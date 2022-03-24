Канада предоставит Украине и Молдове оборудование для киберзащиты 24 марта, 03:44 Цей матеріал також доступний українською Джастин Трюдо (Фото:REUTERS/Patrick Doyle)

Канада предоставит правительствам Молдовы и Украины оборудование, которые повысит кибербезопасность в странах.

Об этом стало известно после встречи премьер-министра Канады Джастина Трюдо и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

«Атака президента Путина на Украину равносильна беспрецедентной атаке на демократические принципы и основанную на правилах международную систему. Он также подчеркнул необходимость для демократий укреплять международное сотрудничество и координацию, чтобы противостоять авторитаризму и разрабатывать новые подходы для продвижения и защиты демократий во всем мире», — говорится в заявлении политиков.

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Канада совместно с Евросоюзом передаст Украине и Молдове оборудование «связанное с киберустойчивостью и защитой, доступом в Интернет и противодействием дезинформации».

22 марта украинские разработчики создали программу, позволяющую предотвратить утечку личных данных пользователей. Это существенно усложнит работу российских и белорусских хакеров.

Представитель компании MacPaw заявила о разработке программы SpyBuster, помогающей выявить взаимодействие приложений и сайтов с российскими и белорусскими серверами.

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