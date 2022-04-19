Байден обсудил с мировыми лидерами начало наступления России на Донбассе

19 апреля, 20:57
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Джо Байден (Фото:Joshua Roberts/Pool via REUTERS)

Джо Байден (Фото:Joshua Roberts/Pool via REUTERS)

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Президент США Джо Байден обсудил с другими мировыми лидерами полномасштабное вторжение России в Украину.

Война России против Украины — главные события 19 апреля

Как сообщает пресс-служба НАТО, в организованных Байденом переговорах 19 апреля участвовали премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги, президент Польши Анджей Дуда, президент Румынии Клаус Йоханнис, генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Евросовета Шарль Мишель и премьер-министр Японии Фумио Кисида.

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Лидеры обсудили наступление России на востоке Украины и тяжелые артиллерийские обстрелы со стороны российских оккупантов, которые причиняют еще большие человеческие страдания. Они заявили, что российский диктатор Владимир Путин должен немедленно положить конец войне, и согласились, что мировому сообществу нужно ужесточать ограничения против Москвы, пока он этого не сделает.

CNN со ссылкой на Белый дом пишет, что участники переговоров подтвердили свою солидарность с народом Украины и приверженность помощи нашей стране в гуманитарной, экономической и безопасностной сферах. Euronews сообщает, что переговоры продолжались около полутора часов.

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Редактор: Нина Григорская

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