Нерешительность США. Какие наибольшие ошибки допустил Белый дом в вопросе помощи Украине — Джон Хербст

12 июля, 15:09
Гаубицы M777, предназначенные для доставки из США в Украину (Фото:Austin Fraley/Handout via REUTERS)

Гаубицы M777, предназначенные для доставки из США в Украину (Фото:Austin Fraley/Handout via REUTERS)

За почти пять месяцев отношение администрации Джо Байдена к войне России против Украины изменилось от очень неточных оценок украинской обороны до адекватной, но до сих пор неполной поддержки, считает Джон Хербст, бывший посол США в Украине и глава центра Евразии в The Atlantic Council.

Таким мнением Хербст поделился в интервью НВ, озвучив ряд критических заявлений в адрес Белого дома из-за медленных темпов помощи Украине.

По словам дипломата, первоначально ожидания Белого дома в связи с войной были «очень неточными».

Видео дня

«Они ожидали что Украина падет уже в первые дни или недели войны, в то время как люди в Украине были уверены в обратном и готовы были воевать. Такое восприятие ситуации повлияло в результате на темпы поставок необходимых вооружений в Украину. Но даже, когда стало ясно, что Украина способна защищать себя, администрация Байдена продолжала быть очень медленной и нерешительной в удовлетворении украинских потребностей», — сказал Гербст.

https://www.youtube.com/embed/iuZn89I9gzA
Читайте также:

Установка американской РСЗО HIMARS на фронте в Украине (Фото:Генштаб ВСУ) «Отправьте больше HIMARS уже сейчас». WP в редакционной статье призывает Белый дом нарастить поставки оружия и усилить Украину для контратак

Сегодня поддержка Украины растет, но она все еще остается «медленной и нерешительной», убежден он. «Мы уже должны были бы отправить вам истребители, мы уже должны были поставить вам достаточное количество РСЗО, необходимые компоненты ПВО, танки, технику в больших объемах и более продвинутую, чем поставляется сейчас. Всему этому препятствуют общая нерешительность, привычный страх разозлить или спровоцировать Путина, что стратегически лишено смысла», — подчеркнул экс-посол.

По мнению Хербста, слова Байдена о том, что он не видит приемлемого для Путина выхода из войны в Украине, «является отражением неполного понимания проблемы войны».

«Это была многократно повторяющаяся ошибка, когда мы говорили, что мы не будем делать того или иного, потому что в ответ Путин пойдет на эскалацию военных действий. Сейчас мы сталкиваемся вновь с нерешительностью части советников Байдена, которые стоят на пути реализации гораздо более полной стратегии помощи Украине. Я считаю, что наша политическая поддержка Украины адекватна, но наша военная поддержка Украины должна быть намного сильнее, чем просто адекватной.я», — подчеркнул Джон Хербст.

Инфографика: НВ
Редактор: Инна Семенова

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   США Интервью НВ Поставки оружия Украина-США Джон Хербст Тяжелое вооружение Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Конгрессвумен Виктория Спартц (Фото:Representative Victoria Spartz/Facebook)
«Могла быть ее инициатива» /
Почему обвинения Спартц в адрес Ермака являются частью избирательной гонки в США — интервью с Мартыненко
12 июля, 08:22
Страны
Демонстранты отмечают захват резиденции президента Шри-Ланки, 9 июля 2022 года (Фото:Dinuka Liyanawatte / REUTERS)
Сюжет
Жара в Коломбо /
Из-за чего жители Шри-Ланки пошли на штурм президентского дворца и при чем здесь Украина
12 июля, 07:43
Геополитика
Путешествие сквозь кротовые норы и при помощи варп-двигателя — давняя мечта фантастов (Фото:НВ)
Обмануть Вселенную /
Как ученые пытаются преодолеть скорость света при помощи технологии из научной фантастики
12 июля, 07:03
Научпоп
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X