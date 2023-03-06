Министры обороны ЕС на этой неделе обсудят совместную закупку боеприпасов для Украины

6 марта, 20:04
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Защитники Украины на линии фронта в Донецкой области (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)

Защитники Украины на линии фронта в Донецкой области (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)

Министры обороны стран Евросоюза и представитель украинского правительства 7−8 марта проведут неформальную встречу в Стокгольме, на которой обсудят военную помощь Украине. Об этом сообщается на сайте председательства Швеции в ЕС.

Министры обороны планируют обсудить подготовку украинских военнослужащих миссией помощи ЕС Украине (EUMAM Ukraine) и финансирование закупки артиллерийских боеприпасов для поддержки Украины. Также на встрече будут обсуждать военные операции ЕС. Переговоры закончатся рабочим обедом с представителями ООН и НАТО.

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Как сообщает агентство Reuters, министр обороны Эстонии Ханно Певкур считает, что они с коллегами достигнут «политического консенсуса» в отношении совместных закупок артиллерийских боеприпасов для Украины.

«Если проект [совместных закупок] будет реализован, это станет важным шагом для интеграции ЕС, поскольку оборонные закупки в значительной степени были прерогативой правительств отдельных стран-членов блока», — пишет Reuters.

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По данным Financial Times, Украина обратилась к Евросоюзу с просьбой каждый месяц отправлять ВСУ 250 тысяч артиллерийских боеприпасов, чтобы снизить дефицит.

20 февраля глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что если союзники не справятся с обеспечением Украины боеприпасами, то результат войны будет под угрозой.

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   Евросоюз Швеция Артиллерия Боеприпасы Стокгольм Поддержка Украины Война России против Украины

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