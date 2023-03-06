Что будет после боев за Бахмут. Как зреют условия для контрнаступления ВСУ и какие три «больших» наступления уже почти исчерпала РФ — ISW 6 марта, 09:27 Украинские артиллеристы в районе Бахмута, 5 марта 2023 (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)

Благодаря эффективным оборонительным усилиям ВСУ российское наступление на Бахмут приближается к своей кульминации независимо от того, будет ли в итоге захвачен город. В сочетании с другими факторами это может создать благоприятные условия для контрнаступления ВСУ — подобно тому, как Россия потеряла инициативу на поле боя после захвата Северодонецка и Лисичанска летом 2022 года.

Об этом идет речь в новом сводке Института изучения войны. Она полностью посвящено анализу текущих оборонных усилий ВСУ в битве за Бахмут и тех факторов, которые помешают России развить наступление даже в случае гипотетического захвата города.



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Аналитики ISW предполагают, что украинские войска ведут ограниченное отступление с боями в восточной части Бахмута, однако при этом продолжают наносить значительные потери наступающим смешанным силам России. Если российским войскам удастся захватить Бахмут, они могут попытаться перейти в наступление на Константиновку или Славянск (либо оба города), но при этом армии развитию планов РФ будут препятствовать ее проблемы, такие как хроническая нехватка живой силы и оборудования. Поэтому сразу несколько факторов, вероятно, создают благоприятные условия для будущего украинского контрнаступления:

вероятная неотвратимая кульминация российского наступления в районе Бахмута ( до или после его захвата),

до или после его захвата), уже достигшее кульминации ( исчерпавшее наступательный импульс) наступление оккупантов в районе Угледара,

исчерпавшее наступательный импульс) наступление оккупантов в районе Угледара, остановленное силами ВСУ российское наступление в Луганской области.



Все эти выводы эксперты ISW базируют на таких наблюдениях.

Украинская оборона Бахмута остается стратегически здравой — до тех пор, пока она продолжает поглощать российскую живую силу и технику, а украинские силы не несут чрезмерных потерь [по сравнению с потерями РФ]. ВСУ вряд ли резко отступят из Бахмута и могут продолжать постепенный отход с боями, чтобы истощить российские силы продолжением боевых действий в городской застройке. Российские войска вряд ли будут способны быстро достичь значительных территориальных завоеваний во время боев в городской зоне, которая обычно благоприятна для защищающейся стороны. Центр города Бахмут расположен на западном берегу реки Бахмутка, и российским войскам придется пройти через этот район, если они не смогут продвинуться напрямую к северу или к югу от Бахмута. Такие городские условия и особенности реки могут способствовать ВСУ, если украинские силы смогут удерживать линию от поселка Хромово (на северо-западной окраине Бахмута) к югу до трассы Т0504 Бахмут-Константиновка. Российские «военкоры» признают, что украинские войска сохраняют способность оборонять Хромово и продолжают отражать российские атаки на Ивановское и на трассе Т0504 в направлении юга. Украинская оборона позиций в районе поселка Хромово и этого участка трассы может заставить российские силы вести бои через центр Бахмута, что может повлечь за собой значительные задержки и потери российских сил и ускорить кульминацию российского наступления. Боевые действия в городской застройке Бахмута могут еще больше ослабить уже истощенные российские силы — подобно тому, как это происходило во время отхода ВСУ с боями с линии Северодонецк-Лисичанск. Эти битвы фактически завершили российские наступательные операции в Луганской и Донецкой областях летом 2022 года.

Российское наступление с целью захвата Бахмута, вероятно, достигнет кульминации независимо от того, захватят оккупанты город или нет. Далее же армии РФ, вероятно, будет трудно поддерживать любые дальнейшие наступательные операции в течение нескольких месяцев. Регулярная российская армия недавно сконцентрировала и потеряла значительное количество мобилизованного личного состава во время наступления вблизи Угледара Донецкой области, который уже достиг своей кульминации. Т.н. «большие» наступления россиян на Купянском, Сватовском и Кременском направлениях в Луганской области также пока не дают никаких успехов на передовой. Российские военные полагались на силы ЧВК Вагнера, чтобы добиться каких-либо успехов в девятимесячном сражении за Бахмут и с тех пор усилили силы вагнеровцев в Бахмуте российскими десантниками и мобилизованными. Вероятно, российским силам не хватает возможностей для дальнейшего существенного укрепления района Бахмута без оттягивания сил с другого участка фронта из-за отсутствия неиспользованных резервов. Единственным исключением, возможно, являются силы 2-й гвардейской мотострелковой дивизии, которые были замечены в Луганской области, но еще не привлекалось к боевым действиям. Кульминация всех этих усилий еще больше подтверждает оценку ISW о том, что российским силам, вероятно, не хватает боевой мощи, чтобы поддерживать более одного наступления одновременно.

Российское наступление на Бахмут не способствует достижению оперативных или стратегических целей российской армии на фронте, а значительные оборонительные усилия ВСУ в окрестностях города подрывают какое-либо тактическое значение, которое захват Бахмута, вероятно, мог бы иметь для российских сил. ВСУ, вероятно, смогут перехватить инициативу на поле боя и начать контрнаступление, когда российские усилия вокруг Бахмута достигнут кульминации — до или после взятия города.

