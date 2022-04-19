Битва за Донбасс. Как мировые СМИ описывают подготовку к самому масштабному сражению между Украиной и РФ 19 апреля, 16:34 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Бойцы украинской армии в неизвестной местности на востоке Украины (Фото:Ground Forces/Handout via REUTERS)

Российские оккупанты активизировали новую фазу вторжения в Украину, в рамках которой они намерены сосредоточится на захвате восточных регионов страны. Об этом уже официально объявил глава МИД РФ Сергей Лавров, по словам которого, целью РФ является «полное освобождение Донецкой и Луганской республик».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты начали битву за Донбасс, еще вечером 18 апреля.

Утром 19 апреля о том, что оккупанты активизировали наступательные действия вдоль всей линии столкновения на Донецком и Таврическом направлениях сообщали в Генштабе. А глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире национального телемарафона сказал, что обострение началось и украинские военные отбили наступление оккупантов в Рубежном и Попасной.

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НВ собрал реакцию иностранных СМИ на новую фазу российского вторжения.

The Guardian — Россия начинает широкомасштабную военную операцию по захвату востока Украины

Комментарии президента (Владимира Зеленского — ред.) последовали за резкой эскалацией атак со стороны России накануне долгожданной операции. Владимир Путин заявил о своем намерении захватить Донбасс, промышленный центр на востоке страны, который уже частично контролируется пророссийскими сепаратистами.

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Белый дом заявил, что во вторник, 19 апреля, президент США Джо Байден проведет телефонный разговор с союзниками, чтобы обсудить украинский кризис, в том числе то, как координировать действия по привлечению России к ответственности.

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Кременная, а также близлежащие Рубежное, Северодонецк и Лисичанск уже несколько дней выдерживают на передовой сильный обстрел с обеих сторон.

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В районе Донбасса и на юго-востоке страны дислоцировано 76 российских батальонных тактических групп (БТГ), сообщил в понедельник, 18 апреля, вечером высокопоставленный представитель министерства обороны США. Одиннадцать из этих групп были переведены туда в последние дни. … К северу от Украины находится около 22 БТГ, которые, вероятно, пополняются и переоборудуются, говорится в заявлении чиновника.

Ранее в понедельник Россия обрушила шквал ракет большой дальности по целям на территории Украины, что аналитики назвали «разминкой» перед военным наступлением на восток.

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Захват Мариуполя, где, по оценкам Украины, погибла 21 тысяча человек, рассматривается как ключевая цель, и не только потому, что он лишит Украину жизненно важного порта и завершит создание сухопутного моста между Россией и Крымским полуостровом, захваченным Москвой восемь лет назад.

Представитель министерства обороны США заявил, что, если российским силам удастся взять Мариуполь под полный контроль, это может высвободить около дюжины батальонных тактических групп для использования на Донбассе.

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Новая фаза конфликта началась, в то время, когда Организация Объединенных Наций заявила, что число погибших среди гражданского населения в войне превысило 2000 человек, достигнув 2072 человек с момента начала вторжения 24 февраля. Около 4 миллионов украинцев покинули страну.

New York Times — Украина заявила, что Россия начала наступление на востоке после ракетного обстрела всей страны

Украина заявила в понедельник, 18 апреля, что российские войска начали наземную атаку вдоль почти 300-мильного фронта (около 500 км) на востоке после того, как они обрушили на страну один из самых интенсивных ракетных обстрелов за последние недели, включая первый смертоносный удар по Львову, западному городу, который был убежищем для десятков тысяч бежавших (от войны — ред.) мирных жителей.

Ракетные удары, в результате которых только во Львове погибло не менее семи человек, разрушили любые иллюзии о том, что живописный город с мощеными улицами и изящными площадями у границы с Польшей все еще остается убежищем от ужасов, которые Россия устроила в Украине за последние два месяца.

Атака по Львову последовала за 300 ракетными и артиллерийскими ударами, которые, по утверждению России, были нанесены в основном на востоке в рамках кампании по терроризированию населения и запугиванию украинских военных до того, как в части страны, известный как Донбасс, началось новое наземное наступление.

