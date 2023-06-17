«Китай все это может торпедировать». Стал ли визит африканских лидеров в Киев — ловушкой, или это была формальность — отвечает аналитик 17 июня, 16:18 NV Премиум Президент Украины Владимир Зеленский с лидерами государств-участников африканской «миротворческой миссии», Киев, 16 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Африканская «миротворческая миссия» не привезла в Украину то, чего хотел бы официальный Киев и показала то, что она может быть частью планов Китая по завершению российско-украинской войны, рассказал Radio NV Евгений Магда, директор Института мировой политики.

16 мая лидеры африканских стран выступили с новой инициативой по миру в Украине. Она предусматривает начало «переговоров» с Россией, даже если оккупационные войска не покинут территорию Украины.

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В Офисе Зеленского отметили, что Украина готова выслушать все формулы мира, которые предлагают другие государства, но примененной может быть только украинская.

Месяц спустя, 16 июня, президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса приехал с визитом в Киев. Вместе с ним — главы государств и правительств континента, которые участвуют в африканской «миротворческой миссии». Это Замбия, Коморские Острова, Республика Конго, Египет, Сенегал и Уганда. После Киева они намерены посетить Москву.

Они приехали не с тем, что ждал Киев

Я думаю, что в этом визите нет ничего экстраординарного, ну если не учитывать вчерашний ракетный обстрел Киева, во всяком случае его нерезультативную попытку. Потому что силы украинской ПВО продолжают дарить нам поводы гордиться ими. Но к нам приехали представители африканских стран, которые привезли вариацию китайского плана. В этой вариации нет реалистичного плана завершения войны. Потому что реалистичный план завершения войны, например, <...> возвращение российских войск на общепризнанные границы, если бы было в этом плане одним из десяти пунктов, о которых говорил президент ЮАР Сирил Рамафоса, это можно было бы воспринимать как возможность для какого-то диалога.