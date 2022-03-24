Канада анонсировала запрет на экспорт в РФ ряда товаров и технологий
Джастин Трюдо также сообщил о санкциях против членов Совета Федерации РФ (Фото:Geert Vanden Wijngaert/Pool via REUTERS)
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил о введении дополнительных санкций против России, которая развязала агрессивную войну против Украины.
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На сайте правительства отметили, что под новые санкции попали, в частности, 160 членов Совета Федерации, которые способствовали агрессии, разрешив диктатору Владимиру Путину использовать армию за пределами РФ.
Власти Канады также в ближайшие дни введут «новые запреты на экспорт определенных товаров и технологий в Россию, чтобы подорвать и ослабить возможности российских военных».
Кроме этого Канада выделит 50 миллионов долларов международным медицинским организациям для помощи украинцам. Еще почти пять миллионов долларов передадут в ЮНЕСКО для «защиты объектов культурного наследия Украины».
23 марта Канада сообщила, что предоставит правительствам Молдовы и Украины оборудование, которые повысит кибербезопасность в странах.
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