Госдеп США изучает вопрос признания России страной — спонсором терроризма 19 апреля, 09:23 Цей матеріал також доступний українською Официальный представитель Госдепа Нед Прайс (Фото:Andrew Harnik/Pool via REUTERS)

В Госдепе США не исключают возможности признать Россию страной — спонсором терроризма.

Война России против Украины — главные события 19 апреля

Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс, комментируя соответствующий призыв президента Украины Владимира Зеленского к президенту США Джо Байдену.

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«Мы собираемся рассмотреть все потенциальные варианты. Варианты, которые доступны нам по закону. Варианты, которые были бы эффективны для привлечения России к ответственности. И если инструмент доступен и эффективен, мы без колебаний воспользуемся им», — отметил он.

По данным СМИ, Зеленский в ходе телефонного разговора с Байденом призвал признать Россию государством — спонсором терроризма, что является одной из самых серьезных санкций в арсенале США.

Байден не давал согласия на какие-либо конкретные действия во время разговора, но сказал своему украинскому коллеге, что готов изучить ряд предложений по усилению давления на Москву.

Такая мера может иметь ряд последствий, включая введение экономических санкций против десятков других стран, которые продолжают вести дела с Россией, замораживание активов РФ в Соединенных Штатах, включая недвижимость, и запрет на экспорт.

Сейчас в списке стран — спонсоров терроризма находятся Северная Корея, Сирия, Куба и Иран.

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