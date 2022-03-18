В Канаде упростили въезд в страну для украинских беженцев
Канада (Фото:ElasticComputeFarm/Pixabay)
C 17 марта в Канаде действует упрощенная программа временного пребывания в стране для украинских беженцев.
Об этом заявил министр по делам иммиграции Шон Фрейзер.
Это решение свидетельствует о полной поддержке Канады украинского народа в связи с кровавой войной РФ на территории Украины.
«Устойчивость и мужество украинцев вдохновили мир, и Канада непреклонна в своем стремлении оказывать поддержку Украине в ее борьбе за свой суверенитет и демократические идеалы, разделяющие наши страны», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее НВ сообщал, что Канада вводит санкции против чиновников режима Беларуси из-за причастности к полномасштабному вторжению России в Украину. Об этом заявила министр иностранных дел Мелани Жоли, пишет CNN.
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