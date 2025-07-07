Трамп заявил, что «очень помогает» Украине

Об этом он заявил в воскресенье, 6 июля, во время общения с журналистами.

В ответ на вопрос, почему США не оказывают Украине такой же поддержки, как Израилю, Дональд Трамп заявил: «Я помогаю Украине. Я очень ей помогаю, и это война, которая никогда не должна была произойти. Эта война никогда бы не началась, если бы я был президентом».

4 июля президент Украины Владимир Зеленский провел с Дональдом Трампом телефонный разговор.

Президент Украины заявил, что он был «лучшим за все время».

Глава украинского государства отметил, что «Трамп очень хорошо информирован», они обсудили возможности по ПВО и договорились, что будут работать над увеличением защиты неба.

В свою очередь журналист Барак Равид со ссылкой на источники сообщал, что Трамп и Зеленский обсудили усиление российских ударов по Украине и поставки систем ПВО. Разговор длился примерно 40 минут.

В тот же день американский заявил, что рассматривает передачу Украине ракет для комплексов ПВО Patriot, потому что «не хочет видеть, как убивают детей».

3 июля Трамп говорил по телефону с российским диктатором Владимиром Путиным. Впоследствии американский лидер заявил, что ему не удалось достичь «никакого прогресса» по прекращению огня в Украине и он разочарован этим разговором.