reuters, Євросоюз у рамках четвертого санкційного пакету проти Росії запровадить обмеження проти нафтових компаній Роснефть, Транснефть і Газпром нефть, але заборону на імпорт російської нафти не вводитиме.



19:37 У румунському муніципалітеті Думітра в північній частині країни вдень 13 березня впав безпілотник



Про це повідомляє місцеве видання Bistriteanul.ro з посиланням на поліцію.



Безпілотник знайшов мешканець села Тарпіу, він звернувся в поліцію. За його словами, довжина безпілотника — близько метра. Румунський журналіст Раду Сирбу повідомив із посиланням на чоловіка, який знайшов безпілотник, що на ньому були написи кирилицею.

Видання Hotnews.ro пише, що, судячи з фото, може йтися про російський безпілотник Орлан-10. Водночас у поліції заявили, що на безпілотнику не було жодних розпізнавальних знаків, які могли б навести на думку, «що це щось військове».

19:29 Найближчим часом може відбутися обмін полоненими між Україною та Росією

Про це повідомила генпрокурорка України Ірина Венедіктова. В ефірі телемарафону у понеділок, 14 березня, вона уточнила, що поки що не розкриватиме подробиці.

«Не хочу коментувати те, що може завдати шкоди військовим, тому що скоро ми можемо розпочати обміни полонених», — сказала вона.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив про велику кількість взятих у полон російських окупантів. За його словами, для їх утримання довелося створити спеціальну структуру.

Кабмін створив координаційний штаб із питань поводження з полоненими, який очолила віце-прем'єр-міністр Ірина Верещук.



19:27 НВ розповідає, як заклад відомого київського ресторатора Слави Балбека Balbek bureau годує українську армію, поліцію, тероборону і лікарні



19:16 Український режисер і колишній бранець Кремля Олег Сенцов з перших днів війни Росії проти країни приєднався до лав ЗСУ

«Вже кілька днів перебуваю на передовій, куди наш підрозділ перекинули для посилення напрямку, де ворог постійно намагається прорватися до Києва. Херачать по нас сильно, але наша арта б'є ще сильніше та точніше. Навчився будувати бліндаж та жити в окопі, освоїв кулемет і гранатомет, став оператором NLAW, чекаю зустрічі з ординським танком», — розповів він на своїй сторінці у Facebook.

19:04 Генсек ООН Антоніу Гутерріш заявив, що через російську агресію проти України стала можливою перспектива ядерного конфлікту.

«Занепокоєння, що зростає, щодо російських ядерних сил — це лякаючих розвиток подій. Перспектива ядерного конфлікту, яка вважалася немислимою раніше, тепер здається можливою», — сказав він під час брифінгу.

Гутерріш додав, що має бути збережена безпека ядерних об'єктів в Україні, які атакує Росія.

19:00 Уряд Німеччини не повідомлятиме подробиць про постачання зброї в Україну, щоб не сприяти російській агресії.



Про це повідомляє Associated Press.

Спікер уряду Німеччини Вольфганг Бюхнер повідомив, що «щоб уникнути ризиків для безпеки» Німеччина більше не розголошуватиме інформацію про те, яка зброя і як постачається Україні.

Прессекретар Міноборони ФРН Арне Коллатц додав — «мета російського агресора — перерізати шляхи постачання України та ускладнити оборону, і ми не хочемо цьому сприяти».

Також у Мінтранспорту Німеччини додали, що відключили частину онлайн-камер на автомагістралях країни, але не повідомили подробиць.

18:56 Естонія стала першою країною-членом НАТО, яка закликала світ закрити небо над Україною

Відповідний заклик до країн-членів ООН ухвалив парламент цієї країни, заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Це перше таке рішення парламенту країни, що входить до ЄС та НАТО. Стефанчук наголосив, що першим бути складно, відповідально та почесно.

«Це рішення має стати прикладом рішучості для інших парламентів світу. Адже парламентарі - це представники народу. А народи світу вимагають рішучих дій щодо встановлення миру та закриття неба над Україною», — сказав Стефанчук.

13 березня Верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що Захід не може закрити небо над Україною, оскільки це означатиме готовність відкрити вогонь по російських літаках і може призвести до початку Третьої світової війни.



18:54 Сергій Гайдай, впливовий політичний технолог, а тепер ще й боєць тероборони Києва, розповів в інтерв'ю НВ про хід перемовин із країною-агресором, трансформації, що пережив президент Володимир Зеленський, і проблеми з економікою.



18:51 У Білому домі тривають попередні обговорення можливості візиту президента США Джо Байдена до Європи

Про це повідомляє CNN із посиланням на кілька обізнаних джерел.

Візит Байдена, пов’язаний із повномасштабним вторгненням Росії в Україну, може відбутися найближчим часом. До цього Європу відвідали кілька високопосадовців США, зокрема віцепрезидентка Камала Гарріс та держсекретар Ентоні Блінкен.

13 лютого, до початку повномасштабної війни Росії проти України, президент Володимир Зеленський запрошував Байдена в Україну. Він казав, що його приїзд до Києва «буде потужним сигналом і сприятиме деескалації».



18:44 Дев’ятеро людей загинули внаслідок авіаудару РФ по телевежі на Рівненщині



Про це заявив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль. За його словами, ще дев’ятеро людей постраждали.

Під час брифінгу Коваль розповів, що вранці 14 березня дві ракети атакували телевежу та адміністративне приміщення біля неї, роботи тривають. У північних районах області поновили мовлення через кабельну мережу, радіостанції місцевих мовників вийшли в ефір.

«Такими заходами Рівненщину та всю країну не зупинити, і доступ до правдивої, публічної та відвертої інформації у населення України буде», — наголосив Коваль.



18:39 МВФ прогнозує падіння ВВП України на 10% та прискорення інфляції до 19,1%

Про це йдеться у матеріалах Фонду щодо екстреного виділення Україні $1,4 млрд.

«Цього року на економіку очікує глибока рецесія. Очікується, що внутрішній попит різко скоротиться по мірі продовження війни, при цьому споживання буде обмежено базовими потребами у зв’язку з переміщенням населення, перебоями у поставках, руйнуванням інфраструктури та невизначеністю. Це також буде пов’язане зі значним скороченням імпорту. Експорт також, за прогнозами, скоротиться через порушення логістики та виробничих потужностей, а також закриття морських портів та аеропортів», — зазначили у МВФ.

Фонд прогнозує, що ВВП України впаде на 10%, «якщо припустити якнайшвидше завершення війни та значну донорську підтримку».

«Це можна порівняти зі спадом виробництва на 6,6% у 2014 році, за яким послідувало зниження трохи менш ніж на 10% у 2015 році через попередній російсько-український конфлікт на сході України, що призвів до анексії Криму», — повідомили в МВФ.

Згідно з прогнозом Фонду, зростання ВВП у 2023 році може становити 5%, 2024-му — 4,5%, 2025-му — 3,2%, 2026-му — 3,5%, 2027-му — 4%.

Інфляція може прискоритися до 19,1% у 2022 році, після чого сповільниться до 9,8% у 2023-му, до 7,9% у 2024-му, 5,7% у 2025-му, 5% у 2026-му, 5% у 2027-му.

У МВФ наголосили, що Україні «загрожує масовий гуманітарний та економічний шок» через велику кількість жертв, яка швидко зростає, і пошкодження інфраструктури по всій країні.

Згідно з прогнозом ООН, кількість біженців з України найближчими місяцями зросте до 4 млн.

18:34 Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що коли люди публічно повідомляють точну адресу — куди влучила чи не влучила ракета, вони працюють коригувальниками вогню у ворога.

«Не працюйте коригувальниками вогню у ворога! Так-так, саме це ви робите, коли публічно повідомляєте точну адресу — куди влучила або не долетіла ракета», — написала вона.

За її словами, війна — це, зокрема, і обмеження на поширення інформації.

«Ми справді вільна, демократична країна зі свободою слова. Наше суспільство вже звикло до відкритості і висвітлення в Інтернеті абсолютно всього. Але війна — це в тому числі обмеження на поширення певної інформації - заради вашої ж безпеки», — написала вона.

Раніше у Держслужбі з надзвичайних ситуацій розкритикували радника голови МВС Антона Геращенка.

Спікерка управління ДСНС у Києві Світлана Водолага у ході відеозвернення заявила, що Геращенко втретє за сьогодні «здає окупантам точки, які вони недообстріляли».



18:31 Щонайменше дві людини загинули й одна отримала поранення внаслідок артилерійського удару росіян по житловому будинку на вулиці Свободи в центрі Харкова вранці 14 березня

Особи загиблих встановлюють правоохоронці, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Обласне управління Служби безпеки України зареєструвало провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів і звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством).

Зруйнований будинок є пам’яткою архітектури місцевого значення, його збудували понад 100 років тому.

18:27 Російські окупанти знищили очисні споруди у Василівці Запорізької області.

Про це повідомив у Telegram голова ОДА Олександр Старух.

«Внаслідок обстрілу військами РФ очисних споруд Василівського експлуатаційного цеху водопостачання та водовідведення, що розташований у с. Верхня Криниця, зруйновано декілька важливих об'єктів. Крім руйнування адміністративної будівлі, пошкоджена лінія електроживлення. Також зруйнована будівля каналізаційної насосної станції № 1, що подає стічні води м. Василівка на очисні споруди каналізації», — написав він.



