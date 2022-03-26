Байден на встрече с Дудой: 5-я статья Североатлантического договора — это наша священная обязанность 26 марта, 19:50 Цей матеріал також доступний українською Байден находится с визитом в Польше на фоне войны России против Украины (Фото:REUTERS / Erin Scott)

Президент США Джо Байден в ходе двусторонней встречи с президентом Польши Анджеем Дудой в субботу, 26 марта, в Варшаве подчеркнул готовность стран-членов НАТО защищаться от общих угроз.

«5-я статья НАТО — это наша священная обязанность. И вы можете на это рассчитывать. Ваша свобода — это наша свобода», — цитирует Байдена Голос Америки.

Президент США также подчеркнул, что Владимир Путин рассчитывал на то, чтобы разделить страны НАТО и отделить восточный фланг от западного. «Он думал, что ему удастся разделить нации, основываясь на историях прошлого. Но ему не удалось это сделать, мы все держимся вместе», — сказал Байден.

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В свою очередь президент Польши Анджей Дуда подчеркнул, что Польша вместе с Украиной переживает российскую агрессию и великую трагедию украинского народа, а также чувствует угрозу и для собственной нации, потому что знает, «что такое российский империализм и что такое атака со стороны российской армии».

Как сообщает Белый дом, лидеры обсудили гуманитарный кризис и кризис прав человека, вызванный неоправданной и неспровоцированной войной России против Украины, и общий ответ на нее США, их союзников и партнеров. На встрече также присутствовали министры обороны и руководители внешнеполитических ведомств США и Польши.