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Российские силы также, похоже, наконец захватили весь порт Мариуполь, где находящиеся в меньшинстве украинские бойцы отвергли требования сложить оружие на огромном сталелитейном заводе, который стал своего рода промышленным Аламо.

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Усиление атак произошло на фоне признаков того, что международные санкции начали подавлять российскую экономику — и в процессе этого возникли разногласия между руководителями страны. Президент Владимир Путин настаивал на том, что «стратегия экономического блицкрига провалилась». Но мэр Москвы предупредил, что 200 тысяч человек рискуют потерять работу только в столице, а глава Центробанка — что эффект изоляции России только начинает ощущаться.

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Сухопутное наступление России — стремление захватить большую часть Донбасса — началось после нескольких недель неудач, включая отступление России из районов, окружающих столицу Киев, и потопление крупного российского военного корабля в Черном море.

Не сумев в первые недели войны уничтожить сеть украинских военных складов с горючим и боеприпасами — возможно, из-за ошибочного предположения, что украинские войска массово сдадутся, — Россия усилила свои атаки на эти объекты, а также на транспортную инфраструктуру.

Но загадочная неспособность России сделать это раньше оставила ее войскам дорогостоящее незавершенное дело и дала украинским войскам неожиданное преимущество. Павел Лузин, российский военный аналитик, сказал, что, хотя Россия наносила удары по железнодорожным объектам, она пока избегала наведения ракет на мосты через большие реки.

«Если Россия планирует расширить свое присутствие на территории Украины — а конечной целью с 2014 года было уничтожение украинской государственности как таковой, — ей понадобится и железная дорога», — сказал Лузин.

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Даже с учетом того, что большая часть Мариуполя превратилась в пустыню, захват города станет ключевым стратегическим призом для России и высвободит силы для ее наступления на Донбасс.

Тем не менее, представители британской военной разведки заявили, что упорная битва за город стала источником беспокойства для российского командования.

«Согласованное украинское сопротивление стало серьезным испытанием для российских сил и отвлекло людей и технику, замедлив продвижение России в других местах», — сказал Мик Смит, британский военный атташе. Он сравнил обращение России с Мариуполем с ее жестокой тактикой в Чечне в 1999 году и в Сирии в 2016 году.

После двух месяцев боев провоенные комментаторы в России подталкивают армию к ощутимым военным победам, которые могли бы скрыть некоторые затруднения, которые пережила Москва, в том числе гибель флагманского корабля Черноморского флота Кремля Москва и отступление от Киева. До сих пор Россия могла претендовать только на взятие Херсона, областного центра, в качестве значительного боевого достижения.

На российском государственном телевидении комментаторы с энтузиазмом рекламировали наступление на Донбассе как решающую битву, которая может стать поворотным моментом в войне. Многие указывают на 9 мая, празднование победы России над нацистской Германией в 1945 году, как на дату, когда Путин мог заявить о подобии победы в Украине.

The Wall Street Journal — Президент Украины заявил, что Россия начинает новое военное наступление на востоке Украины

Президент Зеленский не указал на какие-либо новые передвижения на востоке страны, где украинские войска восемь лет сражались с контролируемыми Россией сепаратистами, а представители Пентагона по-прежнему осторожно отнеслись к началу нового наступления. Но заявление Зеленского подчеркивает, как быстро меняется динамика конфликта после того, как в начале этого месяца Россия вывела свои войска из-под Киева после неудачной попытки захватить столицу.

«Мы по-прежнему считаем то, что мы наблюдаем, частью операции по формированию. Россияне продолжают создавать условия для того, что, по их мнению, в конечном итоге станет успехом на земле, используя и вводя больше сил, добавляя больше средств обеспечения, увеличивая возможности командования и управления для операций, которые еще предстоят», — сказал представитель Пентагона Джон Кирби, отвечая на вопрос о различных заявлениях Украины о том, что война на востоке перешла в более активную фазу.

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Поскольку боевые действия усиливаются, США и другие члены НАТО пытаются поставить Украине больше военной техники.

