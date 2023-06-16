«Месседж Африке». Россия атаковала ракетами на фоне визита президента ЮАР в Бучу и Киев — делегация пряталась в бомбоубежище 16 июня, 13:12 Президент ЮАР Сирил Рамафоса посетил Бучу (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что массированным ракетным обстрелом Киева в пятницу, 16 июня, во время визита президента ЮАР и других африканских лидеров Россия показывает, что «больше хочет войны, чем мира».

Об этом он написал в Twitter.

«Путин „укрепляет доверие“, осуществляя крупнейшую ракетную атаку на Киев за последние недели, именно во время визита африканских лидеров в нашу столицу. Российские ракеты — это месседж Африке: Россия хочет больше войны, а не мира», — заявил Кулеба.

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Когда в Киевской в большинстве областей объявили воздушную тревогу из-за угрозы удара российскими крылатыми и баллистическими ракетами, офис президент ЮАР сообщил, что тот находится в Буче.

Вместе с другими африканскими лидерами он посетил церковь Святого Апостола Андрея Первозванного и место массового захоронения 458 гражданских, убитых россиянами.

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

На фоне сообщений о взрывах спикер Сирила Рамафоси заявил, что миссия африканских лидеров в Киеве «идет хорошо и по плану». Вскоре начнутся переговоры с Владимиром Зеленским, во время которых представят «африканский мирный план».

Съемочная группа Reuters видела, как африканские лидеры прибыли в Киев и зашли в отель, чтобы воспользоваться его бомбоубежищем во время ракетной атаки на столицу.

Африканська делегація в Бучі / Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Африканська делегація в Бучі / Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

16 июня в Киев прибыл президент ЮАР Сирил Рамафоса, а также лидеры других африканских стран: Маки Салл (Сенегал), Хакаинде Хичилема (Замбия), Азали Ассумани (Союз Коморских Островов).

15 июня Reuters, ссылаясь на план документа с «мирным планом», сообщило, что африканские лидеры хотят предложить России отвести часть войск из Украины в обмен на приостановление действия ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и ослабление санкций.