Через це стічні води з міста потрапляють у річку Дніпро без очищення. За словами Старуха, навіть якщо живлення відновлять, робота очисних споруд неможлива, будівлі та обладнанню каналізаційної насосної станції № 1 потрібен капітальний ремонт. Він запевнив, що ремонт розпочнеться, щойно з’явиться доступ до об'єктів.



18:24 Київський міський голова Віталій Кличко розповів про наслідки ударів російських окупантів по столиці та оборону міста

В етері об'єднаного марафону Кличко спростував брехню РФ про те, що її військові нібито стріляють лише по «військових об'єктах», і зазначив, що черговий «військовий об'єкт» був дев’ятиповерхівкою на київській Оболоні. Снаряд або ракета влучив у під'їзд, внаслідок чого одна людина загинула, 16 — поранені. За кілька годин снаряд упав біля будинку на Куренівці, загинув перехожий, ще шість людей ушпиталили.

Мер заявив, що Київ проєктує ситуацію в Харкові, Маріуполі, містах-супутниках столиці та інших містах. Він додав, що після обстрілів люди не падають духом, а просять дати їм зброю.

«Такі випадки дають нам мотивацію і показують, що це боротьба за виживання… Столицю ми нікому ніколи не віддамо. Попри складну ситуацію, Київ готується до оборони. Захищатимемо кожну вулицю, перехрестя, будинок, і вони стають блокпостом, форпостом на шляху будь-якого орка, який прийде до нашої столиці», — розповів Кличко.

18:13 Американська транснаціональна фармацевтична компанія Pfizer повідомила, що не зупинятиме постачання ліків до Росії, але передасть доходи з них на гуманітарну допомогу українцям, які постраждали внаслідок російської агресії.

Про це йдеться у повідомленні на сайті компанії.

Pfizer виступає «проти російської війни в Україні та створеної нею жорстокої ситуації», однак зазначає, що проти постачання ліків санкції не вводилися з гуманітарних міркувань.

«Pfizer дійшла висновку, що добровільне призупинення постачання наших ліків до Росії буде прямим порушенням нашого основного принципу пріоритету пацієнтів. Припинення доставки ліків, у тому числі для лікування раку або серцево-судинних захворювань, призведе до значних страждань пацієнтів та потенційних смертей людей, особливо серед дітей та літніх людей», — пояснили в компанії.

Збереження поставок ліків до Росії не означає, що компанія продовжуватиме вести бізнес у Росії у звичайному режимі, наголосили у Pfizer.

«Сьогодні ми оголошуємо, що Pfizer негайно пожертвує весь прибуток нашої російської філії на безпосередню гуманітарну допомогу народу України. Це буде доповненням до всіх інших нещодавно оголошених пожертв від Pfizer Україні», — повідомили в компанії.

Також Pfizer більше не ініціюватимемо нові клінічні випробування в Росії і припинить набір нових пацієнтів для поточних випробувань, які проводяться в країні. Компанія планує перенести всі поточні клінічні випробування на альтернативні майданчики за межами Росії.

«Хоча Pfizer не володіє і не управляє жодними виробничими майданчиками в Росії, ми припинимо всі заплановані інвестиції з місцевими постачальниками, призначені для нарощування виробничих потужностей в країні», — додали в компанії.



17:56 Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн обговорила з українським лідером Володимиром Зеленським четвертий пакет санкцій проти Росії

«Війна Путіна з кожним днем стає все жорстокішою. Я щойно повідомила президента Зеленського про четвертий пакет санкцій. ЄС із народом України», — написала вона у Twitter.

Ляйєн додала, що Євросоюз підтримає Київ пакетом макрофінансової допомоги у розмірі 1,2 мільярда євро та гуманітарною допомогою у розмірі 500 мільйонів євро.



17:53 Очевидці розповіли НВ про вибух на Куренівці



17:50 Міноборони почало використовувати технологію розпізнавання облич Clearview AI для ідентифікації загиблих російських загарбників

Про це повідомляє Reuters.

Міноборони України почало використовувати технологію розпізнавання облич Clearview AI 13 березня. Виконавчий директор компанії сам запропонував безкоштовно надати послуги Clearview, щоб боротися з дезінформацією російської пропаганди та ідентифікувати загиблих.

Водночас зазначається, що Clearview не пропонувала цієї технології Росії.

У базі даних Clearview є близько 10 млрд. зображень, близько 2 млн з них — фотографії з російської соцмережі ВКонтакте. Це має допомогти українській владі ідентифікувати загиблих.

Водночас генеральний директор Clearview Хоан Тон-То зазначає, що їхня технологія не повинна бути єдиним джерелом ідентифікації людини. Тон-То уточнює, що не хотів би, щоб Clearview AI використовували з порушеннями Женевських конвенцій, а Міноборони необхідно буде вказати причину пошуку.



17:46 В Раду внесли законопроєкт, за яким РНБО зможе «заморожувати» зміну влади на утримуваних РФ територіях

На розгляд Верховної Ради подано законопроект № 7157, за яким РНБО в період воєнного стану матиме повноваження визнавати окремі тимчасово утримувані російськими військами території України як тимчасово окуповані, а відповідно і деокупованими після їх звільнення.

Таке рішення РНБО буде вводитися в дію указом президента, повідомляється на сайті партії Слуга народу.

«Визнання територій тимчасово окупованими матиме наслідком встановлення на них спеціального правового режиму, який передбачає, зокрема, заборону на проведення на них виборів депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів, місцевих і будь-яких інших референдумів та невизнання Україною іх наслідків в разі їх проведення окупаційною владою», — повідомила заступниця голови Комітету з питань правової політики Ольга Совгиря.

Крім цього, залежно від конкретної ситуації і воєнної обстановки на тих чи інших територіях, визнаних тимчасово окупованими, РНБО матиме повноваження запроваджувати додаткові заходи з метою їх деокупації, перешкоджання встановлення на них окупаційної влади і використання їх для подальшого наступу російських військ.

Зокрема, йдеться про встановлення особливостей реалізації права власності на майно і його успадкування, особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території, переміщення товарів на/з неї.

17:43 Зеленський 16 березня виступить перед Конгресом США

Про це з посиланням на спільну заяву спікера Палати представників Ненсі Пелосі та лідера більшості у Сенаті Чака Шумера повідомляє NBC News.

Виступ Зеленського перед представниками законодавчої влади США буде в онлайн-режимі.

«Конгрес залишається непохитним у своїй відданій підтримці Україні, коли вона стикається з жорстокою та диявольською агресією Путіна, та прийнятті законів для удару по російській економіці і її ізоляції, а також у питанні надання гуманітарної допомоги та сприянні у сферах економіки та безпеки», — сказано в заяві.



17:31 Державний комітет з питань радіо і телебачення призупинив видачу та зупинив дію дозволів на ввезення видавничої продукції з території держави-агресора — Росії.



17:24 Станом на 13:00 14 березня дорогою до Бердянська з Маріуполя вдалося виїхати більш ніж 160 приватним автомобілям

Громадяни рухалися за раніше встановленим напрямом гуманітарного коридору.

Про це повідомила Маріупольська міська рада.

Гуманітарний коридор було встановлено за маршрутом Маріуполь (виїзд у бік села Мелекіне) — село Портівське — селище Мангуш-Бердянськ — Токмак — Запоріжжя.

Наразі відомо, що маріупольці, що виїхали на власних авто, вже проїхали Бердянськ і продовжують рухатися в напрямку Запоріжжя. Також є підтвердження, що у встановленому гуманітарному коридорі сторони дотримуються режиму тиші.

На всіх маріупольців чекають для надання першої допомоги та подальшого розміщення за адресою: Запоріжжя, вул. Рекордна, 41 (приміщення цирку). Контакти: Андрій Ремпель (067 522 80 18) та Юлія Погребняк (095 277 71 11).

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук в ефірі Рада заявила, що гуманітарний вантаж ще не доїхав до Маріуполя.

«Те, що пише Міноборони РФ, — не відповідає дійсності. Жодного гуманітарного вантажу туди не потрапило. Вантаж тільки їде. Ми вимагаємо припинення вогню», — сказала вона.



17:18 Російські окупанти мають великі кадрові проблеми

Про це заявив офіцер Центру оперативного інформування Міністерства оборони Леонід Матюхін під час брифінгу в Медіа Центрі Україна.

Українські військові виявили документи, що належать військовим 21-ї окремої мотострілецької бригади 2-ї армії центрального військового округу, 136-ї окремої мотострілецької бригади 58-ї армії південного військового округу, а також військовим федерального управління з безпечного зберігання та знищення хімічної зброї. Присутність останніх на фронті вказує на кадрові проблеми у російській армії, сказав Матюхін.

Також він зазначив, що в лавах російської армії багато солдатів, які не хочуть воювати, але вони «перебувають в інформаційному вакуумі і знають все тільки з розмов їхніх командирів».

«ЗСУ завдали нищівних ударів по тиловій інфраструктурі, польових базах і складах, щоб порушити систему логістичного забезпечення ворога на тимчасово зайнятих окупантами територіях України… Те, що РФ називає у себе успіхом… тільки в тому, що вони знищують мирне населення», — заявив Матюхін.

Він закликав українців не публікувати інформацію про влучення ракет у режимі реального часу, щоб не коригувати удари противника.



