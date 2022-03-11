«Хватит разговоров». Сенаторы-республиканцы призывают Байдена отправить МиГ-29 в Украину 11 марта, 06:09 Цей матеріал також доступний українською Сенатор Ромни призвал США отправить самолеты Украине (Фото:REUTERS/Jon Cherry)

Сенаторы-республиканцы США требуют у администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена изменить курс и разрешить передачу польских истребителей МиГ-29 Украине для борьбы с полномасштабным российским вторжением.



Как сообщает Washington Post, 40 сенаторов от Республиканской партии подписали письмо, призывающее американского лидера ответить на просьбу президента Украины Владимира Зеленского отправить самолеты для защиты от нападения РФ.

«Хватит разговоров. Люди умирают. Отправьте самолеты, которые им нужны», — заявил сенатор от Юты Митт Ромни.

Его коллега по партии, сенатор Сьюзен Коллинз отметила, что трудно смотреть на разрушения, особенно российский авиаудар по родильному дому в Мариуполе, и быть против предоставления украинцам необходимых самолетов.

Сенаторы-республиканцы отвергли опасения Пентагона о том, что передача самолетов через НАТО будет рассматриваться Россией как провокация, когда США уже отправляют Украине зенитно-ракетные комплексы и другую военную поддержку.



Администрация Байдена первоначально указала, что МиГ-29, которые сейчас находятся в Польше, могут быть переброшены Украине для оказания поддержки с воздуха, но вместо этого Пентагон отправил их на базу США в Германии, считая, что самолеты — не самое эффективное оружие, и польский план их отправки Украине может иметь «высокий риск» эскалации войны.

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