США не будут отправлять Украине ракетные комплексы, которые могут достичь территории России — Байден 30 мая, 17:06 Цей матеріал також доступний українською Джо Байден (Фото:REUTERS/Joshua Roberts)

США не будут отправлять Украине ракетные системы, которые способны достичь территории страны-агрессора России, заявил президент США Джо Байден.

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Об этом сообщает Reuters.

Заявление Байдена прозвучало после того, как появились сообщения о том, что Белый дом готовится отправить Киеву современные ракетные системы дальнего действия.

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Накануне американские СМИ сообщили, что Белый дом готовится сделать заявление о решении отправить Украине РСЗО и подобные артиллерийские системы.

По информации NYT, Белый дом уже принял решение и готов объявить о нем публично, ориентировочно на следующей неделе. Наиболее вероятно, что такая помощь будет включать в себя системы M31 GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System) — это высокоточная РСЗО со спутниковым наведением, ракетный комплект которой примерно соответствует 500-фунтовой авиабомбе по количеству взрывчатого вещества, уточняет издание.

Радиус действия такой системы составляет около 40 миль (почти 65 км), что «намного превышает радиус действия любой артиллерии, которую сейчас использует Украина», пишет издание.

21 мая, перед второй международной встречей по поставке оружия в Украину, президент Владимир Зеленский заявил, что ждет от онлайн-саммита министров обороны более 40 стран решения о передаче Украине американских реактивных систем залпового огня.

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