17:15 Українська платформа-сайтбілдер Weblium надає безкоштовний доступ до максимального тарифу всім, хто створює сайти підтримки біженців або інші інформаційні портали для боротьби з агресором



17:09 Російські окупанти підірвали частину боєприпасів на території Запорізької атомної електростанції біля руїн навчально-тренувального центру та енергоблоку № 1

Як повідомили в Енергоатомі, вони планують здійснювати такі підриви на найбільшому ядерному об'єкті Європи і надалі. Під час вибухів персонал залишав свої робочі місця.

«Чи змінився радіаційний фон на території Запорізької АЕС після вибухів, поки що невідомо», — зазначили в Енергоатомі.

Там додали, що зараз на ЗАЕС присутні 11 представників Росатому.

«Очевидно, що вибухи боєприпасів на майданчику станції здійснюються за їхньої безпосередньої участі. Тож виходить, що Росатом також бере участь у цьому тероризмі. Усі встановлені міжнародні правила та вимоги ядерної та радіаційної безпеки порушуються цим концерном», — резюмували там.

В Енергоатому також опублікували список із восьми представників Росатому, які на даний момент перебувають на ЗАЕС.

17:02 Персонал ЧАЕС перестав проводити ремонт та технічне обслуговування обладнання через втому



Персонал Чорнобильської АЕС більше не проводить ремонт та технічне обслуговування обладнання, пов’язаного з безпекою, частково через фізичну та психологічну втому після безупинної роботи протягом майже трьох тижнів.

Про це українська сторона повідомила Міжнародному агентству з атомної енергії, зазначено на його сайті.

«Регулюючий орган повідомив, що 211 осіб технічного складу та співробітників служби охорони досі не можуть змінити: вони розпочали роботу за день до того, як 24 лютого російські війська увійшли на територію об'єкта. Крім того, регулюючий орган висловив стурбованість щодо безпеки транспортування персоналу за межі зони відчуження, встановленої після аварії. Регулюючий орган не має прямого зв’язку з персоналом, але він отримує інформацію від керівництва АЕС, що знаходиться за межами майданчика», — сказано у повідомленні.

Зазначається також, що станція чотири дні поспіль була повністю знеструмлена. Це не вплинуло на основні функції безпеки на майданчику, оскільки обсяг охолоджуючої води у сховищі відпрацьованого палива був достатнім для забезпечення відведення тепла без необхідності електропостачання.

16:51 Під Маріуполем український БТР-4 самотужки знищив танк та бронемашину РФ.

Оприлюднене відео, зняте камерою його бойового модуля.

Спочатку екіпаж бронетранспортера помітив в одному з провулків танк T-72B3M, з яким відразу вступив у бій, знищивши за допомогою автоматичної 30-мм гармати.

Після цього українські військові продовжили патрулювання та натрапили на бронемашину ЗС РФ (БРМ-1К або БМП-1), за якою ховалися окупанти.

Внаслідок кількох точних влучень техніка та жива сила противника також були знищені.



16:50 По другому «зеленому коридору» з Луганської області евакуйовано ще понад 1700 людей

Про це повідомив голова Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.

«Сьогодні ще понад 1700 людей врятовано від „русского мира“. Гуманітарним коридором вдалося вивезти близько 600 мирних жителів із Сєверодонецька, 480 — з Рубіжного, 260 — з Лисичанська, 130 — з Попасної, 80 — з Гірського та 82 особи — з Кремінної, ще 80 — на власному транспорті», — написав він.

16:43 Україна включила пункт про репарації до позову проти Росії у Міжнародному Суді ООН у Гаазі

Про це повідомив постійний представник президента в Автономній республіці Крим Антон Коріневич в інтерв'ю ТСН.

За словами Коріневича, питання про репарації українська сторона включила до позову 7 березня під час слухань.

«Ми оголошували, що це важливий момент, і наша позиція включає репарації, але це питання для пізнішої стадії, для вирішення справи по суті. Але ми про це не забуваємо, не забудемо та обов’язково включатимемо у наші вимоги», — сказав він.



16:39 Російський строковик Микола Польщиков, який потрапив у полон українських військовослужбовців, звернувся до президента РФ Володимира Путіна. Він закликав його припинити війну в Україні

На брифінгу у понеділок, 14 березня, він сказав, що війна нібито не потрібна росіянам.

«Дай Бог, щоб усе це швидше закінчилося. Щоби всіх військовослужбовців РФ, які обманом потрапили сюди, повернули додому. Щоб дали цей наказ. Щоб усі ми були у себе вдома і ніколи не приїжджали до цієї країни. Треба припиняти все це, товариш президент, треба закінчувати», — заявив військовополонений строковик.

16:27 Фінансовий комітет Верховної Ради підготував законопроєкт про підтримку громадян та бізнесу в Україні на період воєнного стану

Він передбачає, зокрема, послаблення для ФОПів та скасування акцизу з пального.

Про це повідомив в Telegram голова комітету Данило Гетманцев.

«Сьогодні провели засідання Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, під час якого розглядали законопроекти 7137, 7137−1, 7137−2. За результатами засідання Комітету прийнято рішення затвердити новий доопрацьований законопроект на базі зазначених», — пояснив він.

Законопроект передбачає можливість фізичним особам та підприємствам з оборотом до 10 млрд грн сплачувати єдиний податок з обороту в обсязі 2% за правилами, встановленими для 3-ї групи платників єдиного податку, тобто із звільненням від податку на прибуток, ПДВ та інших платежів. Після прийняття проекту закону для фізичних осіб-підприємців 1-ї та 2-ї груп сплата єдиного податку буде добровільною.

Крім цього, визначено особливості нарахування окремих податків та зборів в умовах воєнного стану, зокрема ЄСВ, плати за землю, екологічного податку.

Пропонується зменшення ПДВ до 7% та звільнення від акцизу з пального.

Також Рада проголосує за звільнення споживачів від відповідальності перед кредитодавцем за прострочення виконання зобов’язань за договором про споживчий кредит.

Місячну винагороду держслужбовців пропонується обмежити 10-ма розмірами мінімальної заробітної плати (не більше 65 000 тис. грн)

Крім цього, законопроект передбачає звільнення від оподаткування ПДФО допомоги постраждалим від воєнної агресії росії.

16:24 Двадцять днів півмільйонний Маріуполь знаходиться в облозі. Число жертв серед мирного населення досягає вже кількох тисяч людей, а саме місто перетворюється на суцільні руїни,

НВ опублікував розповіді маріупольців про ситуацію в місті.

16:19 Під Херсоном місцеві жителі не пропускали колону російської техніки, окупанти відкрили вогонь у повітря

Відео спротиву українців розмістили на сторінці Генштабу Збройних сил України.

Як уточнили в Інформаційному спротиві, акція протесту пройшла в Білозерці. На вулиці вийшло близько 2000 людей.



16:15 Радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів про оперативну ситуацію в Україні на 19-й день повномасштабної війни.

Під час брифінгу Арестович повідомив, що ситуація контрольована ЗСУ та керівництвом України, українські бійці завдають потужних ударів по противнику:

«Можна сказати, що противник визначився з основними напрямками оперативних зусиль: зона ООС, Маріуполь і Миколаїв. У Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській областях ситуація спокійніша. Частину військ противник перекидає на південь чи на схід, і це могло статися завдяки мужньому опору жителів і сил оборони Києва, Чернігова, Харкова та Сум. Там противник стає в оборону і не чинить наступальних дій».

За словами Арестовича, удари російських окупантів по українських містах — це спроба помститися українським захисникам за майстерну роботу Повітряних Сил, ударних підрозділів ракетних військ та артилерії, які завдавали нищівних ударів у зоні ООС, Херсонській області та районі Київської області. Повітряні Сили України відзвітували, що протягом доби збили щонайменше сім апаратів противника — чотири літаки, два вертольоти, один БПЛА. Кількість збитих крилатих ракет встановлюється.



16:06 Подоляк повідомив про технічну паузу в переговорах з Росією

«У перемовинах взято технічну паузу до завтра. Для додаткової роботи в робочих підгрупах й уточнення окремих визначень. Перемовини тривають», — написав він у Twitter.

15:58 Американський журнал Forbes оновив глобальний рейтинг мільярдерів. Статки найбагатшого українця — олігарха Ріната Ахметова — видання оцінило в $4,2 млрд

Порівняно з квітнем 2021 року його статки зменшилися на $3,4 млрд. Forbes Україна зазначає, що, якщо порівнювати із лютим 2022 року, статки Ахметова впали на $9,5 млрд.

Всього в рейтинг входять семеро українців:

Рінат Ахметов — $4,2 млрд;

Віктор Пінчук — $1,9 млрд;

Костянтин Жеваго — $1,3 млрд;

Вадим Новинський — $1,3 млрд;

Влад Яценко — $1,1 млрд;

Геннадій Боголюбов — $1,1 млрд;

Ігор Коломойський — $1 млрд.

Forbes оцінює, що статки Віктора Пінчука зменшилися з $2,6 млрд до $1,9 млрд. $900 млн цієї суми припадає на нерухомість за кордоном, близько $0,5 млрд — на готівкові кошти та інші ліквідні активи. Статки Жеваго впали на $0,8 млрд, до $1,3 млрд, через зниження вартості акцій компанії Ferrexpo.

За даними видання, Олександр і Галина Гереги, а також Петро Порошенко після початку війни втратили статус мільярдерів.

