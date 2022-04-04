После зверств россиян в Буче. Литва высылает российского посла и закрывает консульство в Клайпеде 4 апреля, 16:51 Цей матеріал також доступний українською Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис (Фото:REUTERS/Janis Laizans)

Литва отзывает своего посла из России и высылает российского посла. Об этом сообщил глава МИД страны Габриэлюс Ландсбергис во время пресс-конференции, передает пресс-служба ведомства.

Война России против Украины — главные события 4 апреля

Также Литва закроет российское генконсульство в Клайпеде из-за «неконструктивной роли российской дипломатической службы» в условиях агрессии России против Украины. Министр подчеркнул, что решение снизить уровень дипотношений с Россией принято в ответ на российскую агрессию против Украины и зверства российских оккупантов в украинских городах, в частности, массовое убийство мирных жителей в Буче.

Видео дня

Литва призвала партнеров по ЕС и НАТО сделать то же самое. Ландсбергис заявил, что жестокость российских оккупационных войск «превзошла любые нормы цивилизованного мира». По его словам, посол Литвы в Украине возвращается в Киев, передает LRT.

«Все военные преступления и преступления против человечности, совершенные российскими вооруженными силами в Украине, не будут забыты», — добавил Ландсбергис.

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич у себя в Twitter также объявил, что страна понижает дипломатические отношения с Россией, учитывая преступления, совершенные российскими войсками в Украине. Подробности пока не известны.

Ранее некоторые страны выслали российских дипломатов из-за полномасштабного вторжения России в Украину. В частности, Латвия и Эстония выслали по три дипломата, Литва — четыре, Болгария — десять.



2 апреля 2022 года мэр Бучи Киевской области Анатолий Федорук сообщил, что после освобождения города от российских оккупантов в братских могилах похоронили 280 человек. По его словам, улицы Бучи «усеяны телами».

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк опубликовал фото убитых мирных жителей со связанными руками на улицах Бучи. Также в Сети публикуют фото с замученными и убитыми российскими оккупантами мирными жителями в Ирпене и по Житомирской трассе.

4 апреля в ритуальной службе Бучи заявили, что обнаружили уже около 340 тел жертв российских военных преступлений, у многих из которых были связаны руки.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.