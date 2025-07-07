Непонятно, присоединится ли к Келлогу кто-то из членов кабинета президента США Дональда Трампа (Фото: REUTERS/Carlos Barria)

Посланник президента США по вопросам Украины Кит Келлог на этой неделе посетит Рим для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и участия в Конференции по восстановлению Украины (URC), сообщает Kyiv Post со ссылкой на два источника.

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони проведет конференцию 10 и 11 июля, которую, по данным издания, Келлог планирует посетить в составе делегации США.

Президент Владимир Зеленский, вместе с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, канцлером Германии Фридрихом Мерцем, премьер-министром Польши Дональдом Туском и другими мировыми лидерами, должны присутствовать на конференции.

Непонятно, присоединится ли к Келлогу кто-то из членов кабинета президента США Дональда Трампа или других должностных лиц уровня Белого дома на форуме.

Ежегодная серия конференций высокого уровня URC, которая ранее проводилась в Лугано (2022), Лондоне (2023) и Берлине (2024), должна продолжить глобальную мобилизацию для поддержки реконструкции и модернизации страны, пострадавшей от войны, а также исследовать текущий экономический, политический ландшафт и ландшафт безопасности в Украине, оценивая ключевые вызовы.

По словам Зеленского, важной целью конференции является согласование четкой дорожной карты восстановления не только инфраструктуры, но и экономики, социальной сферы, энергетики и правовой системы.

Ожидается, что по итогам мероприятия будет объявлено о создании новых международных фондов, подписании меморандумов и запуске восстановительных программ в наиболее пострадавших регионах — в частности Харьковской, Херсонской и Донецкой областях.

Президент подчеркнул, что несмотря на войну, Украина продолжает формировать основу для послевоенного развития и интеграции в ЕС, а поддержка международного сообщества в восстановлении страны остается надежной и неизменной.