Співзасновники Grammarly Олексій Шевченко та Максим Литвин у рейтингу вказані як громадяни Канади. Їхні статки американський Forbes без змін оцінює у $4 млрд у кожного.

Українські активи, які знаходяться на підконтрольних Україні територіях, Forbes оцінював з дисконтом 60−80%, а на непідконтрольних територіях — у 0−10% від довоєнної вартості.



15:51 Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що РФ випередила Іран та Північну Корею за кількістю введених проти неї санкцій за агресію проти України

Про це він розповів під час брифінгу у понеділок, 14 березня.

«Загалом проти Росії у покарання за брутальне порушення міжнародного права та російську агресію проти України за 18 днів з моменту вторгнення світова спільнота запровадила вже 3612 обмежувальних заходів. Разом з обмеженнями, які вводилися з 2014 року, загальна кількість санкцій, введених проти РФ, становить 6 366. Наразі Росія випередила Іран і КНДР і перетворилася на лідера за кількістю введених проти неї санкцій», — заявив голова МЗС.



15:42 Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас, коментуючи завдання російськими окупантами ракетного удару по Яворівському полігону, заявив, що під час війни в Україні Росія випробовує червоні лінії НАТО

Про це повідомляє Delfi.

«Це показує готовність Росії випробувати і наші червоні лінії, доки вони доходять, до польсько-українського кордону чи далі», — сказав він.



15:38 Окупанти обстріляли будинки мирних жителів з артилерії у селищі Низи Сумської області

Про це написав у своєму Telegram голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

«14 березня 2022 року. Низи, Сумський район. Російські військові обстріляли будинки мирних жителів з артилерії», — пише він.

Живицький додав, що втрати уточнюються і що окупанти пошкодили об'єкти критичної та цивільної інфраструктури.



15:23 Найближчим часом кремлівського пропагандиста Володимира Соловйова, який публічно підтримує військові злочини ЗС РФ проти мирних жителів України, буде оголошено у міжнародний розшук

Про це повідомили у Держбюро розслідувань.

У понеділок, 14 березня, Личаківський районний суд Львова задовольнив клопотання про обрання Соловйову запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Раніше йому було заочно повідомлено про підозру у публічних закликах до зміни державного кордону України, що спричинило тяжкі наслідки, зокрема, загибель людей.

«Володимир Соловйов системно підтримував злочинні дії вищого керівництва РФ щодо вторгнення в Україну та закликав до зміни її територіального устрою, у тому числі через проведення воєнних дій, знищення інфраструктури та мирного населення», — зазначили у ДБР.

15:16 У Міністерстві внутрішніх справ України розповіли про подробиці розстрілу журналістів видання Time російськими окупантами в Ірпені

Як повідомив радник голови МВС Вадим Денисенко, 13 березня близько 13:30—13:40 журналісти приїхали до підірваного мосту біля Ірпеня, розташованого між селом Романків та містом Ірпінь.

Вони перейшли через міст на протилежний бік і попрямували у напрямку міста Ірпінь.

«Згодом до них підійшов водій автомобіля Лада зеленого кольору та запропонував супроводжувати їх по місту, а саме — до іншого підірваного мосту, який, власне кажучи, вони шукали. Кореспонденти на це погодилися», — зазначив Денисенко.

За його словами, сівши в автомобіль, вони попрямували у напрямку вулиці Соборної до найближчого житлового кварталу Єсенін. Зупинившись на проїжджій частині, почали фотографувати розбомблені будинки та прилеглу територію цього житлового кварталу.

Через кілька хвилин з’явилися двоє людей у військовій зеленій формі з автоматами в руках і зробили два попереджувальні постріли вгору.

«Водій на автомобілі з журналістами у салоні зреагував на постріли і різко розвернувся у зворотному напрямку, а люди у військовій формі автоматними чергами почали обстрілювати автомобіль», — сказав Денисенко.

Внаслідок обстрілу журналіст Брент Рено помер на місці, інший журналіст Хуан Дієго Арредондо був поранений, зараз його життю нічого не загрожує.

За словами радника голови МВС, оскільки автомобіль, в якому пересувалися журналісти, отримав технічні пошкодження, «вони були змушені пересісти до іншого автомобіля та перекласти труп до цього авто, яке їхало поряд і доставило потерпілих до мосту біля села Романівка».

«У подальшому журналісти переїхали через міст з каретами швидкої допомоги та їх доставили до міста Київ і, відповідно, пораненого журналіста доправили до Охматдиту, — резюмував він.



15:08 «Не все йде швидко, як хотілося». Росія почала визнавати, що вторгнення в Україну пішло не за планом

Директор Росгвардії Віктор Золотов заявив, що вторгнення в Україну йде не зовсім за планом і не так швидко, як хотілося б Кремлю. Заяву Золотова наводить пресслужба Росгвардії.

«Хочу сказати, що так, не все йде так швидко, як хотілося б», — заявив Золотов на богослужінні з патріархом Кирилом.

14:55 Власними автівками: з Маріуполя нарешті виїжджають цивільні - гуманітарний коридор запрацював

Про це в офіційному Телеграм-каналі повідомила Маріупольська міська рада.

«Відомо, що станом на 13:00 з Маріуполя по дорозі до міста Бердянськ вдалося виїхати більше 160 приватних авто. Маріупольці прямували згідно раніше встановленому напряму гуманітарного коридору по маршруту: Маріуполь (виїзд в сторону с. Мелекіне — с. Портовське — пгт. Мангуш- Бердянськ — Токмак — Запоріжжя)», — повідомила міська влада.



Також відомо, що маріупольці, які виїхали на власних авто, вже пройшли Бердянськ та продовжують рухатися в напрямку Запоріжжя. Є підтвердження, що на даний час, по встановленому гуманітарному коридору, дотримується режим тиші.

Всіх маріупольців чекають для надання першої допомоги, розміщення, та допомоги щодо подальшого розміщення за адресою: Запоріжжя, вул. Рекордна, 41 (приміщення цирку).

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко водночас додав, «ми не можемо офіційно гарантувати безпеку по напряму цього коридору». «Але це єдиний коридор, якім має офіційне погодження і який фактично працює на сьогодні. Саме тому інформуємо про можливість скористатись інформацією в разі самостійного прийняття рішення по евакуації власним транспортом», — додав він.



14:52 Результати переговорів будуть ввечері, РФ готувалася до війни десятки років — нове звернення Зеленського: головні тези



Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців з новою промовою з вулиці Банкової, головні тези:

Збройні Сили тримаються мужньо і креативно. Ми завдаємо таких втрат ворогу, що він вже не знає, же ще шукати резерви,



Сьогодні ми відзначаємо суто наше українське свято — День добровольця. Саме наша здатність миттєво об'єднуватись під час випробувань, знаходити спільну мову, боротися разом, створювати наш український характер. Коли ми бачимо загрозу нашому життю, нашому духу, коли бачимо загрозу Україні, нашій державі - ми не вагаємось ні хвилини, якщо ми українці. Ми об'єднуємося, ми робимо все, щоб захистити своє.

Саме наша здатність миттєво об'єднуватись під час випробувань, знаходити спільну мову, боротися разом, створювати наш український характер. Коли ми бачимо загрозу нашому життю, нашому духу, коли бачимо загрозу Україні, нашій державі - ми не вагаємось ні хвилини, якщо ми українці. Ми об'єднуємося, ми робимо все, щоб захистити своє. Україна для нас — не просто територія, як для окупантів . Вони тут нічого не розрізняють, не розуміють нічого. Саме тому для них все це просто мішень. Україна для нас — це мільйони щасливих миттєвостей, рідних символів, пам’ятних місць. Ми відчуваємо це. Україна для нас — це наше життя, і тому мільйони людей стали на захист нашої держави сьогодні, тому сьогодні ми всі - добровольці, всі, хто захищає Україну, наших дітей, хто захищає наше майбутнє.

. Вони тут нічого не розрізняють, не розуміють нічого. Саме тому для них все це просто мішень. Україна для нас — це мільйони щасливих миттєвостей, рідних символів, пам’ятних місць. Ми відчуваємо це. Україна для нас — це наше життя, і тому мільйони людей стали на захист нашої держави сьогодні, Сьогодні вже розпочалася відеозустріч делегацій [України і РФ]. Вона продовжується. Усі чекають на новини. Увечері обов’язково доповімо



Вона продовжується. Усі чекають на новини. Увечері обов’язково доповімо Маємо триматися, боротися, щоб перемогти і прийти до заслуженого українцями миру . Чесного миру. Із гарантіями безпеки для нашої держави, наших людей. І щоб покласти це на папір у переговорах, складних переговорах

. Чесного миру. Із гарантіями безпеки для нашої держави, наших людей. І щоб покласти це на папір у переговорах, складних переговорах Російська держава готувалася до війни десятки років. Вони нагромадили значний військовий ресурс заради зла, заради підкорення сусідів. І задля знищення України, Європи, якою ми її знаємо, яку ми цінуємо.

Близько 400 сирійських найманців прибули до Росії для участі у війні проти України, повідомили у Генштабі ЗСУ. «За наявною інформацією, на території Сирії відкрито центри вербування найманців, де за останні дні завербовано понад тисячу людей, близько 400 осіб уже прибули до РФ», — зазначили там.

За даними Генштабу, поблизу українського кордону в Ростовській області РФ та Гомельській області Білорусі розгорнуто табори для їхнього розміщення та підготовки.

14:33 «Ця війна має припинитися». Ізраїль не дозволить Росії використати його для обходу санкцій Заходу — МЗС

Міністр закордонних справ Ізраїлю Яїр Лапід заявив, що Ізраїль не дозволить Росії використати його для обходу економічних санкцій, запроваджених проти неї США та країнами Заходу. За словами Лапіда, відомство, яке він очолює, координує роботу з вироблення позиції щодо санкцій, проте до неї залучені також Банк Ізраїлю, міністерство фінансів, міністерство економіки, управління аеропортів, міністерство енергетики та інші структури.

«Ця війна має припинитися. Європа знала чимало воєн, і єдине, чого вони завдають, це страждання. В останні роки в Європі панував мир, який приніс небачене раніше процвітання», — сказав він.

14:25 Четвертий пакет санкцій Євросоюзу проти РФ буде спрямований на російський військовий сектор

Новий пакет санкцій ЄС проти РФ буде спрямований проти фізичних та юридичних осіб, а також проти низки великих російських компаній з особливим акцентом на компаніях російського військово-промислового комплексу, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.



«Зараз ми стоїмо на порозі запровадження нового, четвертого раунду санкцій ЄС. Це будуть санкції проти фізичних та юридичних осіб, а також проти низки великих російських компаній з особливим акцентом на компаніях російського військово-промислового комплексу», — сказав він на онлайн-брифінгу в понеділок.

14:22 Україна отримала нові підтвердження можливої хімічної провокації з боку РФ — Центр стратегічних комунікацій

Центр стратегічних комунікацій повідомив про ще одне підтвердження підготовки Росією хімічної атаки в Україні на тлі повномасштабного вторгнення. Як повідомили у відомстві, в окупаційному контингенті РФ виявлено присутність спеціалістів-хіміків.

За даними Центру стратегічних комунікацій, чотири дні тому внаслідок бою з російськими військовими біля населеного пункту Старомлинівка в Донецькій області було знищено велику кількість окупантів.



14:16 Наслідки війни будуть колосальними. На 10 областей, де йдуть бойові дії, припадає половина ВВП України — Марченко

Наслідки війни Росії проти України будуть колосальними. Бойові дії уже привели до величезних бюджетних витрат та різкого падіння доходів. Про це міністр фінансів Сергій Марченко сказав в інтерв'ю Forbes Україна.

«Негативні наслідки війни будуть колосальними. На 10 областей, де йдуть бойові дії, припадає половина ВВП. Найважливіша ділянка — Харків, Київ та Маріуполь, які вносили дуже суттєвий внесок у ВВП. Багато логістичних ланцюжків повністю розірвані, багато підприємств знищено фізично, деякі не можуть працювати в режимі війни, багато працівників просто виїхали. Міністерство економіки вважало, що втрати становитимуть від третини до половини ВВП. За іншою оцінкою, йдеться про $500 млрд. Точно можна буде порахувати лише після війни», — заявив він.

14:13 Частина Луганської області без мобільного зв’язку, людей просять прибирати паролі WI-FI — голова ОДА

Сергій Гайдай, голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, повідомив, що через дії російських окупаційних військ частина Луганської області втратила мобільний зв‘язок.

«Це робота — рашистів Працюємо над цим питанням. Поки прошу там, де є світло, є інтернет — прибирайте паролі з WIFI, щоб люди могли користуватися, написати близьким, — закликав Гайдай. — Потерпіть! Орки підуть! Тимчасово окуповані, не вірте рашистам, не йдіть до них на службу, не зраджуйте Україну! Тримаємося! Допомагаємо одне одному!»

14:12 У Лондоні захопили маєток російського олігарха Дерипаски

У Лондоні захопили маєток, який може належати російському олігарху Олегу Дерипасці. Як повідомляє Sky News, протестувальники розгорнули український прапор та транспарант із написом «Ця власність звільнена».

Протестувальники, які назвали себе анархістами, заявили: які назвали себе анархістами, заявили: «Захопивши цей маєток, ми хочемо виявити солідарність з народом України, а також з народом Росії, який ніколи не погоджувався на це божевілля».

14:08 Є загиблі та поранені: росіяни посилили нічні обстріли Харкова

Унаслідок російських ракетно-бомбових ударів, руйнувань будинків і пожеж у Харкові знову загинули люди.

«Харківщина пережила важку ніч. Російські окупанти без зупинки били по житлових кварталах, лікарнях, об'єктах інфраструктури та промисловості», — повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Харківській області у понеділок, 14 березня.

14:03 З’явилося відео падіння збитої російської ракети на Куренівці у Києві



14:00 Маю намір заселити біженців з України. Французький активіст заявив, що захопив віллу дочки Путіна у Біарріці

У Біарріці, Франція, активіст П'єр Аффнер заявив про проникнення на віллу дочки диктатора Володимира Путіна Альта Міра. Він змінив замки та заявив, що вілла готова прийняти біженців від режиму Путіна, насамперед українських біженців.

13:58 Махатися будемо? Ілон Маск викликав Путіна на бій за Україну

13:56 «Командування в оч*о п’яне»: солдат РФ пояснив рідним, чому ЗСУ захоплюють стільки полонених — аудіоперехоплення



Російське військове командування, яке керує окупаційними силами в Україні, зловживає алкоголем і не здатне контролювати ситуацію.

Про це під час дзвінка додому розповів один з військовослужбовців ЗС РФ, який зіткнувся з тотальним пияцтвом серед офіцерів.



«Усі бухі! Всі сині, с*ка! І всім по*уй, що нас тут усіх роз**ашать… У нас командир полку довб**б. З якого полку стільки ж полонених, скільки з нашого?.. У нас з 60 танків залишилося 18… Знайшов я начальника штабу, він у гі*но синій. Взагалі, просто вщент. Командир полку такий самий… Командування все в оч*о п’яне», — поскаржився російський солдат.

13:50 З початку війни випустила по Україні майже 400 крилатих ракет, Повітряні сили України знищили 77 ворожих літаків та 90 вертольотів



Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

«Система протиповітряної оборони, про яку говорили як про неіснуючу, щодня та ніч рятує тисячі мирних життів», — зазначив він.

За його словами, станом на ранок 14 березня по території України було завдано 259 ракетних ударів, випущено 395 крилатих ракет.

«Ті, хто прийшли до нас із мечем, від меча і загинуть. За вами, вороги, полює не один «привид», — додав Залужний.

13:40 Якщо ми вбиваємо по тисячі окупантів на день, то додаткових резервів Росії вистачить на десять днів — Арестович

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Росія намагається компенсувати втрати військових, залучаючи до війни проти України найманців з інших країн, але додаткових резервів не вистачить окупантам. Про це повідомляє 24 канал.

За словами Арестовича, йдеться про приблизно 10 тисяч військових.

«Якщо ми вбиваємо по тисячі (окупантів — ред) на день, то уявіть, наскільки вистачить цих 10 тисяч — вистачить на десять днів, — сказав він.



13:33 «Путін намагається збільшити кількість цілей». У Білому домі відреагували на авіаудар Росії по Яворівському полігону

Радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван в інтерв'ю CNN прокоментував вчорашній удар РФ по Міжнародному центру миротворчості та безпеки у Львівській області. За його словами, авіаудар є ознакою того, що Володимир Путін «розгніваний тим фактом, що його сили не досягають того успіху, якого, як він очікував, вони досягнуть».

«Тому він збільшує кількість цілей і намагається завдати збитків у кожній частині країни», — додав Салліван.



13:24 Інформація про танкову атаку на Миколаїв сьогодні є фейком — Кім

Голова Миколаївської ОДА спростував інформацію, що шириться в соцмережах, про нібито ймовірну танкову атаку на Миколаїв о 14:00 сьогодні. За його словами, під містом немає масиву ворожих танкових військ, які б могли здійснити таку атаку.

13:16 По всій Київській області з 14 до 15 березня вводиться комендантська година з 20:00 до 7:00

13:14 Російські окупанти нанесли авіаудар по Краматорську, двоє людей загинуло. Ще 200 тисяч людей залишилися без води

Вночі на 14 березня російські окупанти нанесли авіаудар по місту Краматорськ Донецької області. Снаряд влучив у житловий квартал, двоє людей загинуло. Про це повідомив глава Донецької ОДА Павло Кириленко.

Крім того, на Донеччині внаслідок бойових дій знеструмлено Карлівську фільтрувальну станцію. Без води залишились Покровськ, Мирноград, Родинське, Селидове, Українськ, Новогродівка, Гірник, Білицьке, Білозерське, Водянське, частково — Добропілля. Всього — понад 200 тисяч людей.



13:10 У ДСНС звернулися до Антона Геращенка: Ви втретє сьогодні здаєте окупантам точки, які вони недообстріляли



13:05 У 13 областях України відновили шкільне навчання

Про це розповів міністр освіти Сергій Шкарлет.



Ще у восьми областях навчання розпочалося лише у частині громад, а інша частина продовжила канікули.



У чотирьох областях навчання досі на паузі, бо безпекова ситуація не дозволяє його відновити.



12:58 Безстрашна Херсонщина: на тимчасово захоплених територіях області люди намагаються зупиняти колони ворожих військ

Відповідне відео опублікував журналіст Андрій Цаплієнко.

12:55 Відразу після ремонту: окупанти знову пошкодили лінію електропередачі, яка живить ЧАЕС та Славутич — Укренерго

Російські окупанти знову пошкодили лінію електропередачі, яка живить Чорнобильську атомну електростанцію та місто Славутич, повідомили в Укренерго.

«Вчора, 13 березня, ремонтна бригада Укренерго відремонтувала високовольтну лінію електропередачі, яка живить Чорнобильську АЕС та місто Славутич. О 19:07 лінію поставили під напругу та почали відновлення енергоживлення інфраструктури ЧАЕС та міста Славутич. Однак завершити ці роботи не вдалося, тому що окупанти невдовзі знову пошкодили лінію. Ремонтна бригада НЕК Укренерго вимушена знову їхати на окуповану територію поблизу Чорнобильської АЕС, шукати та ліквідовувати нове пошкодження», — йдеться в повідомленні.

12:50 ЗСУ завдали масованого удару по військах РФ, які намагалися сховатися у лісі під Гостомелем

Українські артилеристи завдали у Київській області масованого удару по позиціях російських військових, які вирішили використати в якості укриття ліс.

Відповідне відео, зняте за допомогою дрону, було опубліковано у соцмережах у понеділок, 14 березня.

12:38 «Комунікація триває, але важко», — в ОП розповіли про хід сьогоднішніх переговорів з РФ

«Сторони активно висловлюють свої визначені позиції. Комунікація триває, але важко. Причина розладу — надто різні політичні системи. Україна — це вільний діалог усередині суспільства та обов’язковий консенсус. Росія — це ультимативне придушення власного суспільства», — написав у Твіттер радник голови ОП Михайло Подоляк.

12:27 Уламки російської ракети впали на Куренівку в Києві: загинула людина

Оновлену інформацію про наслідки падіння ворожої ракети, збитої над Києвом, повідомив мер міста Віталій Кличко.

За його словами, уламки впали на дорогу на Куренівці. «Одна людина загинула, шестеро поранених. Двох поранених забрала швидка. Повністю знищений тролейбус, який був без пасажирів. Повилітали шибки, пошкоджені балкони навколишніх будинків та комерційні приміщення на перших поверхах», — розповів Кличко.

12:19 Ізраїль взяв на себе складну, але благородну місію посередника — Єрмак



«Ізраїль взяв на себе складну, але благородну місію посередника у пошуку миру й завершенні російської агресії проти України», — написав голова ОП Андрій Єрмак.



За словами Єрмака, також ведеться інтенсивний діалог з Ізраїлем щодо його участі у гуманітарній складовій.

12:10 Російська прокуратура попереджає західні компанії про арешти та конфіскацію активів — WSJ



Російська прокурора попередила західні компанії, які працюють або працювали в Росії, що топ-менеджерам, які критикують російське керівництво, загрожують арешти. Також у Росії можуть заарештувати активи компаній, які йдуть із країни.

Про це пише Wall Street Journal із посиланням на джерела.



Минулого тижня такі попередження отримали, зокрема, Coca-Cola, McDonald’s, Procter & Gamble та Yum Brands (власник KFC).

12:06 Пам’ятка архітектури: росіяни зруйнували житловий будинок у центрі Харкова

Російські війська вранці 14 березня завдали чергового ракетно-бомбового удару по центру Харкова та майже повністю зруйнували багатоквартирний будинок.

Найбільших пошкоджень зазнав чотириповерховий будинок на вулиці Свободи. Він розташований поблизу Харківської обласної державної адміністрації, за якою росіяни завдали удару крилатою ракетою «Калібр» 1 березня. Сусідні будівлі також постраждали.



11:58 Українська ППО збило ракету окупанта над Києвом, залишки впали на Куренівці — Геращенко

Приблизно об 11 ранку 14 березня українське ППО збило ракету окупанта над Києвом.

Залишки ракети впали у житловому масиві Куренівка у Києві, про це у своєму каналі в Telegram повідомив радник голови МВС Антон Геращенко. Деталей поки не розголошують.

11:50 Українські військові відкинули окупантів в Ізюмі та Маріуполі

Українським військовим вдалося відкинути окупантів в Ізюмі та Маріуполі. Також бійці ЗСУ здійснюють контратаки. Про це повідомив радник голови МВС Вадим Денисенко.

«У Маріуполі вчора вдалося в одному з локальних боїв трохи відкинути росіян і розбити кілька одиниць техніки. І під Ізюмом вдалося здійснити невеликий контрнаступ і відкинути росіян. Адже Ізюм — це один із ключових напрямків російської армії, бо це дорога на Донбас», — зазначив він.

11:41 Без тролейбусів. Як працюватиме наземний громадський транспорт Києва із 14 березня

З 14 березня наземний транспорт Києва працюватиме зі змінами.

Про це повідомили в офіційному телеграм-каналі Київської міської державної адміністрації.

11:37 «Знищено 50 одиниць техніки». Арестович уточнив дані про розбиту колону окупантів під Мелітополем



Радник голови ОПУ Олексій Арестович уточнив дані про розбиту колону російських окупантів під Мелітополем (учора повідомлялося про 200 знищених одиниць техніки)

В ефірі спецмарафону він повідомив, що українські військові вбили 50 одиниць ворожої техніки. Сама колона складалася із 200 одиниць.



«Коли подивились, скільки було знищено, то це десь четвертинка, 50 одиниць. Але і це дуже багато, насправді, бо свідчить про те, що цей підрозділ тепер обмежено придатний», — зазначив Олексій Арестович.

11:27 Хакери зламали сайт Житомирської облради та розмістили там фейк про евакуацію

У понеділок, 14 березня, офіційний сайт Житомирської обласної ради зазнав кібератаки. Про це місцева влада попередила на його сторінці у Facebook.

Зламавши портал, хакери розмістили на ньому фейкове повідомлення про нібито початок евакуації жителів міста.



11:19 Окупанти продовжують нищити мешканців та населені пункти Луганщини — Гайдай

Сергій Гайдай, голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, розповів про наслідки 57 фактів обстрілів міст та селищ Луганської області за останню добу

За його словами, обстріли не вщухають, а внаслідок « російського звільнення» є загиблі та поранені мирні мешканці, чимало людей вважаються зниклими.

російського звільнення» є загиблі та поранені мирні мешканці, чимало людей вважаються зниклими. За вчора знищено або пошкоджено 47 приватних та багатоповерхових будинків та об'єктів інфраструктури у м. Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне та Попасна.



Також внаслідок обстрілів пошкоджено дві школи та газопровід у м. Сєвєродонецьк.

Працівників ДСНС катастрофічно не вистачає, палає повсюди, а над головою продовжує літати.

Обласний центр — суцільна руїна. Гуманітарна ситуація — критична.

11:09 На західному кордоні України звільнилися пункти пропуску на виїзд — митниця

Державна митна служба станом на 9.00 понеділка 14 березня повідомила про відсутність черг або незначну їх кількість на пунктах пропуску на виїзд на західний кордон України.



За даними служби, на кордоні з Польщею чергу з 15 автомобілів зафіксовано на пункті Краківець, з 10 — на пункті Шегині.



На кордоні зі Словаччиною, Угорщиною, Румунією черг немає. За молдовським напрямком незначні черги (3−5 авто) очікують на виїзд у пунктах Сокиряни та Могилів-Подільський.



11:02 На прізвисько «Норд»: у Харкові затримали інформатора росіян

У Харкові Служба безпеки України затримала місцевого мешканця, котрий працював на російські спецслужби. Для конспірації куратори надали йому оперативний псевдонім «Норд».

Слідство встановило, що 24 лютого, у день повномасштабного російського вторгнення в Україну, зв’язок із інформатором відновив його куратор — керівник диверсійної групи «Харьковскоє двіженіє сопротівлєнія» Вадим Шарап. «Норду» дали завдання збирати інформацію про місця дислокації та пересування підрозділів Збройних сил України, координати об'єктів інфраструктури, щоб росіяни завдавали по них ракетно-бомбових ударів.

10:58 Китай заперечує, що Росія зверталася до них за допомогою у війні проти України

Представник посольства Китаю в США заперечує інформацію про те, що Росія запросила Пекіну військову техніку, щоб підтримати вторгнення в Україну. Речник китайського дипломатичного представництва на прохання прокоментувати інформацію, що з’явилася в ЗМІ, заявив: «Я вперше про це чую», повідомляє Reuters.

За його словами, пріоритетом Китаю є запобігання виходу напруженої ситуації в Україні з-під контролю.

10:55 «Найбільш критична проблема — з паливом». Міністр агрополітики розповів про підготовку до посівної

Потреби українських аграріїв забезпечені до посівної на 84%, у засобах захисту рослин — на 55%, насіннєвому матеріалі - на 78%. Найбільш критична нестача палива для сільгосптехніки.

Про це міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко повідомив агентству Інтерфакс-Україна.

10:42 Жертви російських окупантів. З початку війни в Україні загинуло 90 дітей, понад 100 поранено — Офіс генпрокурора

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинуло 90 дітей, понад 100 було поранено. Таку статистику оприлюднили в Офісі генпрокурора на ранок понеділка, 14 березня.

За даними відомства, найбільше постраждалих у Київській, Харківській, Донецькій, Сумській, Херсонській, Миколаївській та Житомирській областях.



