Нерешительность США. Какие наибольшие ошибки допустил Белый дом в вопросе помощи Украине — Джон Хербст 12 июля, 15:09 Гаубицы M777, предназначенные для доставки из США в Украину (Фото:Austin Fraley/Handout via REUTERS)

За почти пять месяцев отношение администрации Джо Байдена к войне России против Украины изменилось от очень неточных оценок украинской обороны до адекватной, но до сих пор неполной поддержки, считает Джон Хербст, бывший посол США в Украине и глава центра Евразии в The Atlantic Council.



Таким мнением Хербст поделился в интервью НВ, озвучив ряд критических заявлений в адрес Белого дома из-за медленных темпов помощи Украине.

По словам дипломата, первоначально ожидания Белого дома в связи с войной были «очень неточными».

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«Они ожидали что Украина падет уже в первые дни или недели войны, в то время как люди в Украине были уверены в обратном и готовы были воевать. Такое восприятие ситуации повлияло в результате на темпы поставок необходимых вооружений в Украину. Но даже, когда стало ясно, что Украина способна защищать себя, администрация Байдена продолжала быть очень медленной и нерешительной в удовлетворении украинских потребностей», — сказал Гербст.

Сегодня поддержка Украины растет, но она все еще остается «медленной и нерешительной», убежден он. «Мы уже должны были бы отправить вам истребители, мы уже должны были поставить вам достаточное количество РСЗО, необходимые компоненты ПВО, танки, технику в больших объемах и более продвинутую, чем поставляется сейчас. Всему этому препятствуют общая нерешительность, привычный страх разозлить или спровоцировать Путина, что стратегически лишено смысла», — подчеркнул экс-посол.

По мнению Хербста, слова Байдена о том, что он не видит приемлемого для Путина выхода из войны в Украине, «является отражением неполного понимания проблемы войны».

«Это была многократно повторяющаяся ошибка, когда мы говорили, что мы не будем делать того или иного, потому что в ответ Путин пойдет на эскалацию военных действий. Сейчас мы сталкиваемся вновь с нерешительностью части советников Байдена, которые стоят на пути реализации гораздо более полной стратегии помощи Украине. Я считаю, что наша политическая поддержка Украины адекватна, но наша военная поддержка Украины должна быть намного сильнее, чем просто адекватной.я», — подчеркнул Джон Хербст.

Инфографика: НВ

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