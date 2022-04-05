Реакция на полномасштабное вторжение. Эстония и Латвия высылают российских дипломатов и закрывают консульства 5 апреля, 17:29 Цей матеріал також доступний українською МИД РФ (иллюстративное фото) (Фото:Фотобанк Moscow-Live/www.flickr.com)

На фоне военных преступлений России в ходе войны против Украины из Эстонии высылают 14 российских дипломатов. А также закрывается российское консульство в Нарве и канцелярия в Тарту.

Война России против Украины — главные события 5 апреля

Об этом сообщает пресс-служба МИД Эстонии.

Отмечается, что вышеуказанные лица должны покинуть Эстонию до 30 апреля.

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По словам вице-канцлера министерства иностранных дел Эстонии Мярта Вольмера, в ситуации, когда постоянно поступают сообщения о чудовищных поступках российских вооруженных сил, в том числе в Буче и других местах, нельзя говорить о продолжении обычных отношений с Россией.

Он также добавил, что виновные в военных преступлениях и преступлениях против человечности должны быть привлечены к ответственности.

Также Латвия закрывает российские консульства в Даугавпилсе и Лиепае. Дипломаты должны покинуть страну до 30 апреля. Причина — полномасштабное вторжение России на территорию Украины.

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