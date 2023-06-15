Несколько стран Африки хотят предложить России отвести войска из Украины — Reuters

15 июня, 21:08
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Президент ЮАР Сирил Рамафоса, который будет участвовать в посреднической миссии Африки (Фото:Esa Alexander/Reuters)

Президент ЮАР Сирил Рамафоса, который будет участвовать в посреднической миссии Африки (Фото:Esa Alexander/Reuters)

Президенты нескольких африканских стран хотят предложить России в качестве «мер доверия» отвести часть войск из Украины в обмен на приостановку действия ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и ослабление санкций.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на проект документа, который оказался в распоряжении агентства.

В документе перечисляется ряд мер, которые могли бы быть предложены африканскими лидерами в рамках первого этапа их взаимодействия с Украиной и Россией.

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По данным агентства, эти меры могут включать:

  • вывод российских войск,
  • вывоз тактического ядерного оружия из Беларуси,
  • приостановку действия ордера Международного уголовного суда на арест Путина,
  • ослабление санкций.

В посредническую миссию Африки вошли лидеры ЮАР, Сенегала, Египта, Замбии и Коморских островов.

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Как пишет агентство, африканские страны сильно пострадали от последствий войны, которая привела к перебоям в поставках зерна и других продуктов питания, усугубила рост цен на продовольствие и усугубила существующие на континенте кризисы голода.

«Вышеупомянутые меры должны быть направлены на создание условий, благоприятствующих прекращению огня, что позволит сторонам укрепить доверие и рассмотреть возможность формулирования своих стратегий восстановления мира», — говорится в документе.

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Соглашение о прекращении боевых действий, согласно документу должно сопровождаться переговорами между Россией и Западом.

В конце декабря 2022 года президент Владимир Зеленский заявил, что Украина перезагружает отношения с Африкой и откроет посольства в десяти странах. В июне он сообщил о намерении расширить отношения страны со странами Африканского Союза и назначить специального представителя Украины в Африке.

В мае 2023 года СМИ сообщили, что лидеры шести африканских стран хотят провести «миротворческие» переговоры с Киевом и Москвой.

По данным Reuters, их план предусматривал диалог с РФ даже без вывода оккупационных войск.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Африка Войска РФ

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