Могут быть похоронены воины УПА. Украинская экспедиция начала поисково-эксгумационные работы на территории Польши
Экспедиция Доля исследует вероятное захоронение бойцов УПА в Карпатах (Фото: Радио Свобода)
Украинские исследователи из львовского мемориально-поискового центра Доля 30 сентября начали эксгумационные работы в польском селе Юрково (ныне Юречкова) Подкарпатского воеводства. Об этом 30 сентября пишет Радио Свобода.
Они предполагают, что на этом месте могут быть похоронены до 18 бойцов Украинской Повстанческой Армии (УПА), которые погибли в бою с польской Армией Людовой в марте 1947 года, защищая местных украинцев от депортации.
В первый день поиск осложнила непогода, однако команда с помощью техники начала снимать слои земли на глубину до метра, чтобы найти следы возможного захоронения возле установленного ранее металлического креста.
Историки отмечают, что точных сведений о переносе тел погибших после боя нет.
Село Юречкова до Второй мировой войны входило в состав Львовского воеводства, с 1939 года перешло под контроль СССР, а после 1945-го отошло к Польше.
Местное украинское население подверглось принудительным выселениям, которые в 1947 году приобрели массовый характер во время операции Висла.
В мае 2025 года в рамках сотрудничества Украины и Польши по Волынской трагедии завершился полевой этап эксгумационных работ в селе Пужники Тернопольской области. Были найдены останки 42 человек. ДНК-тесты будут делать на территории Польши.
В июне Украина передала Польше разрешение на проведение эксгумационных работ во Львове в отношении погибших в 1939 году польских военных. Украина также получила от польской стороны разрешение на проведение поисковых и эксгумационных работ в селе Юречкова на территории Польши.