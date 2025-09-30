Могут быть похоронены воины УПА. Украинская экспедиция начала поисково-эксгумационные работы на территории Польши

Украинские исследователи из львовского мемориально-поискового центра Доля 30 сентября начали эксгумационные работы в польском селе Юрково (ныне Юречкова) Подкарпатского воеводства. Об этом 30 сентября пишет Радио Свобода .

Они предполагают, что на этом месте могут быть похоронены до 18 бойцов Украинской Повстанческой Армии (УПА), которые погибли в бою с польской Армией Людовой в марте 1947 года, защищая местных украинцев от депортации.

В первый день поиск осложнила непогода, однако команда с помощью техники начала снимать слои земли на глубину до метра, чтобы найти следы возможного захоронения возле установленного ранее металлического креста.

Историки отмечают, что точных сведений о переносе тел погибших после боя нет.

Село Юречкова до Второй мировой войны входило в состав Львовского воеводства, с 1939 года перешло под контроль СССР, а после 1945-го отошло к Польше.

Местное украинское население подверглось принудительным выселениям, которые в 1947 году приобрели массовый характер во время операции Висла.

В мае 2025 года в рамках сотрудничества Украины и Польши по Волынской трагедии завершился полевой этап эксгумационных работ в селе Пужники Тернопольской области. Были найдены останки 42 человек. ДНК-тесты будут делать на территории Польши.

В июне Украина передала Польше разрешение на проведение эксгумационных работ во Львове в отношении погибших в 1939 году польских военных. Украина также получила от польской стороны разрешение на проведение поисковых и эксгумационных работ в селе Юречкова на территории Польши.