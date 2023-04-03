«Предупреждение Пригожину». О чем говорит убийство пропагандиста Татарского в РФ и как это может использовать Москва — анализ ISW 3 апреля, 09:08 Пропагандист Владлен Татарский погиб в результате подрыва в кафе в Санкт-Петербурге (Фото:Anton Vaganov/Reuters)

Убийство российского пропагандиста Владлена Татарского в кафе Street Food Bar № 1 в Санкт-Петербурге 2 апреля, вероятно, является частью крупной схемы эскалации внутренних конфликтов в России с участием Евгения Пригожина и его ЧВК Вагнера.

Об этом говорится в новом отчете американского Института изучения войны.

Эксперты отмечают, что Татарский был заметной фигурой в российском провоенном националистическом информационном пространстве, хотя и не более заметной, чем ряд других пропагандистов.

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В то же время, его смерть в баре, связанном с Вагнером, «может свидетельствовать о новых трещинах в Кремле и его ближайшем окружении».

Отмечается, что пропагандист балансировал между верностью Вагнеру и лояльностью к российскому диктатору Владимиру Путину. Он присутствовал на мероприятии, когда было объявлено об аннексии захваченных РФ украинских территорий и вел многочисленные вербовочные кампании, «пропагандировал насильственный милитаризм и поддерживал идеологию и максималистские цели Путина по „денацификации“ и „демилитаризации“ Украины».

«Однако Максим Фомин (настоящее имя Владлена Татарского — ред.) разделял свою идеологию и деятельность со многими другими российскими „военкорами“ и, похоже, не был целью, заслуживающей особого внимания со стороны Киева. Убийство Фомина может быть свидетельством того, что терпимость Путина к этим „военкорам“ в целом ослабевает, но оно также могло быть следствием близости Фомина к Пригожину. Убийство Фомина в баре Пригожина, скорее всего, является частью более крупной схемы эскалации внутренних конфликтов в России с участием Пригожина и Вагнера», — предположили в ISW.

Там рассказали, что незадолго до взрыва в кафе Татарский посетил другое мероприятие. И есть вероятность, что нападение было намеренно инсценировано в помещении, принадлежащем Пригожину.

«Убийство Фомина могло быть задумано как предупреждение Пригожину, который все чаще подвергает сомнению основные тезисы Кремля о войне в Украине и даже косвенно сигнализирует о своем интересе к президентству в России, будь то в конкуренции с Путиным или в качестве его преемника», — добавили аналитики.

В отчете также делаются выводы, как именно Кремль моет использовать убийство пропагандиста.

Предполагается, что российские чиновники будут подталкивать к самоцензуре российское гражданское общество, ставящее под сомнение ход войны во время различных мероприятий в барах страны.

«ISW ранее фиксировал рейды ФСБ в барах Москвы и Санкт-Петербурга в марте, начатые на основании обвинений в том, что люди в этих барах оказывали финансовую помощь украинским силам и вовлекали несовершеннолетних в „антиобщественные действия“. Связанное с Вагнером движение Киберфронт Z уже несколько месяцев возглавляет дискуссии о войне в барах, принадлежащих Пригожину, и возможно, что это громкое убийство оттолкнет людей от посещения подобных мероприятий. Это нападение также может быть попыткой запугать других „военкоров“, связанных с Вагнером», — говорится в отчете.

В ISW добавили, что убийство Татарского уже углубило раскол в российском пространстве «военкоров», что в конечном итоге может быть полезно для усилий Кремля по консолидации контроля над информационным пространством. Кремль может использовать такие разногласия для оправдания цензуры в отношении некоторых пропагандистов, которые являются ярыми критиками Путина.

Другие выводы ISW и карты боев в Украине:

российские силы продолжали ограниченные наземные атаки вдоль линии Сватово-Кременная. Российские источники утверждали, что оккупационные войска РФ добились незначительных успехов к северо-западу от Кременной

российские оккупанты продолжали наступление на Бахмут и его окрестности. Вероятно, они захватили завод AZOM в северной части города. ВСУ нанесли ракетный удар по заводу 2 апреля

войска РФ продолжили наземные атаки вдоль линии Авдеевка-Донецк. Пресс-секретарь объединенного пресс-центра украинских сил Таврийского направления Алексей Дмитрашковский заявил, что российские силы отступили с неустановленных позиций на Донецком направлении

ВСУ нанесли удар HIMARS по железнодорожному складу в Мелитополе Запорожской области, это уже третий удар по городу за последнюю неделю

по оценке британской разведки, значительное меньшинство из 200 000 российских потерь в войне против Украины вызвано плохой дисциплиной и подготовкой вне боя, в том числе из-за чрезмерного употребления алкоголя и неправильного обращения со стрелковым оружием

Фото: ISW

Фото: ISW

Фото: ISW

Фото: ISW

2 апреля российский пропагандист Владлен Татарский погиб после взрыва в Санкт-Петербурге.По данным российских СМИ, взрыв произошел в кафе Стрит-бар, где, предварительно, происходил «творческий вечер» Татарского.

Из-за этого по меньшей мере один человек погиб, еще по меньшей мере 25 получили ранения.

По данным Telegram-канала Mash, бомбу на встречу с военкором пронесла девушка. Она спрятала ее в статуэтку и подарила Татарскому.

Владлен Татарский (настоящее имя Максим Фомин) — российский пропагандист, «военкор», известный своими антиукраинскими высказываниями, родом из Макеевки Донецкой области.

Он оправдывал нападение России на Украину, а также заявлял о том, что Россия «всех победит, всех убьет, всех, кого надо, ограбит». Во время отключений света по всей Украине говорил, что «нужно продолжать обстрелы», потому что «больше будут дохнуть на операционных столах».

С 2011 года он находился в тюрьме в Горловке за грабеж, но после российского вторжения в 2014 году скрылся и начал воевать в рядах российских боевиков против Украины.