10:35 За кілька хвилин почнуться переговори України з РФ — Подоляк

«Четвертий тур (переговорів). Ми спробуємо довести до них, що 19 днів війни — це дні великого подвигу країни. Наші позиції незмінні: негайне припинення вогню, відведення всіх російських військ, і тільки після цього ми можемо говорити про якісь сусідські відносини і політичне врегулювання», — заявив радник голови ОП Михайло Подоляк в новому відео. У підписі до нього він також відзначив, що очікує важкої розмови

«РФ хоч і усвідомлює всю безглуздість своїх агресивних дій, проте залишається в ілюзії, що 19-денне насильство над мирними містами України — правильний вибір стратегії», — додав він.

10:24 Бійці 10-ї гірсько-штурмової бригади розбили колону бронетехніки РФ — відео з дрону

Де саме було знищено російську військову колону, не уточнюється.

10:15 «Допоможіть завдати поразки Путіну — і ви відвернете більшу війну» — Кулеба звернувся до світу

«До тих за кордоном, хто боїться бути „втягнутим у Третю світову війну“. Україна успішно чинить опір. Нам потрібно, щоб ви допомогли нам боротися. Забезпечте нас усією необхідною зброєю. Застосуйте більше санкцій проти Росії та повністю ізолюйте її. Допоможіть Україні завдати поразки Путіну — і ви відвернете більшу війну», — написав голова МЗС України Дмитро Кулеба.



10:12 У Херсоні невідомі спалили будинок секретарки міськради

Суспільне повідомляє, що в Херсоні невідомі спалили будинок секретарки міськради.

Очевидці розповіли, що біля будинку Галини Лугової в Антонівці бачили двох осіб, які розбили вікно і кинули щось важке усередину, після чого будинок спалахнув.

Галина Лугова інформацію про це Суспільному підтвердила. «Я залишилась без будинку. Думаю, я в списку на фізичне знищення», — сказала вона. На момент підпалу в будинку нікого не було.

10:08 Посли Великої Британії, США, Канади, ЄС, Японії вимагають від РФ звільнення мерів Мелітополя та Дніпрорудного

Посли Великої Британії, США, Канади, ЄС та Японії у своїй спільній заяві засудили викрадення мерів Мелітополя та Дніпрорудного російськими окупаційними військами. «Це ще одна ескалація вторгнення та потворна тенденція, націлена на цивільних політичних лідерів», — йдеться у заяві.

Посли закликали до негайного звільнення всіх обраних посадових осіб, викрадених російськими тимчасово окупаційними військами, та припинення незаконних, відчайдушних спроб Росії підірвати демократію України.



10:01 Втрати окупантів від початку війни: Генштаб озвучив нові дані

Загальні втрати ворога склали:

особовий склад — понад 12 тис.

танків — 389 од.,



бойових броньованих машин — 1249 од.,

артилерійських систем — 150 од.,

РСЗВ — 64 од.,

засоби ППО — 34 од.,

літаків — 77 од.,

вертольотів — 90 од.,

автомобільної техніки — 617 од.,

кораблі/катери — 3 од.,

цистерн з ПММ — 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 8.

09:54 Вчорашній удар по Яворівському полігону — на обкладинках британських газет

Чимало видань вже на перших шпальтах підкреслюють близькість удару від західного кордону України. «Війна досягла кордону НАТО», — пише зокрема The Times.

09:44 Безпілотник, який упав у Хорватії, був із вибухівкою

За інформацією влади Хорватії, військовий безпілотник, який упав у передмісті Загреба, містив сліди вибухівки. Про це заявив міністр оборони Хорватії Маріо Баножіч, повідомляє Associated Press.

«Було знайдено сліди вибухівки та ознаки того, що це не літак-розвідник. Ми знайшли частини авіабомби», — наголосив він.



09:36 Сьогодні в Україні мають відкритися 11 гуманітарних коридорів — список і маршрути

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова назвала, які гуманітарні коридори мають запрацювати у понеділок, 14 березня. Загалом заплановано відкриття 11 маршрутів.



Із міста Запоріжжя до міста Маріуполь Донецької області ( Запоріжжя, Василівка, Мелітополь, Бердянськ, Мангуш, Маріуполь) — з обов’язковим розмінуванням по всьому маршруту. Колона з гуманітарним вантажем та порожніми автобусами для міста Маріуполь у супроводі церковнослужителів продовжить слідувати маршрутом з міста Бердянськ.



Запоріжжя, Василівка, Мелітополь, Бердянськ, Мангуш, Маріуполь) — з обов’язковим розмінуванням по всьому маршруту. Колона з гуманітарним вантажем та порожніми автобусами для міста Маріуполь у супроводі церковнослужителів продовжить слідувати маршрутом з міста Бердянськ. Із сіл Богданівка та Нова Богданівка Київської області у напрямку міста Бровари ( Нова Богданівка — Богданівка — Бровари). Автобуси для евакуації людей будуть відправлені за маршрутом із міста Бровари.

у напрямку міста Бровари Нова Богданівка — Богданівка — Бровари). Автобуси для евакуації людей будуть відправлені за маршрутом із міста Бровари. Із села Перемога Київської області у напрямку міста Київ ( Перемога, Лук’янівка, Лукаші, Корніївка, Надра, Садове, Березань, Бориспіль, Київ). Автобуси для евакуації людей будуть відправлені за маршрутом із міста Київ.

Перемога, Лук’янівка, Лукаші, Корніївка, Надра, Садове, Березань, Бориспіль, Київ). Автобуси для евакуації людей будуть відправлені за маршрутом із міста Київ. Із села Бобрик Київської області у напрямку міста Бровари ( Бобрик — Богданівка — Бровари). Автобуси для евакуації людей будуть відправлені за маршрутом із міста Бровари.

Бобрик — Богданівка — Бровари). Автобуси для евакуації людей будуть відправлені за маршрутом із міста Бровари. З міста Гостомель ( військове містечко) Київської області до міста Білогородка ( Гостомель — Буча — Михайлівка-Рубежівка — Шпитьки — Петрушки — Білгородка — Київ). Для евакуації людей буде направлено автобуси з міста Білогородка за маршрутом: Білгородка, Петрушки, Шпитки, Михайлівка-Рубежівка, Буча, Гостомель).

Гостомель — Буча — Михайлівка-Рубежівка — Шпитьки — Петрушки — Білгородка — Київ). Для евакуації людей буде направлено автобуси з міста Білогородка за маршрутом: Білгородка, Петрушки, Шпитки, Михайлівка-Рубежівка, Буча, Гостомель). З селищ Немішаєве та Ворзель Київської області до міста Білогородка ( Немішаєве — Березова — Ворзель — Михайлівка-Рубежівка — Мрія — Стоянка — Гореничі - Гнатівка — Білгородка). Для евакуації людей будуть направлені автобуси з міста Білогородка за маршрутом: Білогородка, Гнатівка, Гореничі, Стоянка, Мила, Мрія, Червоний Хутір, Мих.Рубежівка, Ворзель поворот на санаторій Україна вул. Різдвяну, Немішаєво ЖД переїзд «Різдвяний залізничний» зупин. Парк « Вічної Слави» Немішаєве пункт збору вул. Богдана Хмельницького вул. Яковенка до перехрестя вул. Центр. пункт збору.

Немішаєве — Березова — Ворзель — Михайлівка-Рубежівка — Мрія — Стоянка — Гореничі - Гнатівка — Білгородка). Для евакуації людей будуть направлені автобуси з міста Білогородка за маршрутом: Білогородка, Гнатівка, Гореничі, Стоянка, Мила, Мрія, Червоний Хутір, Мих.Рубежівка, Ворзель поворот на санаторій Україна вул. Різдвяну, Немішаєво ЖД переїзд «Різдвяний залізничний» зупин. Парк Вічної Слави» Немішаєве пункт збору вул. Богдана Хмельницького вул. Яковенка до перехрестя вул. Центр. пункт збору. Із селища Дмитрівка Київської області до міста Білогородка ( Дмитрівка — Гнатівка — Міла — Петрушки — Білогородка). Для евакуації людей буде направлено автобуси з міста Білогородка за маршрутом: Білгородка, Петрушки, Міла, Гнатівка, Дмитрівка).

Дмитрівка — Гнатівка — Міла — Петрушки — Білогородка). Для евакуації людей буде направлено автобуси з міста Білогородка за маршрутом: Білгородка, Петрушки, Міла, Гнатівка, Дмитрівка). З міста Сєверодонецьк Луганської області до міста Слов’янська Донецької області ( Сєвєродонецьк — Лисичанськ — Слов’янськ ( через Бахмух)

Сєвєродонецьк — Лисичанськ — Слов’янськ через Бахмух) З міста Попасна Луганської області у місто Слов’янськ Донецької області (Попасна — Бахмут — Слов’янськ).

(Попасна — Бахмут — Слов’янськ). Із селища Горське Луганської області у місто Слов’янськ Донецької області (Горське — Лисичанськ — Бахмут — Слов’янськ).

(Горське — Лисичанськ — Бахмут — Слов’янськ). З міста Новоайдар Луганської області до міста Слов’янськ Донецької області ( Новоайдар — Сєвєродонецьк — Лисичанськ — Слов’янськ).

09:26 В Україні без електрики залишаються понад 1 тис. населених пунктів — ДСНС

Станом на 9:00 14 березня в Україні залишаються знеструмленими 1003 населені пункти, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.



Для забезпечення аварійного електроживлення об'єктів соціальної сфери ДСНС залучила 12 генераторів, з них 5 для забезпечення електроенергією лікарень.