Даже российское провоенное сообщество, включая блогеров и «военкоров» на фоне битвы за Бахмут было вынуждено снизить уровень ожиданий относительно дальнейших операций РФ в Украине. ISW приводит ссылки на публикации, в которых представители этого сообщества выражают сомнение в том, готовы ли российские войска к потенциальному украинскому контрнаступлению после того как «увлеклись» Бахмутом и Угледаром, а также признание необходимости оперативной паузы для войск РФ после возможного захвата Бахмута.



Институт изучения войны также озвучивает несколько выводов о дальнейших действиях и возможностях армии РФ после того, как их возможности наступления на Бахмут иссякнут (независимо от того, будет ли город в итоге взят):

Хронический дефицит личного состава и оборудования, вероятно, не позволит оккупантам начать еще одну длительную наступательную операцию, подобную битве за Бахмут, в ближайшие месяцы. По мнению аналитиков ISW, очень маловероятно, что российские силы и дальше смогут поддерживать тактику жестоких атак « человеческими волнами» после захвата Бахмута. Поэтому перед Кремлем встанет вопрос о необходимости начать еще одну волну мобилизации — шаг, который Путин откладывает с января 2023 года в расчете опереться только на скрытую мобилизацию и избежать возможных беспорядков в России.

человеческими волнами» после захвата Бахмута. Поэтому перед Кремлем встанет вопрос о необходимости начать еще одну волну мобилизации — шаг, который Путин откладывает с января 2023 года в расчете опереться только на скрытую мобилизацию и избежать возможных беспорядков в России. Россия продолжает сталкиваться с нехваткой боеприпасов, а российский ВПК, несмотря на все его усилия, пока не способен преодолеть эту нехватку в ближайшей перспективе.



В последующих наступательных операциях вооруженные силы России в ближайшие месяцы, скорее всего, будут опираться на нерегулярные формирования. Пока неясно, насколько боеспособны будут силы ЧВК Вагнера после кульминации российских операций вокруг Бахмута — они могут потребовать значительного восстановления. ЧВК Вагнера открыла центры вербовки примерно в 30 городах по состоянию на 5 марта, однако эти усилия по вербовке продлятся не менее нескольких месяцев. Это приведет к задержкам в поступлении живой силы на фронт, что, вероятно, лишит Россию инициативы и может поддержать способность Украины вести контрнаступление.

Непонятно, намерены ли российские силы возобновить наступление близ Угледара, но очень маловероятно, что российские войска продвинутся в этом направлении достаточно далеко, чтобы поддерживать операции в любом другом месте.



Если допустить захват Бахмута, после этого российские силы будут иметь выбор из двух разных направлений продвижения — однако, скорее всего, им будет трудно поддерживать наступательные операции и добиться каких-либо значительных успехов. РФ может попытаться продвинуться на запад вдоль шоссе T0504 в Константиновку или на северо-запад вдоль E40 в Славянск. Однако мощные украинские оборонительные линии в обоих направлениях, вероятно, нанесут значительные потери наступающим российским силам и заставят оккупантов преждевременно прекратить наступательные усилия. К тому же эти магистрали идут по расхожим осям, так что оккупантам, вероятно, придется сделать приоритетным только одно из этих направлений. Однако российские силы, вероятно, столкнутся с подобным ( если не худшим) недостатком живой силы и вооружений по сравнению с теми, которые препятствовали их усилиям в наступлении на Бахмут и другие направления. Российским войскам, вероятно, придется выбирать: восстанавливать ли наступательные усилия на Константиновку или Славянск дорогой ценой, которую они не могут позволить себе заплатить, или начать период отдыха и восстановления сил, создавая тем самым благоприятные условия для украинского контрнаступления.

Ранее ISW сообщал, что российские войска перехватили инициативу в ВСУ примерно с 8 февраля, однако с тех пор Россия не смогла воспользоваться этой инициативой для достижения каких-либо значительных оперативных успехов. Российские войска, вероятно, потеряют инициативу в Украине в ближайшие месяцы из-за вероятной кульминации трех основных наступательных усилий (Бахмут, Угледар, Луганская область). Ранее ВСУ уже удавалось перехватить инициативу в подобной ситуации — после кульминации российского наступления на Северодонецк и Лисичанск в июле 2022 года. Через несколько месяцев Украина провела контрнаступательные операции, в результате которых были освобождены значительные участки территории в Харьковской и Херсонской областях. Кульминация нынешних трех наступательных усилий России, вероятно, позволит украинским силам начать контрнаступление где угодно вдоль линии фронта — там, где ВСУ сочтут это наилучшим для таких операций.

Другие наблюдения ISW относительно ситуации на фронте за 5 марта:

командование ВВС Украины и украинское информационное издание Defense Express сообщили, что российские войска начали применять новые авиационные бомбы УПАБ-1500 против ВСУ;



армия РФ продолжает проводить ограниченные атаки на северо-запад и от Кременной;

российские войска продолжают атаки вблизи Авдеевки и в западных окрестностях Донецка, в российских источниках появилась неподтвержденная информация о якобы продвижении оккупантов к Первомайскому, что в 8 км северо-западнее города Донецка;

Генштаб Украины продолжает сообщать, что на отдельных участках Запорожского и Херсонского направлений российские войска пытаются создать условия для перехода в наступление. Однако ISW пока не наблюдает признаков того, что российские войска готовятся начать постоянные наступательные операции в Запорожской или Херсонской области.

Карта боевых действий: битва за Бахмут, бои на Донбассе и в Запорожской области, ситуация на юге и северо-востоке Украины

Инфографика: ISW

Инфографика: ISw

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW