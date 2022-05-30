Медведев пригрозил ударами по «центрам принятия решений» за пределами Киева 30 мая, 18:12 Цей матеріал також доступний українською Дмитрий Медведев (Фото:Единая Россия)

Войска РФ атаковали бы «командные пункты Украины» вне столицы, если бы президент США Джо Байден решил передать ВСУ ракетные системы с возможностью достать до территории РФ.

Война России против Украины — главные события 30 мая

Об этом заявил заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram.

Медведев назвал «умным» решение американской администрации не предоставлять системы, способные нанести удары по РФ. По его словам, появление более мощных комплексов заставило бы Россию ответить.

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«Иначе при атаке на наши города Вооруженные силы России исполнили бы свою угрозу и нанесли удары по центрам принятия этих преступных решений. Часть из них находится совсем не в Киеве», — написал Медведев.

30 мая Байден заявил, что США не будут отправлять Украине ракетные системы, которые способны достичь территории страны-агрессора России.

Накануне американские СМИ сообщили, что Белый дом готовится сделать заявление о решении отправить Украине РСЗО и подобные артиллерийские системы.

По информации NYT, Белый дом уже принял решение и готов объявить о нем публично, ориентировочно на следующей неделе. Наиболее вероятно, что такая помощь будет включать в себя системы M31 GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System) — это высокоточная РСЗО со спутниковым наведением, ракетный комплект которой примерно соответствует 500-фунтовой авиабомбе по количеству взрывчатого вещества, уточняет издание.

Радиус действия такой системы составляет около 40 миль (почти 65 км), что «намного превышает радиус действия любой артиллерии, которую сейчас использует Украина», пишет издание.

21 мая, перед второй международной встречей по поставке оружия в Украину, президент Владимир Зеленский заявил, что ждет от онлайн-саммита министров обороны более 40 стран решения о передаче Украине американских реактивных систем залпового огня.

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