09:12 У Чернігові окупанти вдарили по Національному університету Чернігівська політехніка, Ніжин обстріляли з Ураганів

Про це повідомив голова Чернігівської ОДА В’ячеслав Чаус, записавши відео біля зруйнованих корпусів університету.

Він також розповів, що вночі Ніжин обстріляли с систем Ураган (жертв поки немає). «Не залишають вони нас у спокої, але це ненадовго», — додав Чаус.

09:06 Після обстрілу у Миколаєві проблеми зі зв’язком, Кім нагадав про можливість переключатися між операторами

«Нас знову обстріляли», — розповів голова Миколаївської ОДА Віталій Кім. Він також попередив про можливі проблеми зі зв’язком у місті та окремо повідомив, що ворог наніс авіаудар також по містечку Первомайське.

08:52 Київ: рятувальники ліквідували пожежу в багатоповерхівці на Оболоні, куди влучив снаряд

За даними ДСНС, станом на 07:40 в дев’ятиповерховому житловому будинку виявлено тіло 1 загиблої особи (раніше повідомлялося про двох загиблих), 3 особи госпіталізовано, 9 людям допомогу надано на місці.

Підрозділи ДСНС врятували 15 мешканців та евакуювали 63 людини з частково зруйнованого будинку. Пожежу було ліквідовано близько 8 ранку. Пошукові роботи тривають.

08:47 Росіяни вночі бомбардували Охтирку (Сумська область): троє загиблих

Вночі окупанти бомбардували будинки приватного сектору в Охтирці. Станом на ранок знайшли щонайменше трьох загиблих, повідомив міський голова міста Павло Кузьменко. «Очільники найбільших держав світу — в цьому військовому злочині є ваша вина», — додав Кузьменко.

08:42 Ризик висадки морського десанту РФ зберігається — Одеська військова адміністрація

В Одеській області зберігається ризик висадки російського десанту на одеське узбережжя. Крім того, окупанти можуть спробувати атакувати з повітря або суходолом, але українські військові готові до такого сценарію.

Про це сьогодні, 14 березня, повідомив речник Одеської Військової Адміністрації Сергій Братчук. «Ласкаво просимо до пекла. Нехай спробують десант, удари з повітря чи з суходолу — ми готові», — зазначив Братчук.

08:40 «Путін набрид». Силовики РФ могли навмисно не говорити диктатору про перспективу провалу війни в Україні - експерт

Генштаб, розвідка та інші силовики РФ знали, що війну в Україні Росія не виграє, але не хотіли про це говорили диктатору Володимиру Путіну, припустив в ефірі Радіо НВ військовий експерт Валентин Бадрак. Детальніше його інтерв'ю читайте за посиланням вище.



08:36 Миколаївська область: людина загинула внаслідок обстрілу міста Снігурівка

У місті Снігурівка на Миколаївщині внаслідок авіаційного обстрілу близько 6:00 пошкодили п’ять житлових будинків, одна людина загинула, повідомляє Суспільне.

08:27 Окупанти обстріляли авіазавод Антонов у Києві — КМДА

Окрім багатоповерхівки на Оболоні, ціллю окупантів в Києві вранці 14 березня став також авіаційний завод «Антонов» (державне підприємство Антонов, найвідоміший український авіабудівний концерн).

08:16 Щонайменше двоє загиблих, троє в лікарнях: наслідки обстрілу житлового будинку на Оболоні в Києві

ДСНС оновила дані щодо наслідків удару по дев’ятиповерховому житловому будинку по вул. Богатирська в Києві.

Станом на 7:40 було виявлено тіла 2 загиблих осіб, 3 особи госпіталізовано, 9 особам допомога надана на місці. Загалом, ДСНС врятувала 15 осіб та евакуювала 63 особи, пошуки тривають.

08:09 Українська армія завдала нищівних ударів по польових базах і складах ворога — нове зведення Генштабу ЗСУ

Генеральний штаб Збройних Сил України розповів про оперативну ситуацію щодо дій ворога та протистояння України російським окупантам станом на 06.00 понеділка, 14 березня. Головні факти:

Стан, положення та характер дій сил оборони без суттєвих змін.

ЗСУ завдали нищівних ударів по тиловій інфраструктурі ворога (польових базах і складах) з метою порушення системи логістичного забезпечення ворога на тимчасово зайнятих окупантами територіях України.

(польових базах і складах) з метою порушення системи логістичного забезпечення ворога на тимчасово зайнятих окупантами територіях України. За попередню добу угруповання Повітряних Сил ЗСУ збило чотири літаки, три вертольоти та безпілотних літальних апарати ( інформація щодо типу уточнюється).

збило чотири літаки, три вертольоти та безпілотних літальних апарати інформація щодо типу уточнюється). За минулу добу окупаційні війська не мали значних успіхів у веденні наступальної операції на всіх напрямках висування. Основні зусилля окупантів були зосереджені на закріпленні та утриманні на раніше зайнятих рубежах.

на всіх напрямках висування. Основні зусилля окупантів були зосереджені на закріпленні та утриманні на раніше зайнятих рубежах. Фіксуються непоодинокі випадки використання ворогом цивільної інфраструктури, зокрема і релігійних об'єктів для обладнання вогневих позицій, розміщення озброєння та військової техніки.

Морально-психологічний стан противника залишається на низькому рівні, що призводить до відмов російських військовослужбовців виконувати накази командування.

що призводить до відмов російських військовослужбовців виконувати накази командування. За наявною інформацією, на території РФ в місті Бєлгород розміщено військовий табір Бєлгородської військової комендатури. У таборі утримуються російські військовослужбовці, які після лікування виписані зі шпиталів та чекають відправки у підрозділи. Також у зазначеному таборі перебувають російські військовослужбовці, що відмовляються від участі у бойових діях, з ними проводяться заходи досудового дізнання.

Щодо готовності армії Білорусі до ведення війни з Україною: за заявою одного з високопосадовців сил спеціальних операцій Республіки Білорусь, спецпризначенці збройних сил РБ брати участі у війні з Україною не будуть.

08:05 Боротьба з пропагандою. Як розпізнати фейкові публікації про війну в Україні - експерт

Британське видання BBC опублікувало інструкцію, яка допомагає розпізнавати неправдиві пости у соцмережах.



07:55 Київ: рятувальники локалізували пожежу в житловому будинку на Оболоні, куди влучив снаряд

О 07:04 пожежу в дев’ятиповерховому житловому будинку в Оболонському районі по вул. Богатирська, 20 було локалізовано на площі 500 м кв.

Рятувальники ДСНС врятували 4 мешканця, пошуки загиблих чи травмованих тривають.

ДСНС також показала наслідки влучання снаряду в будинок, де сталося часткове руйнування сходів (з 1 по 3 поверхи) та фасаду будинку (з 1 по 9 поверхи), а також сталося загоряння в квартирах на 3-му та 4-му поверхах.

07:43 Спецназівці збройних сил Білорусі не братимуть участі у війні проти України — Генштаб

За даними Генштабу ЗСУ, один із чиновників сил спеціальних операцій Республіки Білорусь заявив, що спецназівці збройних сил РБ не братимуть участі у війні з Україною.

07:30 Під Рівним авіаудар російських окупантів пошкодив телевежу

Поблизу Рівного внаслідок авіаудару вночі 14 березня о 05:20 було пошкоджено місцеву телевізійну вежу.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на голову Рівненської військової обласної адміністрації Віталій Коваль. За його інформацією, наразі на місці працюють відповідні служби, а деталі події поки з’ясовують.

07:23 Росія «працює» зі своїми військовослужбовцями, які відмовляються воювати проти України — Генштаб

У російському Білгороді з’явився військовий табір Білгородської воєнної комендатури, повідомляє Генштаб.

У повідомленні вказується, що в цьому таборі утримуються російські військовослужбовці, які після лікування виписані зі шпиталів і чекають на відправлення до підрозділів.

07:18 На Оболоні снаряд потрапив у житловий будинок: два поверхи частково зруйновані, горіли квартири

В понеділок, 14 березня, о 05:09 у Оболонському районі Києва по вул. Богатирська, 20 в житловий будинок влучив артилерійський снаряд окупанта. Сталось часткове руйнування з першого по третій поверхи та загоряння квартир на третьому та четвертому поверхах. Про це повідомив радник глави МВС України Антон Геращенко.

За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.

07:10 Червоний Хрест попереджає про найгірший сценарій для мирних жителів у Маріуполі

Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) закликає вжити термінових заходів, щоб запобігти «найгіршому сценарію» для мирних жителів, які опинилися в обложеному російськими окупантами Маріуполі.

Згідно з заявою організації, подібний сценарій втілиться в життя, якщо сторони не досягнуть термінової та твердої гуманітарної угоди. За даними МКЧХ, сотні тисяч жителів Маріуполя стикаються з крайньою або повною нестачею предметів першої необхідності, таких як продукти харчування, вода та ліки, і багато хто з них ховається в неопалюваних підвалах.

04:36 У Маріуполі померла вагітна, яку було поранено після авіаудару по пологовому будинку. Її дитина також не вижила

Журналістка Голосу Америки Ася Доліна повідомила, що в Маріуполі померла одна з вагітних жінок, поранена після авіаудару по пологовому будинку.

«Перша вагітна дівчина з відео/фото репортажів із місця бомбардування дитячої лікарні номер три в Маріуполі (пологовий будинок), та, яку виносили на ношах, не вижила. І дитина її ненароджена не вижила», — повідомила Доліна.

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