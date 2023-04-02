Взрыв в Санкт-Петербурге. Очевидцы смерти Татарского рассказали о взрыве в кафе Пригожина 2 апреля, 22:59 Последствия взрыва в Санкт-Петербурге (Фото:via Baza / Telegram)

Днем 2 апреля в петербургском кафе Street Food Bar № 1 произошел взрыв. В этот момент в заведении проходил «творческий вечер» российского пропагандиста Владлена Татарского. Петербургское издание Бумага поговорило с очевидцами взрыва.

Девушка Алиса заявила, что сначала взяла микрофон, задала вопрос об идеологии. Через некоторое время она снова взяла микрофон и сказала: «А вы помните, Владлен, я дарила вам открытку?» Он сказал: «А, это ту, которую вы нарисовали?» Она сказала: «Я учусь в Академии художеств на скульптурном факультете. [Меня зовут] Настя». Он говорит: «Я вас не вижу, потому что софиты». Она говорит: «А сейчас я вам скульптуру принесла подарить».

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— Да? Ну несите ее.

— А мне сказали на входе, вдруг это бомба, и я там ее оставила.

Тут посмеялись все.

Она говорит: «Ну так я схожу?»

— Да, идите.

Она принесла эту коробочку. Отдала ему. Говорит: «Я так стесняюсь».

— Ну садитесь поближе.

— Ну я вот здесь, на кресле.

Скульптура — это просто золотая голова в каске. Я даже не знаю, похожа ли она на Максима [настоящее имя Владлена Татарского], трудно сказать. Все посмеялись, что голова похожа на рабочего, на шахтера. И поставили ее. Все начали дальше спрашивать.

Вдруг взорвалось все — и дым. И все как в замедленной съемке: надо бежать — и мы побежали. А те, кто был рядом, они окровавленные выбегали — там же еще и стекла взорвались.

Николай

Я уже почти год хожу в это заведение. Пришел на мероприятие послушать Владлена Татарского.

Девушка подарила статуэтку. [Я сидел на расстоянии от Владлена] метра три-четыре. С [этой девушкой я] не общался. Девушка потом сидела рядом со сценой. Но я не помню, ушла она или там, на месте, осталась.

Взрыв прогремел — был такой хлопок. Я как будто заново родился. Я побежал на улицу со всей толпой, но реально был шок, у меня до сих пор в ушах звенит. После взрыва у меня в ушах еще больше звенело.

Все просто бежали, спотыкались, у всех [была] паника. Ощущение, как будто мы вместе со взрывной волной выбегали на улицу. Полиция, наверно, минут через 20−30 прибыла. Люди ходили, переживали, ревели. Я сам паниковал, не понимал, что происходит. Я думал, что я уже все, меня уже нет.

Я заходил внутрь, хотел свой телефон найти. Телефон я так и не нашел, но я как минимум трех человек лежащих, которым оказывали помощь, увидел. Многие ревели, я сам чуть не заревел. Но я, просто как мужчина, себе не позволил реветь.

Владислав

Я пришел на встречу с Владленом Татарским. Известный блогер, активист, «участник СВО». Встреча у него была с подписчиками, со зрителями, с любителями творчества. Ну и стал очевидцем данной ситуации. Произошло это, по моим оценкам, примерно через час.

Просто сидели, слушали спикера. Ему якобы какая-то поклонница подарила подарок, статуэтку. Я ее видел, она брала микрофон, говорила ему хвалебные слова. «Я вас уважаю, вот вам подарок от нашего коллектива» — какие-то якобы художники. Все, ее внесли.

И после этого, через, может быть, три-пять минут, произошел взрыв, все закончилось. После этого быстро приехала полиция, скорые. Начали оказывать помощь. Я видел одного-двух [пострадавших]. Я сразу пошел на выход, побежал. Что было с Владленом и девушкой, я не видел.

Я не первый раз туда ходил. Там собиралась неравнодушная публика. Те, кто сочувствует Российской Федерации. В общем, патриоты собирались.