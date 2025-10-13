Волынская трагедия. Украина разрешила Польше провести новую эксгумацию жертв в Ровенской области

Украина предоставила Польше разрешение на проведение поисково-эксгумационных работ в селе Углы в Ровенской области. Об этом в понедельник, 13 октября, сообщил посол Украины в Польше Василий Боднар.

Он подписал ноту, которой Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины официально позволило польским специалистам начать работы на этой территории.

Реклама

«Это разрешение выдано в ответ на запрос Каролины Романовской. Украинская сторона приглашает соответствующих представителей польской стороны к участию в проведении соответствующих работ на месте», — написал Боднар.

Он отметил, что Украина готова продолжать сотрудничество с польской стороной в вопросах, связанных с историческим наследием и проведением эксгумаций. По его словам, Киев действует открыто и честно, поскольку именно такая позиция позволит достичь настоящего взаимопонимания между двумя народами.

Дипломат также выразил надежду, что польская сторона проявит такую же открытость к диалогу по вопросам «сложного общего прошлого».

Инфографика: NV

Украинские исследователи из львовского мемориально-поискового центра Доля 30 сентября начали эксгумационные работы в польском селе Юрково (ныне Юречкова) Подкарпатского воеводства. Они предполагают, что на этом месте могут быть похоронены до 18 бойцов Украинской Повстанческой Армии (УПА), которые погибли в бою с польской Армией Людовой в марте 1947 года, защищая местных украинцев от депортации.

Инфографика: NV

В мае 2025 года в рамах сотрудничества Украины и Польши по Волынской трагедии завершили полевой этап эксгумационных работ в селе Пужники Тернопольской области. Были найдены останки 42 человек. ДНК-тесты будут делать на территории Польши.

В июне Украина передала Польше разрешение на проведение эксгумационных работ во Львове в отношении погибших в 1939 году польских военных. Украина также получила от польской стороны разрешение на проведение поисковых и эксгумационных работ в селе Юречкова на территории Польши.