США рассчитывают в ближайшие несколько дней начать за пределами Украины обучать украинских военнослужащих применению гаубиц и новых радиолокационных систем, в том числе контрбатарейных радаров, для точного определения направления огня российской артиллерии. США отправляют 18 155-мм гаубиц в рамках свежей поставки вооружений.

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Тем временем украинские войска в портовом городе Мариуполь продолжали держаться в течение дня после того, как отвергли ультиматум России о капитуляции.

Financial Times — Зеленский заявил, что Россия возобновила наступление на востоке Украины

Украинские и зарубежные военные аналитики говорят, что Россия переориентирует свою кампанию на восток, нападая на Харьков и другие города на севере, а на юге пытается захватить порт Мариуполь, который сейчас почти полностью находится под контролем российских и сепаратистских войск.

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По словам чиновника (Министерства обороны США — ред.), Россия перебрасывает на Донбасс тяжелую артиллерию, средства управления и авиационную поддержку.

«Похоже, что они пытаются извлечь уроки из неудачного развития событий на севере, где у них не было надлежащих возможностей для обеспечения», — сказал чиновник.

По словам чиновника, поскольку жестокая осада Мариуполя Москвой, похоже, находится на завершающей стадии, США оценили Мариуполь как «оспариваемый и изолированный», с продолжающимися ожесточенными боями.

Глава Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов добавил, что «активная фаза российского наступления началась почти по всей линии фронта», сигнализируя о том, что, согласно ожиданиям большинства, должно стать новой кровопролитной фазой семинедельной войны.

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В этих северных боях Россия потеряла тысячи солдат и сотни танков и транспортных средств из-за противотанковых средств, переброшенных в страну США и их западными союзниками, — подвиг, на повторение которого на востоке надеются чиновники в Киеве.

Но эта западная помощь для того, что, как ожидается, станет новым видом войны на Донбассе, только начала поступать и не всегда оправдывает ожидания украинского руководства.

Чиновники в Киеве уже давно просят об истребителях и большем количестве систем ПВО, состоящих как из старых советских систем, которые они уже используют, так и из нового оружия НАТО, которое может сбивать российские ракеты и истребители с большей точностью.

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Британские противокорабельные ракеты, танки из стран Восточной Европы и бронетехнику из Австралии, готовят к срочным боевым действиям после недавней конференции доноров, проведенной британским правительством. Официальный представитель Словакии подтвердил Politico, что Братислава продолжает переговоры о продаже Украине до 16 самоходных 155-мм гаубиц Zuzana, которые имеют дальность действия около 25 миль (около 40 км). Большая дальность будет огромным преимуществом при противостоянии российским системам, которые издалека обстреливают украинские города и военные позиции.

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В понедельник украинский полковник Юрий Андрийчук на своей странице в Twitter просил о NASAMS (норвежский усовершенствованный зенитно-ракетный комплекс) шведского производства в связи с тем, что запасы ракет для советских систем Бук истощаются. ПВО средней дальности NASAMS эксплуатируется США, Литвой, Нидерландами, Польшей, Испанией и другими.

Некоторой неожиданностью оказалось то, что россияне начали это наступление до того, как полностью захватили город Мариуполь на юге, где украинские морские пехотинцы сопротивляются гораздо более многочисленным российским силам.

Новая битва, возможно, только началась, но украинские силы сражаются с поддерживаемыми Россией сепаратистскими войсками на Донбассе уже восемь лет, что позволяет украинцам хорошо ориентироваться на местности.

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Возобновившиеся боевые действия на Донбассе будут более масштабными, жестокими и отчаянными, чем изматывающая война на истощение, наблюдаемая с 2014 года.

Российское наступление, «вероятно, будет выглядеть примерно так же, как боевые действия на Донбассе за последние восемь лет, разве что на стероидах. Вопрос в том, смогут ли украинцы это пережить? Честно говоря, это открытый вопрос», — сказал Дэйв Джонсон, старший научный сотрудник RAND (американский аналитический центр — ред.), специализирующийся на бронетанковой войне.

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